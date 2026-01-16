Az Egyesült Államok területi étvágya: történelmi példák és tanulságok a grönlandi ügyben

Az amerikai területnövekedés egyik legismertebb epizódja, hogy 1867-ben William H. Seward külügyminiszter, Abraham Lincoln és Andrew Johnson elnöksége alatt kihasználta Oroszország krími háború (1853-1856) utáni gyengeségét megvásárolta Alaszkát. Az orosz birodalom a háború után pénzügyi nehézségekkel küzdött, és attól tartott, hogy Alaszka brit kézre kerülhet.

Az eredmény: 7,2 millió dollárért (kb. 2 cent/acre) az USA megszerezte a 1,5 millió km²-es területet.

Sokan akkoriban ostobaságnak tartották, ám a vásárlás stratégiai zsenialitása később beigazolódott: az Egyesült Államok hatalmas ásványkincs tartalékhoz jutott, valamint Alaszka az USA sarkvidéki jelenlétét is bebiztosította.

Érdemes megjegyezni: 186-ben Seward már javasolta Grönland – és Izland – megvásárlását is Dániától. A dánok gazdasági nehézségei miatt reálisnak tűnt az üzlet, Seward már akkor is az Atlanti-óceán északi részének ellenőrzését tartotta szem előtt, igaz, akkor még a korai távíró-/hajózási útvonalak miatt. A terv mégis megbukott: a dánok ellenálltak, a kongresszus pedig nem támogatta az újabb a kiadást.

Már a 19. században is megvolt tehát az amerikai érdeklődés Grönland iránt – és ahogy látjuk nem is maradt fiókban. A II. világháború alatt, Dánia német megszállása után az USA gyakorlatilag megszállta a szigetet (1941-től), majd a háború után sem távozott azonnal.