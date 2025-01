Atomrakéták, tengeralattjárók, ásványkincsek – ezért akarja megkaparintani Trump Grönlandot

A huszonegyedik században elég ritkán szokták nagyhatalmak vezetői deklarálni, hogy egyik vagy másik országra fáj a foguk. Úgy tűnik, Donald Trump kivételt tett, többek között Grönland esetében tavaly decemberben, amikor közölte, hogy a dán tengerentúli terület birtoklása „feltétlenül szükséges” lenne az amerikai nemzetbiztonság szempontjából.

Azóta többször szóba került, hogy az Egyesült Államok valamilyen módon megszerezze Grönlandot, és ami talán meglepő lehet, Mute Egede grönlandi miniszterelnök kijelentette, hogy kész tárgyalni Trumppal.

Forrás: arcticportal.org

Ez pontosabban úgy történt, hogy Mette Frederiksen dán miniszterelnök mellett tartott pénteki koppenhágai sajtótájékoztatóján Egede-t arról kérdezték, hogy kapcsolatban állt-e Trumppal.

Nem, de készek vagyunk tárgyalni”

– mondta. A sarkvidéki sziget függetlenségpárti vezetője pénteki sajtótájékoztatóján ugyanakkor azt is megismételte: „Nem akarunk dánok lenni, nem akarunk amerikaiak lenni, grönlandiak akarunk lenni.” Korábban Frederiksen és Egede is elutasította Trump Grönland megvásárlására vonatkozó javaslatait. „Nem vagyunk és soha nem is leszünk eladók” – mondta.