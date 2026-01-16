Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dánia grönland egyesült államok

Az Egyesült Államok területi étvágya: történelmi példák és tanulságok a grönlandi ügyben

2026. január 16. 09:36

A területi expanzió sosem állt távol az Egyesült Államoktól, ha a saját érdekeiről volt szó. Washington már másfél évszázada próbálkozik Grönland megszerzésével, a legújabb fejezetet pedig Donald Trump hozta el.

2026. január 16. 09:36
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Az Egyesült Államok és Dánia között most újra feszültséget okozó grönlandi kérdés korántsem új keletű. Donald Trump korábbi és jelenlegi javaslatai, miszerint az USA megvásárolná vagy más módon megszerezné Grönlandot Dániától, tulajdonképpen egy több mint 150 éves amerikai érdeklődési vonal legújabb fejezete.

grönland
A dán flotta Triton fregattja Nuukban, Grönlandon, 2025. június 15-én.  Forrás: Ludovic MARIN / AFP

Az Egyesült Államok területi expanziója nem véletlenszerű kalandok laza sorozata volt, hanem tudatos, hosszú távú stratégia, amely vásárlásokat, háborúkat, diplomáciai nyomást és olykor puccs-szerű beavatkozásokat egyaránt felhasznált. Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb példákat – különös tekintettel Alaszkára és a korai grönlandi próbálkozásokra –, majd röviden a tengerentúli „gyarmatbirodalom” kialakulására, végül levonjuk a tanulságokat a mai grönlandi konfliktusra nézve.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Alaszka megvásárlása – és az első grönlandi próbálkozás

Az amerikai területnövekedés egyik legismertebb epizódja, hogy 1867-ben William H. Seward külügyminiszter, Abraham Lincoln és Andrew Johnson elnöksége alatt kihasználta Oroszország krími háború (1853-1856) utáni gyengeségét megvásárolta Alaszkát. Az orosz birodalom a háború után pénzügyi nehézségekkel küzdött, és attól tartott, hogy Alaszka brit kézre kerülhet. 

Az eredmény: 7,2 millió dollárért (kb. 2 cent/acre) az USA megszerezte a 1,5 millió km²-es területet.

Sokan akkoriban ostobaságnak tartották, ám a vásárlás stratégiai zsenialitása később beigazolódott: az Egyesült Államok hatalmas ásványkincs tartalékhoz jutott, valamint Alaszka az USA sarkvidéki jelenlétét is bebiztosította. 

Érdemes megjegyezni: 186-ben Seward már javasolta Grönland – és Izland – megvásárlását is Dániától. A dánok gazdasági nehézségei miatt reálisnak tűnt az üzlet, Seward már akkor is az Atlanti-óceán északi részének ellenőrzését tartotta szem előtt,  igaz, akkor még a korai távíró-/hajózási útvonalak miatt. A terv mégis megbukott: a dánok ellenálltak, a kongresszus pedig nem támogatta az újabb a kiadást. 

Már a 19. században is megvolt tehát az amerikai érdeklődés Grönland iránt – és ahogy látjuk nem is maradt fiókban. A II. világháború alatt, Dánia német megszállása után az USA gyakorlatilag megszállta a szigetet (1941-től), majd a háború után sem távozott azonnal.

Csak fokozatosan, diplomáciai úton került vissza dán fennhatóság alá, miközben az amerikai katonai jelenlét (Thule/Pituffik bázis) mind a mai napig megmaradt.

Ezt is ajánljuk a témában

Területi expanzió: Louisianától a tengerentúli befolyásig

Alaszka nem kivétel volt, hanem minta a 19. század folyamán számos területet szerzett meg az Egyesült Államok pénzért cserébe:

  • 1803: Louisiana-vásárlás Franciaországtól (15 millió dollár) az USA területe megduplázódott.
  • 1819: Florida Spanyolországtól (5 millió dollár).
  • 1845: Az újonnan létrehozott Texasi Köztársaság, amely elszakadt Mexikótól, csatlakozott az Egyesült Államokhoz.
  • 1853: Gadsden-vásárlás Mexikótól (10 millió dollár) – déli vasútvonalak miatt.

