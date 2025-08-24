Ukrán támadások a magyar energiarendszer ellen

A történet azonban itt sem ért még véget. 2024 végén Ukrajna hagyta lejárni a hosszú évekig érvényben lévő orosz–ukrán gáztranzit-szerződést. Ez volt az a vezeték, amelyen keresztül 2019 és 2024 között több mint 16 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra.

Amikor Brüsszelben arról beszéltek, hogy a legrealistább forgatókönyv szerint január 1-jétől egy molekula sem jön át Ukrajnán, sok magyar energiapiaci szakember úgy érezhette magát, mint egy sakkozó, akinek egyik pillanatról a másikra lesöpörték a bábuinak a felét.

Bár Magyarország ezt a vészhelyzetet is kezelni tudta, nem kellett sokáig várni a következőre. 2025 augusztusában ukrán katonai csapás érte a Druzsba-vezetékhez kapcsolódó infrastruktúrát. A támadás után az olajszállítás ismét leállt, Magyarország külügyminisztere pedig felháborodottan jelentette ki: ez közvetlen támadás hazánk energiaellátása ellen.

Az első támadást ráadásul két másik is követte. Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz-ukrán békefolyamatban komoly eredményeket elérő amerikai elnök figyelmét is felhívta arra, hogy országunk energiaellátását komolyan veszélyeztetik az ukrán fél lépései. Beszámolók szerint Donald Trump is elítélte a támadást.