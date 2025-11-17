Felkavaró felvételek: így ünnepelte Robbie Keane az írek budapesti győzelmét (VIDEÓ)

A vendégek mindhárom gólját a holland AZ Alkmaar légiósa, Troy Parrot szerezte, aki néhány nappal korábban a portugálok hazai legyőzése során is kettőt vállalt. Előbb büntetőből, majd pimasz emelés után volt eredményes, végül pedig egy lesipuskás találatot követően szabadította ki a palackból az ír örömünnepet.

Egészen hihetetlen, honnan hozták vissza a továbbjutást:

egy döntetlen és két vereség után mindhárom ellenfelüket legyőzték, a magyarokat idegenben, egy utolsó utáni pillanatban szerzett találattal.