Mexikóval és Spanyolországgal azonban nem volt mindig a békés az „együttműködés”.

  • Az 1846-1848-as mexikói-amerikai háború során Kalifornia, Új-Mexikó annektálására került sor. 

A 19. század végére az USA kilépett a kontinensről: 

  • Az 1898-as spanyol-amerikai háborút követően a Fülöp-szigetek (amerikai gyarmat 1946-ig), Guam és Puerto Rico is Washington fennhatósága alá került. 
  • 1898: Hawaii – amerikai ültetvényesek puccsal buktatták meg a helyi királynőt, majd az Egyesült Államok annektálta a területet. 

Dániát még egyszer meg kell említenünk, ugyanis az Egyesült Államok 1917-ben 25 millió dollárért vásárolta meg az Amerikai Virgin-szigeteket az országtól – főleg az I. világháborús német fenyegetés miatt.

Ma az USA külbirtokai: Puerto Rico, Guam, Amerikai Virgin-szigetek, Amerikai Szamoa, Észak-Mariana-szigetek – plusz számos kisebb, stratégiai jelentőségű sziget és atoll, amelyek jelenleg lakatlanok (pl. Midway-Atoll, Wake-Sziget).

Az Egyesült Államok kizárólagos gazdasági övezeteinek térképe . Forrás: NOAA

Tanulságok a grönlandi ügyre nézve

  • Az amerikai területi/stratégiai étvágy állandó – legalább 1867 óta visszatérően érdeklődnek Grönland iránt.
  • A módszer mindig hasonló: gyengeség kihasználása (gazdasági/politikai válság), stratégiai érdekek (jelenlét, nyersanyagok, riválisok kizárása), majd ennek diplomáciai/üzleti „csomagolása”. 
  • Az elmúlt több mint 200 évben a hatalmi logika alig változott: ha vásárlás nem megy, akkor nyomásgyakorlás, szükség esetén erőszakosabb eszközök is szóba kerültek (lásd Hawaii, spanyol-amerikai háború, mexikói-amerikai háború).

A mai világban a nemzetközi jog, a NATO-tagság és a grönlandi nép önrendelkezési igénye valóban nehezebbé teszi a klasszikus annektálást – de a történelem azt mutatja, hogy

az Egyesült Államok nagyon ritkán adja fel hosszú távú stratégiai céljait, csak a módszert igazítja a korhoz.

Trump Grönland iránti érdeklődése tehát nem anomália, hanem egy régi, jól begyakorolt amerikai külpolitikai mintázat legfrissebb megnyilvánulása. Hogy végül vásárlás, nyomásgyakorlás, vagy valami egészen más lesz a vége – az még a jövő zenéje. A történelem alapján azonban egyvalami biztos: Washington nem fogja könnyen elengedni azt, hogy érvényesítse az érdekeit.

Nyitókép forrása: Odd Andersen / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. január 16. 11:24
Én azon csodálkozom, hogy a 2. világháború után miért nem fűzték még szorosabbra a kapcsolatot Grönlanddal. Épp a szovjetekkel való rivalizálás miatt!
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. január 16. 11:13 Szerkesztve
Egyszer majd a dollárpókháló köti össze az egész világot. A területi Amerika a pók a háló közepén. Ez a cél.
Válasz erre
1
0
Dr Bubo
2026. január 16. 11:10
Bárkivel fogadnék egy pezsgőben, hogy 5 éven belül USA annektálja Grönlandot.
Válasz erre
1
0
dimaggio
2026. január 16. 10:46
Mindig az erősebb kutya viszi el a csaontot , és mindig a győztesnek van igaza.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!