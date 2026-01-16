Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült állam grönland NATO-tag trump Európai Unió

Villámgyorsan elfajultak a dolgok: veszélybe került a NATO, az európai diplomaták már a végső lépéseket fontolgatják Trump ellen

2026. január 16. 13:53

Miközben Donald Trump azzal fenyegetőzik, hogy az amerikai hadsereget beveti Grönland elfoglalására, nevük elhallgatását kérő európai tisztviselők és diplomaták a revansról nyilatkoztak a Politico-nak.

2026. január 16. 13:53
null

Bár egy katonai konfrontáció az Egyesült Államok és bármely európai erő között valószínűleg a történelem egyik legrövidebb háborúját eredményezné, Grönland szövetségesei más módon is ellenállhatnak az amerikai elnöknek, ha nem hajlandó kompromisszumot kötni – írja a Politico. A brüsszeli lap szerint a potenciális „nyomáspontok” között szerepel a régióban található kiterjedt katonai eszközök hálózata, amelyeket az Egyesült Államok arra használ, hogy a világ más részein, például a Közel-Keleten vagy Afrikában is befolyást tudjon gyakorolni.

Miért kellene az USA-nak továbbra is hozzáférnie ezekhez a bázisokhoz, vagy miért kellene támogatást kapnia a szövetségesek haditengerészetétől, légierőjétől vagy akár hírszerző szolgálataitól, ha az megpróbál szuverén területeket elvenni egy NATO-tagtól? – teszi fel a kérdést a lap.
A nevük elhallgatását kérő európai diplomaták elmondták, hogy a fővárosokban tárgyalások folynak arról, hogyan lehet fellépni Trump ellen. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Az egyszerűbb lehetőségek közé tartozik a halogató taktika, a lobbitevékenység a washingtoni republikánusok körében, szövetséges csapatok küldése Grönlandra, vagy akár egy amerikai közönségnek szóló kampány.

Ezt is ajánljuk a témában

Felmerült az amerikai katonai bázisok támogatásának megvonásának lehetősége is, beleértve az azok feletti ellenőrzés visszaszerzésére vonatkozó radikális javaslatokat is – mondta az egyik diplomata. 

Az európaiak főként azért vonakodnak nyilvánosan a konfliktusvállalástól, mert Trump támogatását létfontosságúnak tartják ahhoz, hogy életképes biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajna számára egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás keretében. Ugyanakkor sok szövetséges egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy az Egyesült Államok erőszakkal elfoglalja Grönlandot. „Lehet, hogy ez csak vágyálom” – mondta a diplomata, de megjegyezte: „Fel kell készülnünk rá.” 

Az amerikaiak megbüntetéséről szóló bármilyen NATO-n belüli vita továbbra is nagyrészt tilos, sokak szerint ugyanis ez kétélű fegyver lenne. 

„A bázisok alkualapként való felhasználása kölcsönös károkat okozna” – mondta egy NATO-diplomata, hozzátéve, hogy ezzel Európa tovább veszítené a biztonsági garanciáit, és ezzel az Egyesült Államok elveszítené legértékesebb előretolt műveleti platformját.

Nyitókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára és Donald Trump (Fotó: Jim WATSON / AFP)

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pontius
2026. január 16. 14:34
Eddig az EU nyugati fele azt sem tudta, hol van Grönland, még a kutya sem ugatta meg. Most, hogy Trump azt mondta ez ügyben, hogy jó reggelt, most minden vezető meg van őrülve, és ugrálnak, mint a bakkecskék. Egy biztos: hamarosan "Grün-land" lesz belőle! :)
Válasz erre
2
0
olvaso9
2026. január 16. 14:33
Ennyire hülyék lennének a nyugat-európaiak? A revans, az ellenszenv, a gyűlölet megelőzi a tiszta észt? (Mint ahogyan Magyarországgal szemben viselkednek, talán ezt próbálják tenni az amcsikkal?)
Válasz erre
2
0
polárüveg
2026. január 16. 14:33
Kedves nyugateurópai a politikusok! "A hülyék a másik oldalon vannak!" Vagy nem? Mi újság Francia-Guyanaval? Falklanddal? Hm, hm?
Válasz erre
3
0
Performan
2026. január 16. 14:33
"Felmerült az amerikai katonai bázisok támogatásának megvonásának lehetősége is, beleértve az azok feletti ellenőrzés visszaszerzésére vonatkozó radikális javaslatokat" Na persze, ők támogatják az amerikai bázisokat. És az hagyján, hogy kiröhögtetik magukat ezzel a hülye szankcióval, jó bolsevik módjára már az amerikai támaszpontok államosításán törik az agyacskájuk. Teljesen mindegy, hol él egy liberális. Közös jellemzőjük, hogy primitív bolsevik mind.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!