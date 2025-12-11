Ft
Puzsér Róbert Magyar Péter győzelem selyemzsinór

Puzsér Róbert küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

2025. december 11. 05:58

Elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása.

2025. december 11. 05:58
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Legutóbb pedig Puzsér Róbert a Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.

»(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami.(...) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (...) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)«

A Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása. Ugyanis a Magyar Péter által gerjesztett álomvilágban élő ellenzéki szavazókat szép lassan el kell kezdeni visszahúzni a valóság talajára, mert különben jövőre nagyon keserves lesz az ébredés. Ez a vereség okozta sokk pedig majd nagyon könnyen elsodorhatja végérvényesen Magyar Péteréket és az őt szolgai módon kiszolgáló megmondóembereket is.

Sic transit gloria mundi, azaz Így múlik el a világ dicsősége…”

Nyitókép: MTI/MTVA/Bodnár Boglárka

 

 

