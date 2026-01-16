Megindultak a francia katonák Grönlandra: fontos bejelentést tett Macron

Andrius Kubilius védelmi biztos szerint a záradék „egyértelműen” életbe lépne, ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, Ursula von der Leyen bizottsági elnök azonban ezt nem volt hajlandó megerősíteni.

Az ásványkincsekben gazdag sziget a Dán Királyság része, de hivatalosan nem tagja az Európai Uniónak, és már 1985-ben kilépett annak jogelődjéből, az Európai Gazdasági Közösségből.

Macron egyébként hozzátette: a Grönlandra vezényelt francia katonákat „szárazföldi, légi és tengeri eszközökkel” is támogatják majd, de nem részletezte, milyen nagyságrendű erőkről van szó.

Nem a franciák az elsők

A francia támogatás bejelentése egybeesik azzal, hogy Svédország, Németország és az Egyesült Királyság is közölte: csatlakozik a Dánia vezette Arctic Endurance hadgyakorlathoz Grönlandon.