01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
grönland litvánia nato egyesült államok

„Nem kéne túldramatizálni” – az egyik balti állam máris kezd kihátrálni a dán-grönlandi tandem mögül

2026. január 16. 19:52

Az Európai Unió eközben már azt tervezi, hogyan lépne fel az Egyesült Államok ellen egy esetleges katonai támadás esetén.

null

Andris Sprūds lett védelmi miniszter pénteken megpróbálta elbagatellizálni a NATO-n belüli feszültségeket. Sprūds az Euronews-nak magabiztosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültség egyáltalán nem jelenti a szövetség szétesését.

A miniszter szerint felesleges „túldramatizálni” a helyzetet, és szerinte a NATO eddig is képes volt kezelni a belső nézeteltéréseket anélkül, hogy az a kollektív védelem alapjait veszélyeztette volna, példaként említve a Görögország és Törökország közötti korábbi feszültségeket.

„Folyamatban van a megbeszélés, különösen az Egyesült Államok és Dánia között. A NATO-n belül is előfordulnak időnként ilyen jellegű beszélgetések vagy viták az országok között” – mondta Sprūds. „Mindenki érti a kollektív védelem fontosságát. Mindenki érti a NATO szerepének jelentőségét, és ez mindkét fél számára kölcsönösen előnyös – mind az Egyesült Államok, mind Európa számára” – tette hozzá.

A lett politikus kijelentéseinek azonban ellentmond, hogy a héten tartott amerikai–dán tárgyalásokat követően talán sosem volt olyan mélyponton a két ország kapcsolata, mint most. Koppenhága szerint Donald Trump Grönland „meghódítására” készül. A washingtoni adminisztráció csütörtökön pedig megerősítette, hogy a sziget megszerzésére vonatkozó célja változatlan.

Sprūds az Euronews-nak azt is elmondta, hogy Lettország kész más európai országokkal együtt – köztük Franciaországgal, Németországgal, Norvégiával, Hollandiával, Svédországgal és az Egyesült Királysággal – csapatokat küldeni Grönlandra az Arctic Endurance hadgyakorlat keretében, amennyiben ezt kérik tőlük. „A kollektív biztonság az Északi-sarkvidéken nagyon fontos” – mondta. „Ugyanakkor természetesen újra és újra hangsúlyozni kell, hogy Grönland a Dán Királyság szerves része” – fűzte hozzá. Érdemes megjegyezni, hogy a hírek szerint egyelőre Franciaország 15, Németország 13, Nagy-Britannia 1, Norvégia pedig 2 katonát küldött a szigetre.

Eközben az Európai Bizottság csütörtökön az Euronew-snak megerősítette, hogy Dánia az EU kölcsönös segítségnyújtási záradékát is meg tudja hívni, amennyiben Grönland ellen fegyveres támadás történne – annak ellenére, hogy a félig autonóm sziget nem tagja az Uniónak.

Nyitókép forrása: Alessandro Rampazzo / AFP

***

 

Összesen 27 komment

survivor
2026. január 16. 21:59
Az EU 31 katonat küldött...😱😱😱😱😱😱😱😱
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. január 16. 21:32
"...Franciaország 15, Németország 13, Nagy-Britannia 1, Norvégia pedig 2 katonát küldött a szigetre." Ez igen. Ez aztán egy komoly védelmi erő lenne egy esetleges USA támadás esetén! Szinte nem tudok hinni a szememnek, amikor olvasok ezekről az operett- harcosokról. Mégis, kit próbálnak ezzel hülyíteni? Még a saját népeikkel sem tudják elhitetni, hogy itt valami komoly elszántságról van szó... Nem értem, egyszerűen nem értem. Elment az a kevés józan eszük is? Ezen még röhögni se lehet, hiszen ez a egész ügy inkább szomorú...
Válasz erre
3
0
figyelő4322
2026. január 16. 21:31
Valahogy nem tudom elképzelni, hogy Trumpék komolyan fontolgatják, hogy erővel elfoglalják a szigetet. Viszont ha mégis, akkor ez a 31 katona, vagy akár TIZSZER ennyi, meddig tudna ellenállni? Az tuti, hogy Trump röhög a markába, de talán hangosan is vidul a kormányával együtt... Hihetetlen.
Válasz erre
2
0
Stingary76
2026. január 16. 20:50
Magyar Péter ezügyben megszólalt már?
Válasz erre
4
0
