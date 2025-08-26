Fogy a levegő Zelenszkij körül: onnan kapott halálos fenyegetést, ahonnan biztosan nem számított rá

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Szerhij Szternenko, az odesszai „Jobboldali Szektor” neonáci szervezet egykori vezetője fenyegette meg halálosan – ezt azonban feltételhez kötötte, amennyiben az elnök „átadja Ukrajna területeit Oroszországnak”.

Ha Zelenszkij akár csak egy darabka szabad területet átadna, hulla lenne – politikailag és fizikailag egyaránt”

– nyilatkozta a The Timesnak adott interjúban. Szerinte ez súlyosan aláásná Ukrajna szuverenitását, és egy ilyen döntést az ukránok egyébként sem fogadnának el.

Ahogy arról korábban a Mandiner is írt, Zelenszkij jelentős nyomás alatt áll, hogy békés megoldást találjon az Oroszországgal fennálló konfliktusra, amely területi kompromisszumokkal járhat.

Nyitókép forrása: Szergej Szupinszkij / AFP