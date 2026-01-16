„Nem kéne túldramatizálni” – az egyik balti állam máris kezd kihátrálni a dán-grönlandi tandem mögül

A Fehér Ház rámutatott: Trump magasról tesz arra, mit akarnak a nyugat-európaiak
Pár tucat katona nem rettenti el Grönland megszerzésétől az elnököt.
Az Európai Unió eközben már azt tervezi, hogyan lépne fel az Egyesült Államok ellen egy esetleges katonai támadás esetén.
Andris Sprūds lett védelmi miniszter pénteken megpróbálta elbagatellizálni a NATO-n belüli feszültségeket. Sprūds az Euronews-nak magabiztosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültség egyáltalán nem jelenti a szövetség szétesését.
A miniszter szerint felesleges „túldramatizálni” a helyzetet, és szerinte a NATO eddig is képes volt kezelni a belső nézeteltéréseket anélkül, hogy az a kollektív védelem alapjait veszélyeztette volna, példaként említve a Görögország és Törökország közötti korábbi feszültségeket.
„Folyamatban van a megbeszélés, különösen az Egyesült Államok és Dánia között. A NATO-n belül is előfordulnak időnként ilyen jellegű beszélgetések vagy viták az országok között” – mondta Sprūds. „Mindenki érti a kollektív védelem fontosságát. Mindenki érti a NATO szerepének jelentőségét, és ez mindkét fél számára kölcsönösen előnyös – mind az Egyesült Államok, mind Európa számára” – tette hozzá.
A lett politikus kijelentéseinek azonban ellentmond, hogy a héten tartott amerikai–dán tárgyalásokat követően talán sosem volt olyan mélyponton a két ország kapcsolata, mint most. Koppenhága szerint Donald Trump Grönland „meghódítására” készül. A washingtoni adminisztráció csütörtökön pedig megerősítette, hogy a sziget megszerzésére vonatkozó célja változatlan.
Sprūds az Euronews-nak azt is elmondta, hogy Lettország kész más európai országokkal együtt – köztük Franciaországgal, Németországgal, Norvégiával, Hollandiával, Svédországgal és az Egyesült Királysággal – csapatokat küldeni Grönlandra az Arctic Endurance hadgyakorlat keretében, amennyiben ezt kérik tőlük. „A kollektív biztonság az Északi-sarkvidéken nagyon fontos” – mondta. „Ugyanakkor természetesen újra és újra hangsúlyozni kell, hogy Grönland a Dán Királyság szerves része” – fűzte hozzá. Érdemes megjegyezni, hogy a hírek szerint egyelőre Franciaország 15, Németország 13, Nagy-Britannia 1, Norvégia pedig 2 katonát küldött a szigetre.
Eközben az Európai Bizottság csütörtökön az Euronew-snak megerősítette, hogy Dánia az EU kölcsönös segítségnyújtási záradékát is meg tudja hívni, amennyiben Grönland ellen fegyveres támadás történne – annak ellenére, hogy a félig autonóm sziget nem tagja az Uniónak.
