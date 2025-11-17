„XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket” – Írországban történelmi meccsről írnak

Mint ismert, a magyar válogatottat hatalmas kudarc érte vasárnap: Marco Rossi legénysége egy utolsó pillanatban kapott góllal 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, és ezzel elbukta minden esélyét arra, hogy kijusson a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. Az írek a pokol legmélyebb bugyraiból törtek, ha nem is a csúcsra, de a pótselejtezőt érő második helyre. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak az ír lapok a diadalmukról.

Troy Parrott Írország nemzeti hősévé vált (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A sajtó természetesen ezzel a meccsel van most tele. A the42.ie szerint elképesztő fordítást mutattak be Magyarországon.

Írország újra focilázban ég

Az írek sem nagyon akarják elhinni, hogy ők vannak ott a rájátszásban, és harcolhatnak tovább a világbajnokságért. Az egyik cikk szerint a három gólt szerző Troy Parrottnak – aki a mieink elleni triplája előtt Portugália ellen kétszer talált a kapuba – hétfőn szobrot kellene kapnia a Sheriff Streeten.