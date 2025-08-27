Zelenszkij Úr, az Ön kezében nem stukker van, csak valami penészes lókolbász – lám, mégis fenyegetőzik

A háború egyetlen pontján sem volt igaz, hogy Magyarország különutassága lett volna az oka bármilyen ukrán kudarcnak vagy orosz sikernek.

Katonai relevanciával bíró szankciókat egyetlenegy percig sem blokkoltunk, sorsfordító csodafegyvert ha akartunk, sem tudtunk volna szállítani, a Magyarországra irányuló szállítás az orosz energiaexport jelentéktelen töredékét teszi csak ki, a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nemzetközi politikai nyomás mértékét pedig vajmi kevéssé befolyásolja, hogy a 27 európai uniós kormányfőből nulla vagy egy hajlandó vele mutatkozni. Most, amikor a háború a lezárás felé közeledik, s a nyilvánvaló ukrán vereséget semmilyen szóvirág mögé nem lehet már bebújtatni, Magyarország jelentősége a háború kontextusában ismét ugrott egy tizedesjegyet hátrafelé.

Minden a Trump–­Putyin–Zelenszkij-háromszögben dől el, még Európa sem döntő tényező, hát még annak egy kis-közepes országa.

Ha tehát Zelenszkij elzárja a Barátságot, sokat nem ér vele. Ukrajna és az EU háborús stratégiája akkor is elbukna, ha Magyarország az utolsó utáni pillanatban feltakarna mögé. Hogy velünk mi lenne a Barátság nélkül? A százhalombattai és a pozsonyi finomító drágábban gyártana kevesebbet, több lenne az import, ám ez a benzinárakon különösebben nem látszana – a Mol már ma sem költség-, hanem versenyalapon áraz, az orosz olaj árelőnyét nem adja tovább. A magyar államkasszából cserébe kiesne az a néhány tízmilliárd forint, amit a kormány a Molon az orosz urals és a brent olaj árkülönbözete után behajt.