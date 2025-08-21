Közel-Keletre látogat XIV. Leó pápa – ez lehet az első külföldi útja

XIV. Leó pápa december előtt Libanonba látogat – jelentette be Bechara Rai bíboros, a maronita katolikus egyház vezetője – írja a Reuters.

Az országban több mint kétmillió katolikus él, a pápa pedig várhatóan elődje nyomdokain haladva olyan térségeket keres fel, amelyek ritkán kerülnek a nemzetközi figyelem középpontjába. A 3,5 millió hívőt számláló maronita katolikus egyház vezetője pontos dátumot nem árult el, de hangsúlyozta, hogy „az előkészületek már zajlanak”.

XIV. Leó, akit május 8-án választottak pápává, ezzel a néhai Ferenc pápa tervét valósítja meg: elődje ugyanis szintén Libanonba készült, de egészségügyi állapota miatt nem tudta megtenni az utat.

A Vatikán adatai szerint Libanonban több mint kétmillió katolikus él. Bár Rai kijelentését a Szentszék hivatalosan nem kommentálta, egy névtelenséget kérő vatikáni tisztviselő megerősítette a látogatás tényét.

Hozzátette: Libanon egy átfogóbb körút egyik állomása lesz, amelynek része Törökország is.

Nyitókép: Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP