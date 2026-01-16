Villámgyorsan elfajultak a dolgok: veszélybe került a NATO, az európai diplomaták már a végső lépéseket fontolgatják Trump ellen

Az Egyesült Államok területi étvágya: történelmi példák és tanulságok a grönlandi ügyben
A területi expanzió sosem állt távol az Egyesült Államoktól, ha a saját érdekeiről volt szó.
Miközben Donald Trump azzal fenyegetőzik, hogy az amerikai hadsereget beveti Grönland elfoglalására, nevük elhallgatását kérő európai tisztviselők és diplomaták a revansról nyilatkoztak a Politico-nak.
Bár egy katonai konfrontáció az Egyesült Államok és bármely európai erő között valószínűleg a történelem egyik legrövidebb háborúját eredményezné, Grönland szövetségesei más módon is ellenállhatnak az amerikai elnöknek, ha nem hajlandó kompromisszumot kötni – írja a Politico. A brüsszeli lap szerint a potenciális „nyomáspontok” között szerepel a régióban található kiterjedt katonai eszközök hálózata, amelyeket az Egyesült Államok arra használ, hogy a világ más részein, például a Közel-Keleten vagy Afrikában is befolyást tudjon gyakorolni.
Miért kellene az USA-nak továbbra is hozzáférnie ezekhez a bázisokhoz, vagy miért kellene támogatást kapnia a szövetségesek haditengerészetétől, légierőjétől vagy akár hírszerző szolgálataitól, ha az megpróbál szuverén területeket elvenni egy NATO-tagtól? – teszi fel a kérdést a lap.
A nevük elhallgatását kérő európai diplomaták elmondták, hogy a fővárosokban tárgyalások folynak arról, hogyan lehet fellépni Trump ellen.
Az egyszerűbb lehetőségek közé tartozik a halogató taktika, a lobbitevékenység a washingtoni republikánusok körében, szövetséges csapatok küldése Grönlandra, vagy akár egy amerikai közönségnek szóló kampány.
Ezt is ajánljuk a témában
A területi expanzió sosem állt távol az Egyesült Államoktól, ha a saját érdekeiről volt szó.
Felmerült az amerikai katonai bázisok támogatásának megvonásának lehetősége is, beleértve az azok feletti ellenőrzés visszaszerzésére vonatkozó radikális javaslatokat is – mondta az egyik diplomata.
Az európaiak főként azért vonakodnak nyilvánosan a konfliktusvállalástól, mert Trump támogatását létfontosságúnak tartják ahhoz, hogy életképes biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajna számára egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás keretében. Ugyanakkor sok szövetséges egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy az Egyesült Államok erőszakkal elfoglalja Grönlandot. „Lehet, hogy ez csak vágyálom” – mondta a diplomata, de megjegyezte: „Fel kell készülnünk rá.”
Az amerikaiak megbüntetéséről szóló bármilyen NATO-n belüli vita továbbra is nagyrészt tilos, sokak szerint ugyanis ez kétélű fegyver lenne.
„A bázisok alkualapként való felhasználása kölcsönös károkat okozna” – mondta egy NATO-diplomata, hozzátéve, hogy ezzel Európa tovább veszítené a biztonsági garanciáit, és ezzel az Egyesült Államok elveszítené legértékesebb előretolt műveleti platformját.
Nyitókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára és Donald Trump (Fotó: Jim WATSON / AFP)