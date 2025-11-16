Ft
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott labdarúgás ír válogatott Magyarország sajtótájékoztató vb-selejtező Írország

Marco Rossi megtörten értékelt: ezt mondta a meccsről és a jövőjéről

2025. november 16. 18:24

Elúszott számunkra a világbajnokság. Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt a lefújás után.

2025. november 16. 18:24
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, az ír nemzeti együttes 3–2-re legyőzte a magyar válogatottat a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének utolsó fordulójában, a Puskás Arénában, és ezzel a mienk biztosan lemaradnak a jövő nyári vb-ről. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi megtörten értékelt.

Marco Rossi nagyon nehezen találta a szavakat
Marco Rossi nagyon nehezen találta a szavakat (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Marco Rossi a sírás határán érkezett az újságírók elé

„Nehéz most a jövőre gondolni – kezdte. – Óriási a szomorúság, nem is találom a szavakat… Nagyon-nagyon sajnáljuk, ami történt, a srácok, a szurkolóink és magunk miatt is. Nem ezt érdemeltük, de megint kaptunk egy gólt a hosszabbításban. Tudtuk, hogy előre ívelik a labdákat, ez a fizikalitáson ment el.”

Hozzátette, hogy a szünetben arra kérte játékosait, hogy próbálják meglőni a harmadik gólt is, de ez nem sikerült, a végén pedig történt, ami történt. 

Rossi szerint most nehéz lenne megmondani, hogy mentálisan vagy fizikálkisan fogytunk el a végére. Soksor a szerencse sem állt mellénk, és a végén rendszeresen adtunk lehetőséget az ellenfeleknek.

Jó csapat vagyunk, de nem vagyunk fenomének. Azt viszont nem érdemeltük meg, hogy így jöjjünk le a pályára.”

Rossi arról is beszélt, hogy még nem beszélt a játékosokkal, eddig annyit mondott nekik, hogy semmiért nem tud szemrehányást tenni nekik. 

Ma a vezetőséggel is értékeljük a történteket, és hogy milyen irányba haladjunk tovább.”

Az olasz-magyar szövetségi kapitány nem tart attól, hogy szétesne a csapat és egymásra mutogatás lenne. Szerinte erős a csapatszellem, és fel fognak ebből állni, de most a jövőre egyáltalán nem tud gondolni.

A Mandiner arról kérdezte, hogy az írek mindhárom gólját szerző Troy Parrott mennyire számított sötét lónak nekünk. Rossi erre azt felelte, hogy abszolút tisztában voltak a képességeivel, ahogy a többi játékoséval is. A mezőnyben nem voltak nagy problémáink, de a tizenhatoson belül bármi megtörténhet. 

„A lopott gólokban nagyon tehetséges” – jegyezte meg róla.

Rossi közvetlenül lefújás után

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

