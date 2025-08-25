Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Valerij Zaluzsnyij Volodimir Zelenkszij Ukrajna London

Aggódhat Zelenszkij: legnagyobb ellenfelének visszatéréséről pletykálnak Kijevben

2025. augusztus 25. 14:31

Úgy tűnik, nem küldte elég messzire Zaluzsnyijt az ukrán elnök.

2025. augusztus 25. 14:31
null

Egyre többen várják Valerij Zaluzsnyij, a hadsereg korábbi főparancsnokának ukrajnai visszatérését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2024 februárjában mentette fel őt a főparancsnoki posztról, és londoni nagykövetnek nevezte ki.

A Index cikke szerint bár sokan úgy vélik, hogy Zaluzsnyij leválthatná Zelenszkijt, a tábornok eddig lojális maradt az ukrán elnökhöz. A hírek szerint 2024 márciusában visszautasította az amerikai alelnök megkeresését is.

Zaluzsnyij 2021-ben, 48 évesen lett főparancsnok, és a háború kezdeti szakaszában kulcsszerepet játszott a katonai stratégia kidolgozásában. A háború elhúzódásával azonban feszültség alakult ki közte és Zelenszkij között, amit a tábornok növekvő népszerűsége tovább fokozott. Egyes források szerint Zelenszkij éppen ezért mentette fel és küldte Londonba, hogy csökkentse politikai befolyását.

Az ukrán ellenzék Zaluzsnyijt látja Zelenszkij legerősebb kihívójának,

ám sokan kétlik, hogy a tábornok vállalná a politikai megmérettetést, mivel el akarja kerülni az ország destabilizálását. 2025 júliusában Zaluzsnyij Kijevbe látogatott egy nagyköveti csúcstalálkozóra, és a frontvonal közelébe is elutazott. A korrupcióellenes intézkedések elleni tüntetések közepette találgatások indultak arról, hogy nyíltan szembeszállhat Zelenszkijjel, ám ez nem történt meg. Zaluzsnyij egy hétig maradt Kijevben, és ellenzéki politikusokkal is találkozott, ami tovább táplálta a személyét övező spekulációkat. Tanácsadója szerint azonban Zaluzsnyij elsődleges célja az ország megmentése, nem pedig a választási győzelem. Bár a közvélemény-kutatások szerint esélye lenne legyőzni Zelenszkijt, politikai tervei egyelőre nem egyértelműek.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
•••
2025. augusztus 25. 15:15 Szerkesztve
"Tanácsadója szerint azonban Zaluzsnyij elsődleges célja az ország megmentése, nem pedig a választási győzelem." Egy szavát se hiszem! Ha gazdái indítják, biztosan győzni fog. Azaz semmi sem az ő döntése. Zaluzsnyij Londonból jön. Zselével már a Londoni Citynek több a gondja, mint a haszna. Korrupció csúcsra járatva és már az egész ló kilóg, nem csak a lóláb. Kevés eredmény sok konfliktus. A megbukás előtti és mára már szinte védhetetlen Eu-vezetéssel való szoros kapcsolata gyorsan kellemetlen lehet, stb, stb. Ezek mind indokolják a leváltását. Ha meg sokat tud, akár még a likvidálását is. Zaluzsnyij új seprő lehet. Az új seprő pedig mindig jól seper. És politikailag szűz, ami nagy előny, ha a háborús pénzszivattyúról át akarnának állni az újjáépítés pénzszivattyújára. Zaluzsnyij ma már mindkét esetben jobban használható figura, mint Zselé. Ja, és nagy előnye még, hogy az USA felé nincs besározva a volt kormányzattól és nincs politikailag kötve a mostani Trump vezette kormányhoz.
Válasz erre
0
0
snfbvksan
2025. augusztus 25. 15:08
A népirtó pöcszongoristát egy zsírfejű népirtó tábornokra cserélnék. Nem véletlenül van ilyen f*sza vezetése annak a korrupt bagázsnak.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 14:58
Azt hittem feltámadt Sztálin, és erre tart.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 25. 14:56
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!