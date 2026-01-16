Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Külön foglalkoznak azzal, hogyan próbálta tematizálni az új szlogent az ellenzék, élén Magyar Péterrel, illetve, hogy egy látványos médiahekk végül kinek az érdekeit szolgálta. Szóba kerül az is, miért hallgat most a politikai elemzők egyik legismertebb arca, Török Gábor, miközben korábban markánsan kritizálta a kormánypárti kampánylogikát.

A Mesterterv nemzetközi kitekintésben is erős adással jelentkezik: a vendégek elemzik a Fidesz kongresszusára érkezett rangos külföldi videóüzenetek politikai jelentőségét Giorgia Melonitól Donald Trumpig, és azt a baloldali narratívát, amely Magyarország elszigetelődéséről szól. Felmerül a kérdés: ha most lenne Tisza-kongresszus, kik állnának melléjük a nemzetközi politikában?

Az adás foglalkozik az Orbán Viktor ellen irányuló brüsszeli befolyásszerzési törekvésekkel is. A Politico és a Weltwoche cikkei kapcsán szó esik arról, mennyire tekinthetők ezek már nyílt beavatkozási kísérleteknek, és milyen forgatókönyvek rajzolódhatnak ki a 2026-os választás előtt?

Végül terítékre kerül Ukrajna uniós finanszírozása, annak magyarországi gazdasági következményei, valamint a közvélemény-kutatások körüli egyre élesebb viták: manipulációról, önbeteljesítő jóslatokról és a baloldali kutatóintézetek hitelességéről is szó esik, a DK–Medián-ügytől Puzsér Róbert kritikájáig.