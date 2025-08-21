Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
XIV. Leó pápa Libanon közel-kelet pápa

Közel-Keletre látogat XIV. Leó pápa – ez lehet az első külföldi útja

2025. augusztus 21. 08:11

XIV. Leó, ezzel a néhai Ferenc pápa tervét valósítja meg.

2025. augusztus 21. 08:11
null

XIV. Leó pápa december előtt Libanonba látogat – jelentette be Bechara Rai bíboros, a maronita katolikus egyház vezetője – írja a Reuters.

Az országban több mint kétmillió katolikus él, a pápa pedig várhatóan elődje nyomdokain haladva olyan térségeket keres fel, amelyek ritkán kerülnek a nemzetközi figyelem középpontjába. A 3,5 millió hívőt számláló maronita katolikus egyház vezetője pontos dátumot nem árult el, de hangsúlyozta, hogy „az előkészületek már zajlanak”.

XIV. Leó, akit május 8-án választottak pápává, ezzel a néhai Ferenc pápa tervét valósítja meg: elődje ugyanis szintén Libanonba készült, de egészségügyi állapota miatt nem tudta megtenni az utat.

A Vatikán adatai szerint Libanonban több mint kétmillió katolikus él. Bár Rai kijelentését a Szentszék hivatalosan nem kommentálta, egy névtelenséget kérő vatikáni tisztviselő megerősítette a látogatás tényét. 

Hozzátette: Libanon egy átfogóbb körút egyik állomása lesz, amelynek része Törökország is.

Nyitókép: Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. augusztus 21. 08:20
"Ferenc pápa tervét valósítja meg" Már várom mikor mossa meg az első terrorista lábát,vagy mikor kerül sor az első LMBTQ közös ebédre....🙄
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!