Aggódhat Zelenszkij: legnagyobb ellenfelének visszatéréséről pletykálnak Kijevben

Egyre többen várják Valerij Zaluzsnyij, a hadsereg korábbi főparancsnokának ukrajnai visszatérését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2024 februárjában mentette fel őt a főparancsnoki posztról, és londoni nagykövetnek nevezte ki.

A Index cikke szerint bár sokan úgy vélik, hogy Zaluzsnyij leválthatná Zelenszkijt, a tábornok eddig lojális maradt az ukrán elnökhöz. A hírek szerint 2024 márciusában visszautasította az amerikai alelnök megkeresését is.

Zaluzsnyij 2021-ben, 48 évesen lett főparancsnok, és a háború kezdeti szakaszában kulcsszerepet játszott a katonai stratégia kidolgozásában. A háború elhúzódásával azonban feszültség alakult ki közte és Zelenszkij között, amit a tábornok növekvő népszerűsége tovább fokozott. Egyes források szerint Zelenszkij éppen ezért mentette fel és küldte Londonba, hogy csökkentse politikai befolyását.

Az ukrán ellenzék Zaluzsnyijt látja Zelenszkij legerősebb kihívójának,

ám sokan kétlik, hogy a tábornok vállalná a politikai megmérettetést, mivel el akarja kerülni az ország destabilizálását. 2025 júliusában Zaluzsnyij Kijevbe látogatott egy nagyköveti csúcstalálkozóra, és a frontvonal közelébe is elutazott. A korrupcióellenes intézkedések elleni tüntetések közepette találgatások indultak arról, hogy nyíltan szembeszállhat Zelenszkijjel, ám ez nem történt meg. Zaluzsnyij egy hétig maradt Kijevben, és ellenzéki politikusokkal is találkozott, ami tovább táplálta a személyét övező spekulációkat. Tanácsadója szerint azonban Zaluzsnyij elsődleges célja az ország megmentése, nem pedig a választási győzelem. Bár a közvélemény-kutatások szerint esélye lenne legyőzni Zelenszkijt, politikai tervei egyelőre nem egyértelműek.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP