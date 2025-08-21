Riasztást adtak ki Kárpátalján a rakétatámadás után: mérgező a levegő

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Különös veszélynek vannak kitéve a gyermekek, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi betegséggel élők.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, szerda éjjel orosz légitámadás érte Munkács egyik ipari területét. A rakétacsapás következtében hatalmas tűz ütött ki, ami miatt nagy mennyiségű, potenciálisan káros füst került a levegőbe. Ezért a kárpátaljai hatóságok egészségügyi figyelmeztetést adtak ki a Munkácsi és az Ungvári járás lakosságának – írja a karpathir.com.
A hatóságok azt kérik a lakosságtól, hogy zárják be az ablakokat, lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, és figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat. Különös veszélynek vannak kitéve a
ezért az ő védelmükre kiemelt figyelmet kérnek. A mentők és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a helyszínen. Helyi források szerint a rakétacsapás a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte, a keletkezett kár mértéke jelentős.
A nyitókép illusztráció (Genya SAVILOV / AFP)