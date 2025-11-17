„XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket” – Írországban történelmi meccsről írnak

Marco Rossi megtörten értékelt: ezt mondta a meccsről és a jövőjéről
Elárulta, mit mondott először a játékosainak.
Óriási sikerről írnak az ír lapok. Írország újra focilázban ég.
Mint ismert, a magyar válogatottat hatalmas kudarc érte vasárnap: Marco Rossi legénysége egy utolsó pillanatban kapott góllal 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, és ezzel elbukta minden esélyét arra, hogy kijusson a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. Az írek a pokol legmélyebb bugyraiból törtek, ha nem is a csúcsra, de a pótselejtezőt érő második helyre. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak az ír lapok a diadalmukról.
A sajtó természetesen ezzel a meccsel van most tele. A the42.ie szerint elképesztő fordítást mutattak be Magyarországon.
Az írek sem nagyon akarják elhinni, hogy ők vannak ott a rájátszásban, és harcolhatnak tovább a világbajnokságért. Az egyik cikk szerint a három gólt szerző Troy Parrottnak – aki a mieink elleni triplája előtt Portugália ellen kétszer talált a kapuba – hétfőn szobrot kellene kapnia a Sheriff Streeten.
Az irishtimes.com is a 23 éves támadót méltatja, aki ismét hős lett. Mary Hannigan újságíró így fogalmazott:
Amikor kikaptak Örményországban, nevetség tárgyává váltak. Aztán hat pontot szereztek otthon Portugália és idegenben Magyarország ellen, és már többé senki sem nevet rajtuk. Csak tátják a szájukat.”
A mieink elleni mérkőzést úgy látta, hogy a magyarok első gólja után az ír játékosok olyan helyzetbe kerültek, mintha a Kilimandzsárót kellene megmászniuk. Parrott büntetője az alaptábort jelentette, de Varga Barnabás gólja után ismét minden rosszra fordult.
„Tíz perccel a vége előtt két gól kellett. Szinte annyi esély volt rá, mint a lottó ötösre” – jelentette ki, majd azzal folytatta, hogy az ír válogatott történetében nem sok győzelmet lehetne felidézni, amely a mostaninál nagyobb lenne.
Van rá esély, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket.”
Az Irish Independent oldalán úgy fogalmaztak, hogy még a dicsőséges időkben sem volt olyan nagyszerű hétre példa, mint amilyet most az ír válogatott maga mögött tudhat. Ez a futballtörténetének legnagyszerűbb hete.
Ezt is ajánljuk a témában
Elárulta, mit mondott először a játékosainak.
Az elmúlt napok ír cikkeit olvasva az írek már a portugálok legyőzése óta a fellegekben jártak, az otthoni óriási győzelmük olyan pozitív energiát adott nekik, hogy elhitték, sikerülhet győzniük Budapesten, és végül félelem vagy bármiféle nyomás és teher nélkül léptek pályára. A legtöbbször Troy Parrott nevét említették meg, aki három napon belül öt gólt jegyzett, és az ír futball első játékosa lett, aki idegenben mesterhármast szerzett. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány szavait is sokszor idézték, valamint arról is készültek cikkek, hogy mi vár rájuk a folytatásban. Érthető módon a magyarokkal nem igazán foglalkoznak, nem kárörvendenek, hanem megélik ezt a pillanatot. Tisztában vannak azzal, hogy a világbajnokságra még nem jutottak ki, de ez most náluk az öröm és az ünneplés percei/napjai.
Az ír szurkolók is legtöbbször Parrott nevét írták le, de az egyikük megemlítette a Ferencváros vezetőedzőjének, az ír legenda Robbie Keane-nek is a nevét, aki a 2002-es világbajnokságon a németek ellen a hosszabbításban szerzett hasonlóan nagyon értékes és emlékezetes gólt.
Az ír szurkolók sem nagyon foglalkoztak a magyarokkal, de páran megemlítették, hogy szerencséjükre milyen sokat húztuk az időt a szögleteknél, mert ha ezt Szoboszlai Dominik nem tett volna meg, akkor nem lett volna ilyen sok hosszabbítás és nem maradt volna idő a góljukra.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokak szerint semmi keresnivalónk a világbajnokságon.
Az írekre tehát vár a pótselejtező. Azt még nem tudni, hogy a november 20-i sorsoláson a második vagy a harmadik kalapba kerülnek – előbbi azért lenne nekik fontos, mert akkor az első, jövő márciusi párharcot hazai pályán játszhatnák.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP