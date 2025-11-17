Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott ír válogatott Magyarország videó vb-selejtező lapszemle Írország

„XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket” – Írországban történelmi meccsről írnak

2025. november 17. 05:55

Óriási sikerről írnak az ír lapok. Írország újra focilázban ég.

2025. november 17. 05:55
null
Balázs Dávid

Mint ismert, a magyar válogatottat hatalmas kudarc érte vasárnap: Marco Rossi legénysége egy utolsó pillanatban kapott góllal 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, és ezzel elbukta minden esélyét arra, hogy kijusson a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. Az írek a pokol legmélyebb bugyraiból törtek, ha nem is a csúcsra, de a pótselejtezőt érő második helyre. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak az ír lapok a diadalmukról.

Troy Parrott Írország nemzeti hősévé vált
Troy Parrott Írország nemzeti hősévé vált (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A sajtó természetesen ezzel a meccsel van most tele. A the42.ie szerint elképesztő fordítást mutattak be Magyarországon.

Írország újra focilázban ég

Az írek sem nagyon akarják elhinni, hogy ők vannak ott a rájátszásban, és harcolhatnak tovább a világbajnokságért. Az egyik cikk szerint a három gólt szerző Troy Parrottnak – aki a mieink elleni triplája előtt Portugália ellen kétszer talált a kapuba – hétfőn szobrot kellene kapnia a Sheriff Streeten.


Az irishtimes.com is a 23 éves támadót méltatja, aki ismét hős lett. Mary Hannigan újságíró így fogalmazott:

Amikor kikaptak Örményországban, nevetség tárgyává váltak. Aztán hat pontot szereztek otthon Portugália és idegenben Magyarország ellen, és már többé senki sem nevet rajtuk. Csak tátják a szájukat.”

A mieink elleni mérkőzést úgy látta, hogy a magyarok első gólja után az ír játékosok olyan helyzetbe kerültek, mintha a Kilimandzsárót kellene megmászniuk. Parrott büntetője az alaptábort jelentette, de Varga Barnabás gólja után ismét minden rosszra fordult.

„Tíz perccel a vége előtt két gól kellett. Szinte annyi esély volt rá, mint a lottó ötösre” – jelentette ki, majd azzal folytatta, hogy az ír válogatott történetében nem sok győzelmet lehetne felidézni, amely a mostaninál nagyobb lenne.

Van rá esély, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket.”

Az Irish Independent oldalán úgy fogalmaztak, hogy még a dicsőséges időkben sem volt olyan nagyszerű hétre példa, mint amilyet most az ír válogatott maga mögött tudhat. Ez a futballtörténetének legnagyszerűbb hete.

Ezt is ajánljuk a témában

Összegzés

Az elmúlt napok ír cikkeit olvasva az írek már a portugálok legyőzése óta a fellegekben jártak, az otthoni óriási győzelmük olyan pozitív energiát adott nekik, hogy elhitték, sikerülhet győzniük Budapesten, és végül félelem vagy bármiféle nyomás és teher nélkül léptek pályára. A legtöbbször Troy Parrott nevét említették meg, aki három napon belül öt gólt jegyzett, és az ír futball első játékosa lett, aki idegenben mesterhármast szerzett. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány szavait is sokszor idézték, valamint arról is készültek cikkek, hogy mi vár rájuk a folytatásban. Érthető módon a magyarokkal nem igazán foglalkoznak, nem kárörvendenek, hanem megélik ezt a pillanatot. Tisztában vannak azzal, hogy a világbajnokságra még nem jutottak ki, de ez most náluk az öröm és az ünneplés percei/napjai.


Az ír szurkolók is legtöbbször Parrott nevét írták le, de az egyikük megemlítette a Ferencváros vezetőedzőjének, az ír legenda Robbie Keane-nek is a nevét, aki a 2002-es világbajnokságon a németek ellen a hosszabbításban szerzett hasonlóan nagyon értékes és emlékezetes gólt.

Az ír szurkolók sem nagyon foglalkoztak a magyarokkal, de páran megemlítették, hogy szerencséjükre milyen sokat húztuk az időt a szögleteknél, mert ha ezt Szoboszlai Dominik nem tett volna meg, akkor nem lett volna ilyen sok hosszabbítás és nem maradt volna idő a góljukra.

Ezt is ajánljuk a témában

Az írekre tehát vár a pótselejtező. Azt még nem tudni, hogy a november 20-i sorsoláson a második vagy a harmadik kalapba kerülnek – előbbi azért lenne nekik fontos, mert akkor az első, jövő márciusi párharcot hazai pályán játszhatnák.

A csoportunk végeredménye

  1. Portugália: 13 pont – világbajnoki résztvevő
  2. Írország: 10 pont – pótselejtezős
  3. Magyarország: 8 pont
  4. Örményország: 3 pont

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. november 17. 08:24
Gratulálni kell az ír csapatnak, mert az utolsó leheletükig küzdöttek egy nagyon jó magyar csapat ellen és melléjük állt a szerencse. Ilyen a sport. Nem jött el a világ vége, folytatni kell a melót.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 17. 07:53 Szerkesztve
Magyar Péter a vizilabdát szereti.Ezért 2026 tól az összes stadiont feltöltik vízzel,és bikacápákat telepítenek bele. A vesztes fidesszavazóknak és kormánytagoknak versenyeket rendeznek majd, mint a gladiátoroknak.A csisirkevérrel leöntött uszógumiban vergődő pintér,rogán és társai,fájdalmas küzdelmét vetíti az M1.👍👍👏👏👏
Válasz erre
0
2
Ekrü123
2025. november 17. 07:33
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok 2025. november 17. 07:28 "menjetek a picsába- nem bánom mi lesz, de arra fogok szavazni, aki az adómból egy kibaszott fillért se ad a kurva focira"- Nem lesz nagy meglepetés, te eddig is arra szavaztál....
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 17. 07:28
menjetek a picsába- nem bánom mi lesz, de arra fogok szavazni, aki az adómból egy kibaszott fillért se ad a kurva focira
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!