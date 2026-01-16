„Nem kéne túldramatizálni” – az egyik balti állam máris kezd kihátrálni a dán-grönlandi tandem mögül

Andris Sprūds lett védelmi miniszter pénteken megpróbálta elbagatellizálni a NATO-n belüli feszültségeket. Sprūds az Euronews-nak magabiztosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültség egyáltalán nem jelenti a szövetség szétesését.

A miniszter szerint felesleges „túldramatizálni” a helyzetet, és szerinte a NATO eddig is képes volt kezelni a belső nézeteltéréseket anélkül, hogy az a kollektív védelem alapjait veszélyeztette volna, példaként említve a Görögország és Törökország közötti korábbi feszültségeket.