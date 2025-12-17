Hosszú a lista, de valami nem változik: Szoboszlai Dominik ismét felült a trónra

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Történelmi időszak következik Európa életében, nagyon nem mindegy, hogy ki fogja vezetni Magyarországot 2026 után.
Az MTI Sportszerkesztősége idén is összegyűjtötte, kik sportágukban az év legjobbjai. A férfi labdarúgóknál Szoboszlai Dominik, a nőknél az Intert erősítő Csiszár Henrietta nyert.
A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 65 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére az asztalitenisztől a vízilabdáig. A labdarúgóknál Szoboszlai Dominik, a pólósoknál Manhercz Krisztián, az úszóknál Kós Hubert, a teniszezőknél Marozsán Fábián lett a legjobb a férfiak között.
A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első,
ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.
Az idei győztesek közül még kiemelkedik – az úszásban is Európa-bajnok – uszonyosúszó Senánszky Petra 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak. Szörfben két olyan versenyző került be az összeállításba, akinek édesapja is kiérdemelte az év legjobbja elismerést: Körtvélyesi Miklós fia, Antal és a hatszoros olimpikon Gádorfalvi Áron lánya, Dalma.
Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói (7-en), a zöld-fehéreket
követi.
Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.
ASZTALITENISZ
András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3.
Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.
ATLÉTIKA
Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.
Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.
BIRKÓZÁS
kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.
szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.
női: Bognár Erika (Vasas) 2.
BRIDZS
Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.
Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.
BÚVÁRÚSZÁS
apnea: Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.; Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.
uszonyosúszás: Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.; Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.
tájékozódási búvárúszás: Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.; Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.
víz alatti rögbi: Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.; Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.
víz alatti hoki: Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.; Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.
CSELGÁNCS
Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.
Gyertyás Róza (BHSE) 1.
CHEER
László Tamás (ELTE-BEAC) 1.
Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.
CURLING
Kárász Benjámin Raul (Vasas SC) 1.
Joó Linda (Vasas SC) 3.
DARTS
Bagi János (Érdi-El Sportegyesület) 1. és Borbély András (Honvéd Auróra Sportegyesület) 2.
Bogár Alexandra (Fácánkakasos Sportegyesület)
ERŐEMELÉS
erőemelés: Budai Kristóf (Barbell Bunker SE) 1.; Sallai Eszter (Barbell Bunker SE) 3.
fekvenyomás: Susa Olivér (Vasdisznó Erőemelő SE) 1.; Rozsnyai-Kovács Aletta (Vasdisznó Erőemelő SE) 2.
EVEZÉS
Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 5.
Preil Vivien (Budapest Evezős Egyesület) 1.
FALLABDA
Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 7.
Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 6.
FITNESZ
Gyuris Botond (Miss Fit SE) 1.
Bogdán Szófia (Marcipán Fitness SE) 2.
FLOORBALL
Hotz Erik (Phoenix Fireball SE) 1.
Oravecz Kinga (Phoenix Fireball SE) 1.
FOOTGOLF
Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 2.
Ujvári Izabella (All Stars) 5.
GOLF
amatőr: Bertényi Bence (Zala Springs Golf Resort) 1.; Földházi-Nagy Zsófia (Zala Springs Golf Resort) 1.
profi: ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 2.
GÓ
Barcza Bende (Pagoda) 1.
Urbán-Szalontai Alexandra (Pagoda) 1.
GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA
Moravcsik Márk (Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület) 1.
Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 11.
GRAPPLING
Lakatos Sándor (Tatami Centrum) 1.
Szalay Petra (Zr Team Törökbálint) 1.
HÓDESZKA
Diószegi Bence (Ámos Hegyi Grund Snowboard Sportegyesület) 1.
Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 3.
ÍJÁSZAT
Szedlár János (Encsencsi Vadászíjász Egyesület) 3.
pályaíjászat: Szijjártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1.
3D: Horváth Ádám (Mesteríjász Kft) 1.
történelmi: Skaliczky Andrea (Nyílegyenes Íjász Club) 1.
JET-SKI
Jászai Csongor (Aktív 80 SE) 4. és Kasza György (Jet&Fun) 7. – megosztva
JÉGKORONG
Bálizs Bence (FTC-Telekom) 2.
Odnoga Lotti (SDE HF) 2.
KAJAK-KENU
Kopasz Bálint (Győri VSE) 5.
Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 1.
csapat: Nádas Bence, Kurucz Levente (Szegedi VSE/Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) 1.
KARATE
Hárspataki Gábor (MTK) 7.
Fleischer Dóra (BVSC) 2.
KERÉKPÁR
Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 1.
Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) 7.
KÉZILABDA
A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait.
KICKBOX
Busa Andrea (Csepeli Szabadidő SE) 3.
Bálint Martin (Csepeli Szabadidő SE) 3.
KORCSOLYA
rövidpályás gyorskorcsolya: Jászapáti Péter (SZKE) 2.; Jászapáti Petra (SZKE) 10.
műkorcsolya: Pavlova Mária-Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 3.; Ignateva Mariia-Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 4.
gyorskorcsolya: Kim Minseok (FTC) 1.; Mercs Abigél (UTE) 1.
KOSÁRLABDA
Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 4.
Juhász Dorka (Galatasaray) 2.
