Tisza Párt sértődött fideszes Magyar Péter vélemény

A sértődöttek

2025. december 27. 12:07

Az egész Tisza párt sértődésből lett, Magyar Péternél igazibb sértődött fideszest találni sem lehet.

Bencsik Gábor
„Kiábrándult fideszest továbbra sem nagyon látok a közéletben. Sértődött fideszest annál többet (meg egy-két sértődött KDNP-st). Most éppen a köztársasági elnök volt fősajtósa – az ő aktív idejében esett meg az a kínos eset az orosz rakétákról szóló közleménnyel – csatlakozott hozzájuk. De miért is lennék meglepve. Az egész Tisza párt sértődésből lett, Magyar Péternél igazibb sértődött fideszest találni sem lehet.

Kedves Orbán-ellenes polgártársaim, tényleg ilyen lovat akartatok? Sértődött fideszest?”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

hlaci83
2025. december 27. 13:59
galancza-2 Még jó, hogy az ellenzék nem él burokban. Abból szokott lenni a 2/3. Bizony a jelenleg éppen tisa-sok sem sűrűn tájékozódnak több forrásból. Amúgy a legnagyobb csapás az lenne nekik, ha nyernének a lehallgatók/zsarolók/feljelentők.
mivivi
2025. december 27. 13:28
Az ellenzék vergődik! Lebuktak! Átlátunk a szitán!
[email protected]
2025. december 27. 13:20
Az ú.n. "sértődött fideszesek"--meg esetkeg KDNP-sek--nagy hányada tkp. KIÁBRÁDULT KONJUNKTÚRALOVAG, akik közzétett fidesz szimpátiáikért MAGASABB POZICIÓKAT, ZSIROSABB-NYUGATKAPCSOLATOSABB FUNKCIÓKAT, TÖBB ZSOZSÓT A KONYHÁRA HOZÓ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI MEG KURATÓRIUMI TAGSÁGOKAT REMÉLTEK--amit nem kaptak meg, vagy valamit ugyan kaptak, de nem azt és nem olyannyit amennyit megálmodtak maguknak--tényleges munka, gyötrődés és törődés nélkül. tipikus példánya ENNEK A FIGURÁNAK maga magyar péter vagy velkey györgy ÉS HASONLÓK. Még jó is, ha ezek elhúznak a francba...még akkor is jó, ha nem nyernénk '26 áprilisában!!!
galancza-2
2025. december 27. 13:16
bencsik! a közösségi médiákban megjelenőfideszes tartalmaat lényegilag fix fideszes szavzók követik.Bármennyire szar. de minden fidezses vezetőnek elemzőenk,újsűgírónak be kéne vállalnia a gyulyi marcsi féle médiákban a szereplést.Simán lemoshatókk, Ezt rogán, rákay 1-2 éve lazán bebizonyította.csak azóta nem nyilatkoznak kaffermanéknak. Sokszázezer nem fanatikus ellenzéki átlagember ezeket a médiákat követi. A 800 ezer szavazó is akikről lentebb írtam.Ezek nagy része megtartató lenne, ha a Fideszesek elmennének a "függetlenobjektív" médiákba. Ahol várják őket,mert a barom kaffermanék meg vannak győződve arról hogy le tudnák járatni OV-ékat.
