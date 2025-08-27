Ft
08. 27.
szerda
Magyarország fenyegetés Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij kőolajvezeték

Zelenszkij Úr, az Ön kezében nem stukker van, csak valami penészes lókolbász – lám, mégis fenyegetőzik

2025. augusztus 27. 09:00

Ukrajna ugyanazt próbálkozik továbbadni Magyarországnak, mint amit Oroszországtól elszenved: utolsó suttyó keleti szláv gengsztertempót.

2025. augusztus 27. 09:00
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Egy nagy és erős ország pofátlan fenyegetőzése sajnálatos része a világpolitika természetének.

Egy kicsi és gyenge ország pofátlan fenyegetőzése ukranikum. 

A Barátság kőolajvezeték egy oroszországi infrastrukturális elemét ért támadást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap rendkívül szellemes szózatot intézett kicsiny hazánkhoz, melyben világossá tette: „Mindig támogattuk a [b]arátságot Ukrajna és Magyarország között, és most a [b]arátság létezése Magyarország álláspontján múlik.” Hogy itt természetesen nem baráti viszonyról van szó, hanem a csőről, azt az izgalmas nyelvi megoldás mellett Andrij Szibiha külügyminiszter elnöki nyilatkozatot követő megnyilvánulása is alátámasztja.

„Magyar­ország energiabiztonsága a saját kezében van. Diverzifikáljon, váljon függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része!”

– szólíttattunk fel.

Ukrajna ugyanazt próbálkozik továbbadni Magyarországnak, mint amit Oroszországtól elszenved: utolsó suttyó keleti szláv gengsztertempót. 

Csak Oroszország kezében tényleg ott van a stukker, Ukrajnáéban viszont legfeljebb valami penészes lókolbász kornyadozik.

Az orosz pofátlanságot erő támasztja alá, az ukránt meg a nagy, szánalmas semmi. Egy háborúban tönkrevert, önmagában jövőképtelen, tehetetlen, traumatizált ország rugdos belénk folyamatosan, fenyegeti verbálisan és támadja fizikálisan Magyarország legjobb kőolajforrását, mintha ennek az egésznek tétje lenne. 

Pedig nincs.

A háború egyetlen pontján sem volt igaz, hogy Magyarország különutassága lett volna az oka bármilyen ukrán kudarcnak vagy orosz sikernek.

Katonai relevanciával bíró szankciókat egyetlenegy percig sem blokkoltunk, sorsfordító csodafegyvert ha akartunk, sem tudtunk volna szállítani, a Magyarországra irányuló szállítás az orosz energiaexport jelentéktelen töredékét teszi csak ki, a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nemzetközi politikai nyomás mértékét pedig vajmi kevéssé befolyásolja, hogy a 27 európai uniós kormányfőből nulla vagy egy hajlandó vele mutatkozni. Most, amikor a háború a lezárás felé közeledik, s a nyilvánvaló ukrán vereséget semmilyen szóvirág mögé nem lehet már bebújtatni, Magyarország jelentősége a háború kontextusában ismét ugrott egy tizedesjegyet hátrafelé.

Minden a Trump–­Putyin–Zelenszkij-háromszögben dől el, még Európa sem döntő tényező, hát még annak egy kis-közepes országa. 

Ha tehát Zelenszkij elzárja a Barátságot, sokat nem ér vele. Ukrajna és az EU háborús stratégiája akkor is elbukna, ha Magyarország az utolsó utáni pillanatban feltakarna mögé. Hogy velünk mi lenne a Barátság nélkül? A százhalombattai és a pozsonyi finomító drágábban gyártana kevesebbet, több lenne az import, ám ez a benzinárakon különösebben nem látszana – a Mol már ma sem költség-, hanem versenyalapon áraz, az orosz olaj árelőnyét nem adja tovább. A magyar államkasszából cserébe kiesne az a néhány tízmilliárd forint, amit a kormány a Molon az orosz urals és a brent olaj árkülönbözete után behajt.

Felesleges kellemetlenség lenne tehát, katasztrófa nem. Ennyi kárt tud okozni Zelenszkij – ez még egy rendes kormánybuktatásra sem elég. 

Felmerül tehát a kérdés: megéri? Tényleg érdemes ennyi kétes „haszonért” egy eddig humanitárius szempontból rendkívül segítőkész, a szankciókkal rezignáltan együttműködő, pénzügyi, dologi, energetikai és egészségügyi támogatást nyújtó, katonailag pedig semlegesnek megmaradó országból nyílt ellenséget csinálni? Vállalni az áram-, olaj- és gázszállítás leállítását, az ukrán EU-csatlakozási folyamat teljes és örökös blokkolását és még számos olyan dolgot, amivel egy szomszédos, az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is Zelenszkijnél jobb kapcsolatot ápoló tagállam fájdalmat okozhat Ukrajnának?

Tényleg ez Kijev érdeke? 

Nyilvánvalóan nem. De Ukrajnának harmincnégy éve fogalma sincsen arról, hogy mi az érdeke. Ahogy sok minden, ez is ukranikum.

***

(Nyitókép: Ludovic Marin / AFP)

