Riasztást adtak ki Kárpátalján a rakétatámadás után: mérgező a levegő

A hatóságok azt kérik a lakosságtól, hogy zárják be az ablakokat, lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, és figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat. Különös veszélynek vannak kitéve a

gyermekek, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi betegséggel élők,

ezért az ő védelmükre kiemelt figyelmet kérnek. A mentők és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a helyszínen. Helyi források szerint a rakétacsapás a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte, a keletkezett kár mértéke jelentős.

A nyitókép illusztráció (Genya SAVILOV / AFP)