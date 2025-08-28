Zelenszkij teljesen megveszett, Magyarországot és Kínát tette felelőssé a kijevi rakétatámadásért és az áldozatok haláláért (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij X-en felszólította Kínát és Magyarországot, hogy reagáljanak a támadás hírére. Az ukrán elnök azt hányta szemre a két országnak, hogy tűzszünetre és békére buzdítottak; a bejegyzés folytatásában Zelenszkij végül minden országot felelősségre vont, melyek kiálltak a béke mellett.

Várjuk Kína reakcióját a történtekre, mivel Kína többször is felszólított a háború kiterjesztésének elkerülésére és a tűzszünetre. Ez azonban Oroszország miatt nem történik meg. Várjuk Magyarország reakcióját is. A gyermekek halála mindenképpen sokkal nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson, mint bármi más. Választ várunk a világ minden tájáról, ahonnan békét követeltek, de most inkább hallgatnak, mintsem elvi álláspontot foglalnának

– írta.

A hatás fokozása érdekében az ukrán elnök egy videót is megosztott a rakéták okozta pusztításról.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP