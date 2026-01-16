Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor mandiner magyar péter mráz ágoston sámuel Kereki Gergő orbán viktor

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

2026. január 16. 16:50

Megírta a Politico, kiszivárgott a Weltwoche-n: megbuktatná a brüsszeli elit Orbán Viktort, Magyar Péter az eszköz a kezükben. Eközben a baloldali közvélemény-kutatók már előre magyarázzák, miért nem következik semmi a méréseikből. Itt az új Mesterterv.

2026. január 16. 16:50
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

A műsor középpontjában ezúttal a Fidesz 31. kongresszusa áll: sikerült-e valódi erődemonstrációt tartani, mit üzen a tömeges részvétel, és miért vált szükségessé 41 egyéni választókerületben új jelöltek állítása egy alapvetően győztes politikai közösségben. 

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A beszélgetés kitér a kormánypárt új kampányszlogenjére, a „Biztos választásra” is: mennyire ragadja meg a kor hangulatát a biztonság üzenete egy háborúkkal és globális feszültségekkel terhelt világban, és valóban ez-e a választás tétje?

Külön foglalkoznak azzal, hogyan próbálta tematizálni az új szlogent az ellenzék, élén Magyar Péterrel, illetve, hogy egy látványos médiahekk végül kinek az érdekeit szolgálta. Szóba kerül az is, miért hallgat most a politikai elemzők egyik legismertebb arca, Török Gábor, miközben korábban markánsan kritizálta a kormánypárti kampánylogikát.

A Mesterterv nemzetközi kitekintésben is erős adással jelentkezik: a vendégek elemzik a Fidesz kongresszusára érkezett rangos külföldi videóüzenetek politikai jelentőségét Giorgia Melonitól Donald Trumpig, és azt a baloldali narratívát, amely Magyarország elszigetelődéséről szól. Felmerül a kérdés: ha most lenne Tisza-kongresszus, kik állnának melléjük a nemzetközi politikában?

Az adás foglalkozik az Orbán Viktor ellen irányuló brüsszeli befolyásszerzési törekvésekkel is. A Politico és a Weltwoche cikkei kapcsán szó esik arról, mennyire tekinthetők ezek már nyílt beavatkozási kísérleteknek, és milyen forgatókönyvek rajzolódhatnak ki a 2026-os választás előtt?

Végül terítékre kerül Ukrajna uniós finanszírozása, annak magyarországi gazdasági következményei, valamint a közvélemény-kutatások körüli egyre élesebb viták: manipulációról, önbeteljesítő jóslatokról és a baloldali kutatóintézetek hitelességéről is szó esik, a DK–Medián-ügytől Puzsér Róbert kritikájáig.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. január 16. 17:22
alex44 2026. január 16. 17:22 jó ez a kép,látom pötyi századosi rangot kapott.:) Mégsem lehet alezredes, mint a pedofilmentegető férje.
Válasz erre
0
1
Burg_kastL71-C
•••
2026. január 16. 17:22 Szerkesztve
Ha a hangzatos cím mögött a háttérben tényleg van a információ arra vonatkozólag, hogy Orbán ellenes puccs készül, akkor ezt a meccset most már mindenképpen és döntően le kell játszani. Ha április 12.-e előtt lépnének a pályára, akkor a megfeleő hozzáértő arra felesküdött csapatnak fel kell vennie a kesztyűt. Ha netán a Fidesz-KDNP győzelme után, akkor méginkább, mert nagyon itt az ideje a " köznyugalomnak " , de nem az örvájninak. Mert már nagyon unalmas az átvedlett Napkelte minden hullámhosszon, reggel, délben, meg, ... legfőképp este.
Válasz erre
0
0
alex44
2026. január 16. 17:22
jó ez a kép,látom pötyi századosi rangot kapott.:)
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 16. 17:18
Jól befostatok. Megint.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!