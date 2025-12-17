Hosszú a lista, de valami nem változik: Szoboszlai Dominik ismét felült a trónra

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 65 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére az asztalitenisztől a vízilabdáig. A labdarúgóknál Szoboszlai Dominik, a pólósoknál Manhercz Krisztián, az úszóknál Kós Hubert, a teniszezőknél Marozsán Fábián lett a legjobb a férfiak között.

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első,

ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.