KUTYASPORT
Szűcs Géza (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)
Köffer Kitti (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)
LABDARÚGÁS
nagypálya: Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 4.; Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 3.
futsal: Rábl János (MVFC Berettyóújfalu) 1.; Torma Lilla (Bitonto C5) 2.
LÁBTOLL-LABDA
Rab Alexander (Újszászi VVSE) 3.
Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 5.
LOVASSPORT
Hölle Martin (Húskirály Lovasudvar) 5.
MOTORSPORT
Liszka Roland Noel (Laller Racing SE) 1.
Mohácsi Zsófia (Danuvia 125 SKE) 2.
MOTOROS VÍZISPORT
Horváth Attila (Starthu-TEO) 2.
ÖKÖLVÍVÁS
Akilov Pylyp (BHSE) 1.
Szeleczki Lilla (MTK) 1.
ÖTTUSA
Koleszár Mihály (Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület) 1.
Guzi Blanka (Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) 1.
PADEL
Weidinger Gergely (Premier Padel) 1.
Andrejszki Dóra (BVSC-Zugló) 4.
REPÜLŐ ÉS LÉGISPORT
Feith Máté (Centrum Légi- és Vízisport Klub) 1.
Szilvási Dóra (Magyar Műrepülő Klub KHSE) 1.
RITMIKUS GIMNASZTIKA
felnőtt együttes kéziszercsapat (Mészáros Mandula Virág, Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Farkas Júlia, Grek Fruzsina, Jurca Lilla)
RÖGBI
7-es: Tóth Dániel Mátyás (Honfoglalók Rugby Club) 1.; Jakubecz Lili (Fehérvár Rugby Club) 1.
15-ös: Vodicska Hunor (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.
RÖPLABDA
teremröplabda: Horváth Kristóf (AO Kalamata, görög) 1.; Németh Anett (Chieri, olasz) 4.
strandröplabda: Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 6., illetve 7.; Villám Lilla és Kun Stefánia (ÉDRA) 5., illetve 1.
SAKK
Rapport Richárd (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület) 5.
Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 3.
SÍ
alpesisí: ifj. Bányai Attila (Speed Team SE) 1.; Tóth Zita (Vasas SE) 8.
sífutás: Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 12.; Laczkó Lara Vanda (Fullsport SE) 1.
sílövészet: Holló Martin (Vasas SC) 1.; Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 6.
szabadstílusú sí: Szeghalmi Fanni (FreeRide Club) 1.
SPORTLÖVÉSZET
Péni István (UTE) 8.
Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 5.
SÚLYEMELÉS
Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 5.
Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 5.
SZEKTORLABDA
szektorlabda szakág: Szathmáry Károly (Vác) 2.
12 érintéses szakág: Kovács Nándor (Debrecen) 5.
SZINKRONÚSZÁS
Barbócz Blanka (Budapesti Honvéd SE) 3. és Taksonyi Blanka (BVSC-Zugló) 2.
SZKANDER
Donkó Márk (Donkó Team) 1.
Krasnyánszki Nóra (MÁB) 1.
SZÖRF
Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.
Gádorfalvi Dalma (Wind Sport Club) 1.
SZUMÓ
Berta Mike (Érdi Spartacus SC versenyzője 1.
Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 2.
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
Bujdosó Zoltán (Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület) 1.
Gárdonyi Csilla (Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.) 2.
TÁNCSPORT
akrobatikus rock and roll: Borek Dávid (Rock And Magic Sportegyesület) 1.; Fojt Anna (Dancing Feet Akrobatikus R’n’R SE) 1.
autentikus-, modern és divattánc: Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 2.; Geréb Luca Zsuzsanna (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.
break: Büki Gergely (Pécsi Sport Nonprofit ZRt.) 1.; Szarvák Csenge (Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület) 1.
versenytánc: Kovács Máté (Oktogon Tánc Centrum Egyesület) 1.; Zsila Andrea (Stúdió 2000 TSE) 1.
TEQBALL
Csábi Milán (Infinity) 1.
Péchy Petra (REAC) 1.
TEKE
Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 4.
Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 4.
TEKVONDÓ
Bailey Kelen (MTK) 1.
Márton Luana (UTE) 2.
TENISZ
Marozsán Fábián (Vasas) 3.
Babos Tímea (MTK) 10.
TOLLASLABDA
Kis-Kasza Miklós (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 1.
Sándorházi Vivien (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 2.
TORNA
szertorna: Mészáros Krisztofer (Győri AC) 5.; Czifra Bettina Lili (Dunaújvárosi KSE) 1.
aerobik: Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 2.; Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 3.
akrobatikus torna: Molnár Jázmin, Király Jázmin páros 1.
TRIATLON
Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4.
Kropkó Márta (Kropkó Triatlon Club) 1.
ÚSZÁS
Kós Hubert (BVSC-Zugló) 3.
Ábrahám Minna (UTE) 1.
nyíltvízi: Betlehem Dávid (FTC) 1.; Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.
VITORLÁZÁS
Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 4.
Fehér Boróka, Fehér Szonja (Alsóörsi Marina Vitorlás Klub) 1.
VÍVÁS
Siklósi Gergely (BHSE) 2.
Battai Sugár Katinka (DEAC) 2.
VÍZILABDA
Manhercz Krisztián (FTC-Telekom Waterpolo) 2.
Keszthelyi Rita (FTC-Telekom Waterpolo) 9.
