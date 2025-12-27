A sértődöttek

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Az egész Tisza párt sértődésből lett, Magyar Péternél igazibb sértődött fideszest találni sem lehet.
„Kiábrándult fideszest továbbra sem nagyon látok a közéletben. Sértődött fideszest annál többet (meg egy-két sértődött KDNP-st). Most éppen a köztársasági elnök volt fősajtósa – az ő aktív idejében esett meg az a kínos eset az orosz rakétákról szóló közleménnyel – csatlakozott hozzájuk. De miért is lennék meglepve. Az egész Tisza párt sértődésből lett, Magyar Péternél igazibb sértődött fideszest találni sem lehet.
Kedves Orbán-ellenes polgártársaim, tényleg ilyen lovat akartatok? Sértődött fideszest?”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP