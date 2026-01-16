Villámgyorsan elfajultak a dolgok: veszélybe került a NATO, az európai diplomaták már a végső lépéseket fontolgatják Trump ellen

Bár egy katonai konfrontáció az Egyesült Államok és bármely európai erő között valószínűleg a történelem egyik legrövidebb háborúját eredményezné, Grönland szövetségesei más módon is ellenállhatnak az amerikai elnöknek, ha nem hajlandó kompromisszumot kötni – írja a Politico. A brüsszeli lap szerint a potenciális „nyomáspontok” között szerepel a régióban található kiterjedt katonai eszközök hálózata, amelyeket az Egyesült Államok arra használ, hogy a világ más részein, például a Közel-Keleten vagy Afrikában is befolyást tudjon gyakorolni.

Miért kellene az USA-nak továbbra is hozzáférnie ezekhez a bázisokhoz, vagy miért kellene támogatást kapnia a szövetségesek haditengerészetétől, légierőjétől vagy akár hírszerző szolgálataitól, ha az megpróbál szuverén területeket elvenni egy NATO-tagtól? – teszi fel a kérdést a lap.

A nevük elhallgatását kérő európai diplomaták elmondták, hogy a fővárosokban tárgyalások folynak arról, hogyan lehet fellépni Trump ellen.