08. 24.
vasárnap
Magyarország barátság Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij kőolajvezeték

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti: A „barátság” jövője a magyar állásponttól függ (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 17:32

Az ukrán elnök alig félreérthető utalást tett a Magyarország számára stratégiai fontosságú kőolaj vezetékre.

2025. augusztus 24. 17:32
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik – idézi az elnököt az ukrán Interfax.

Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón beszélt erről vasárnap,

az ukrán elnök nem pontosította, hogy a partnerségre vagy a Barátság vezetékre utalt, de az ukrán média szerint az utóbbiról beszélt. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az elmúlt napokban három alkalommal is ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít olajat Szlovákiába, Magyarországra és Csehországba.

Augusztus 22-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Oroszország igyekszik a lehető leggyorsabban újraindítani az olajszállítást a vezetéken, de a vezeték javítása legalább öt napig tart. 

Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP

survivor
2025. augusztus 24. 18:09
Velünk van Csehszlovákia...🤪🤪🤪🤪🤪
Kanmacska
2025. augusztus 24. 18:03
Most kellene egy hétre elzárni a gázolajat! Közölni, hogy most nekünk kell az üzemanyag, mert nem jön a kőolaj. A továbbiakban a magyar export az ukrán állásponttól függ.
sceptical
2025. augusztus 24. 18:03
A NATO-nak csupán az északi áramlat miatt porig kellett volna bombáznia ezt az országot
tapir32
•••
2025. augusztus 24. 18:01 Szerkesztve
Bolhaköhögés nem hallik a mennyországba.
