08. 28.
csütörtök
Magyarország béke Zelenszkij Kijev Kína rakétatámadás

Zelenszkij teljesen megveszett, Magyarországot és Kínát tette felelőssé a kijevi rakétatámadásért és az áldozatok haláláért (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 09:42

Az ukrán elnök nyíltan nekiment minden országnak, melyek kiállnak a béke mellett.

2025. augusztus 28. 09:42
null

Írtunk róla, hogy szerdáról csütörtökre virradó éjszaka súlyos rakétatámadás érte Kijevet. Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább nyolc ember meghalt, több tucat pedig megsérült.

Volodimir Zelenszkij X-en felszólította Kínát és Magyarországot, hogy reagáljanak a támadás hírére. Az ukrán elnök azt hányta szemre a két országnak, hogy tűzszünetre és békére buzdítottak; a bejegyzés folytatásában Zelenszkij végül minden országot felelősségre vont, melyek kiálltak a béke mellett.

Várjuk Kína reakcióját a történtekre, mivel Kína többször is felszólított a háború kiterjesztésének elkerülésére és a tűzszünetre. Ez azonban Oroszország miatt nem történik meg. Várjuk Magyarország reakcióját is. A gyermekek halála mindenképpen sokkal nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson, mint bármi más. Választ várunk a világ minden tájáról, ahonnan békét követeltek, de most inkább hallgatnak, mintsem elvi álláspontot foglalnának

– írta.

A hatás fokozása érdekében az ukrán elnök egy videót is megosztott a rakéták okozta pusztításról.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

vovito
2025. augusztus 28. 10:31
Ezek az Oroszország területét ért provokatív ukrán támadásokra adott orosz válaszlépések, melyekre Zelenszkij elnök adott parancsot. A teljes felelősség őt terheli azokért és a béke elleni provokációiért.
karakter-2
2025. augusztus 28. 10:30
Feltétel nélküli megadást! Ne ölesd tovább a népedet, 1,7 M-t már sírba tettél - elég!
kir2vik
2025. augusztus 28. 10:30
Egyszerűen nevetséges, hogy a kicsi Magyarországot vegzálja, miközben az eu 26 országa lapít nekik.
kir2vik
2025. augusztus 28. 10:29
Én reagálok: előbb kellett volna. Mondjuk 2022-ben, jól felkészülve az oroszok elfoglalhatták volna Kijevet. Nem tudjuk, mi lett VOLNA, de akkor a ruszkik azért vonultak vissza, mert ígéretet kaptak a megegyezésre. Meg lehet, hogy kevés volt a katona.
