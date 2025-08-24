Zelenszkij Magyarországot fenyegeti: A „barátság” jövője a magyar állásponttól függ (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik – idézi az elnököt az ukrán Interfax.

Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón beszélt erről vasárnap,

az ukrán elnök nem pontosította, hogy a partnerségre vagy a Barátság vezetékre utalt, de az ukrán média szerint az utóbbiról beszélt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az elmúlt napokban három alkalommal is ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít olajat Szlovákiába, Magyarországra és Csehországba.

Augusztus 22-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Oroszország igyekszik a lehető leggyorsabban újraindítani az olajszállítást a vezetéken, de a vezeték javítása legalább öt napig tart.

