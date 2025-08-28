Zelenszkij teljesen megveszett, Magyarországot és Kínát tette felelőssé a kijevi rakétatámadásért és az áldozatok haláláért (VIDEÓ)

Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Az ukrán elnök nyíltan nekiment minden országnak, melyek kiállnak a béke mellett.
Írtunk róla, hogy szerdáról csütörtökre virradó éjszaka súlyos rakétatámadás érte Kijevet. Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább nyolc ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Volodimir Zelenszkij X-en felszólította Kínát és Magyarországot, hogy reagáljanak a támadás hírére. Az ukrán elnök azt hányta szemre a két országnak, hogy tűzszünetre és békére buzdítottak; a bejegyzés folytatásában Zelenszkij végül minden országot felelősségre vont, melyek kiálltak a béke mellett.
Várjuk Kína reakcióját a történtekre, mivel Kína többször is felszólított a háború kiterjesztésének elkerülésére és a tűzszünetre. Ez azonban Oroszország miatt nem történik meg. Várjuk Magyarország reakcióját is. A gyermekek halála mindenképpen sokkal nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson, mint bármi más. Választ várunk a világ minden tájáról, ahonnan békét követeltek, de most inkább hallgatnak, mintsem elvi álláspontot foglalnának
– írta.
A hatás fokozása érdekében az ukrán elnök egy videót is megosztott a rakéták okozta pusztításról.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP