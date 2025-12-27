A sértődöttek

„Kiábrándult fideszest továbbra sem nagyon látok a közéletben. Sértődött fideszest annál többet (meg egy-két sértődött KDNP-st). Most éppen a köztársasági elnök volt fősajtósa – az ő aktív idejében esett meg az a kínos eset az orosz rakétákról szóló közleménnyel – csatlakozott hozzájuk. De miért is lennék meglepve. Az egész Tisza párt sértődésből lett, Magyar Péternél igazibb sértődött fideszest találni sem lehet.

Kedves Orbán-ellenes polgártársaim, tényleg ilyen lovat akartatok? Sértődött fideszest?”