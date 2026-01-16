Az Egyesült Államok területi étvágya: történelmi példák és tanulságok a grönlandi ügyben

Döbbenet: egy 75 éves megállapodás jelentheti a kiskaput Donald Trump számára
A területi expanzió sosem állt távol az Egyesült Államoktól, ha a saját érdekeiről volt szó. Washington már másfél évszázada próbálkozik Grönland megszerzésével, a legújabb fejezetet pedig Donald Trump hozta el.
Az Egyesült Államok és Dánia között most újra feszültséget okozó grönlandi kérdés korántsem új keletű. Donald Trump korábbi és jelenlegi javaslatai, miszerint az USA megvásárolná vagy más módon megszerezné Grönlandot Dániától, tulajdonképpen egy több mint 150 éves amerikai érdeklődési vonal legújabb fejezete.
Az Egyesült Államok területi expanziója nem véletlenszerű kalandok laza sorozata volt, hanem tudatos, hosszú távú stratégia, amely vásárlásokat, háborúkat, diplomáciai nyomást és olykor puccs-szerű beavatkozásokat egyaránt felhasznált. Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb példákat – különös tekintettel Alaszkára és a korai grönlandi próbálkozásokra –, majd röviden a tengerentúli „gyarmatbirodalom” kialakulására, végül levonjuk a tanulságokat a mai grönlandi konfliktusra nézve.
Az amerikai területnövekedés egyik legismertebb epizódja, hogy 1867-ben William H. Seward külügyminiszter, Abraham Lincoln és Andrew Johnson elnöksége alatt kihasználta Oroszország krími háború (1853-1856) utáni gyengeségét megvásárolta Alaszkát. Az orosz birodalom a háború után pénzügyi nehézségekkel küzdött, és attól tartott, hogy Alaszka brit kézre kerülhet.
Az eredmény: 7,2 millió dollárért (kb. 2 cent/acre) az USA megszerezte a 1,5 millió km²-es területet.
Sokan akkoriban ostobaságnak tartották, ám a vásárlás stratégiai zsenialitása később beigazolódott: az Egyesült Államok hatalmas ásványkincs tartalékhoz jutott, valamint Alaszka az USA sarkvidéki jelenlétét is bebiztosította.
Érdemes megjegyezni: 186-ben Seward már javasolta Grönland – és Izland – megvásárlását is Dániától. A dánok gazdasági nehézségei miatt reálisnak tűnt az üzlet, Seward már akkor is az Atlanti-óceán északi részének ellenőrzését tartotta szem előtt, igaz, akkor még a korai távíró-/hajózási útvonalak miatt. A terv mégis megbukott: a dánok ellenálltak, a kongresszus pedig nem támogatta az újabb a kiadást.
Már a 19. században is megvolt tehát az amerikai érdeklődés Grönland iránt – és ahogy látjuk nem is maradt fiókban. A II. világháború alatt, Dánia német megszállása után az USA gyakorlatilag megszállta a szigetet (1941-től), majd a háború után sem távozott azonnal.
Csak fokozatosan, diplomáciai úton került vissza dán fennhatóság alá, miközben az amerikai katonai jelenlét (Thule/Pituffik bázis) mind a mai napig megmaradt.
Alaszka nem kivétel volt, hanem minta a 19. század folyamán számos területet szerzett meg az Egyesült Államok pénzért cserébe:
Mexikóval és Spanyolországgal azonban nem volt mindig a békés az „együttműködés”.
A 19. század végére az USA kilépett a kontinensről:
Dániát még egyszer meg kell említenünk, ugyanis az Egyesült Államok 1917-ben 25 millió dollárért vásárolta meg az Amerikai Virgin-szigeteket az országtól – főleg az I. világháborús német fenyegetés miatt.
Ma az USA külbirtokai: Puerto Rico, Guam, Amerikai Virgin-szigetek, Amerikai Szamoa, Észak-Mariana-szigetek – plusz számos kisebb, stratégiai jelentőségű sziget és atoll, amelyek jelenleg lakatlanok (pl. Midway-Atoll, Wake-Sziget).
A mai világban a nemzetközi jog, a NATO-tagság és a grönlandi nép önrendelkezési igénye valóban nehezebbé teszi a klasszikus annektálást – de a történelem azt mutatja, hogy
az Egyesült Államok nagyon ritkán adja fel hosszú távú stratégiai céljait, csak a módszert igazítja a korhoz.
Trump Grönland iránti érdeklődése tehát nem anomália, hanem egy régi, jól begyakorolt amerikai külpolitikai mintázat legfrissebb megnyilvánulása. Hogy végül vásárlás, nyomásgyakorlás, vagy valami egészen más lesz a vége – az még a jövő zenéje. A történelem alapján azonban egyvalami biztos: Washington nem fogja könnyen elengedni azt, hogy érvényesítse az érdekeit.
