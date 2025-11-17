Felkavaró felvételek: így ünnepelte Robbie Keane az írek budapesti győzelmét (VIDEÓ)

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Amíg Magyarország teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után, addig az ellenfél érthetően ünnepel. Kiegészülve a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy életre megjegyezzük a nevét!
A vendégek mindhárom gólját a holland AZ Alkmaar légiósa, Troy Parrot szerezte, aki néhány nappal korábban a portugálok hazai legyőzése során is kettőt vállalt. Előbb büntetőből, majd pimasz emelés után volt eredményes, végül pedig egy lesipuskás találatot követően szabadította ki a palackból az ír örömünnepet.
Egészen hihetetlen, honnan hozták vissza a továbbjutást:
egy döntetlen és két vereség után mindhárom ellenfelüket legyőzték, a magyarokat idegenben, egy utolsó utáni pillanatban szerzett találattal.
Ezt is ajánljuk a témában
Troy Parrott az írek új hőse, aki néhány napon belül öt gólt szerzett a selejtezőben.
Aki egészen pikáns helyzetben volt, Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. Az ír legenda lassan egy éve dolgozik hazánkban, így rálátása van a hazai viszonyokra, tudta, mennyit jelentett volna 40 év után ismét kijutni a világbajnokságra, ráadásul több játékosa is ott küzdött honfitársai ellen a Puskás Arénában.
Szíve azonban ennek ellenére a hazájáért dobbant, majd a szürreális győzelem után az ünneplésből is kivette a részét.
A szurkolókkal együtt egy pub mikrofonjával a kezében énekelt és éltette a triplázó Parrottot!
Ezt is ajánljuk a témában
Egészen felháborító tartalom.
Fotó: MTI/Illyés Tibor