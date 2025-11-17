Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott írország Robbie Keane Fradi

Felkavaró felvételek: így ünnepelte Robbie Keane az írek budapesti győzelmét (VIDEÓ)

2025. november 17. 11:25

Dalra fakadt a Fradi edzője.

2025. november 17. 11:25
null

Amíg Magyarország teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után, addig az ellenfél érthetően ünnepel. Kiegészülve a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.

Ezt is ajánljuk a témában

A vendégek mindhárom gólját a holland AZ Alkmaar légiósa, Troy Parrot szerezte, aki néhány nappal korábban a portugálok hazai legyőzése során is kettőt vállalt. Előbb büntetőből, majd pimasz emelés után volt eredményes, végül pedig egy lesipuskás találatot követően szabadította ki a palackból az ír örömünnepet.

Egészen hihetetlen, honnan hozták vissza a továbbjutást:

egy döntetlen és két vereség után mindhárom ellenfelüket legyőzték, a magyarokat idegenben, egy utolsó utáni pillanatban szerzett találattal.

Ezt is ajánljuk a témában

Aki egészen pikáns helyzetben volt, Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. Az ír legenda lassan egy éve dolgozik hazánkban, így rálátása van a hazai viszonyokra, tudta, mennyit jelentett volna 40 év után ismét kijutni a világbajnokságra, ráadásul több játékosa is ott küzdött honfitársai ellen a Puskás Arénában.

Szíve azonban ennek ellenére a hazájáért dobbant, majd a szürreális győzelem után az ünneplésből is kivette a részét.

A szurkolókkal együtt egy pub mikrofonjával a kezében énekelt és éltette a triplázó Parrottot!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. november 17. 11:52
Mandi, ki a k*** a anyját érdekli, hogy hogyan ünnepelt Robbie Keane ? 40 éve képtelenek vagyunk kijutni a VB-re , ti meg ezzel hergelitek az olvasókat.
Válasz erre
0
0
kombinator-0
2025. november 17. 11:46
azt hiszem, azonnal ki kell rúgni ...
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. november 17. 11:36
Mégis, mit csináljjon egy ír, ha győz az ír válogatott..? Sírjon..?
Válasz erre
4
2
balatontihany-25
2025. november 17. 11:35
Ha a magyar válogatott egy középszerű, sőt európai szinten inkább gyengének nevezhető ír csapatot nem tud megverni, akkor semmi keresnivalója egy világbajnokságon. (Miként az íreknek sem.) Majd akkor lesz erős, vb-re érett válogatottunk, ha egy ilyen ír csapatot (és ehehz hasonlókat) itthon 3-4 góllal simán megverünk.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!