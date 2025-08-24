Ft
Ukrajna Barátság Magyarország kőolajvezeték Szlovákia

Ukrán támadások a magyar energiarendszer ellen

2025. augusztus 24. 12:38

Az elmúlt években számos alkalommal érte támadás, mégpedig többségében Ukrajna részéről a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. De nem csak ezen keresztül akadályozza Kijev hazánk energiaellátását. Sebestyén Géza írása.

2025. augusztus 24. 12:38
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

2022. augusztus 4-én, egy forró nyári csütörtökön hirtelen csend állt be a kárpátaljai kőolajvezetékek környékén. A nyugalom oka az volt, hogy az ukrán csővezeték-üzemeltető leállította a Barátság kőolajvezeték déli ágát, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia olajának oroszlánrésze érkezett. Hat napig egyetlen csepp olajat nem szállítottak ezek a vezetékek. A hivatalos indok banki szankciók miatti fizetési nehézségeket emlegetett. 

A Mol pedig kénytelen volt hozzányúlni a vésztartalékokhoz.  

Ez azonban sajnos nem egyedi epizód volt, hanem egy visszatérő motívum az elmúlt években. 2024 júliusában Kijev egy újabb lépést tett. Saját hatáskörében rótt ki szankciót a Lukoilra.  

Az eredmény? Újra akadozni kezdtek az olajszállítások. Budapesten és Pozsonyban komolyan felmerült az üzemanyaghiány veszélye is. Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökség vezetője akkor figyelmeztetett, ha nem születik gyors megoldás, szeptemberre kifogyhat az ország a kritikus készletekből.  

A történet azonban itt sem ért még véget. 2024 végén Ukrajna hagyta lejárni a hosszú évekig érvényben lévő orosz–ukrán gáztranzit-szerződést. Ez volt az a vezeték, amelyen keresztül 2019 és 2024 között több mint 16 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra.  

Amikor Brüsszelben arról beszéltek, hogy a legrealistább forgatókönyv szerint január 1-jétől egy molekula sem jön át Ukrajnán, sok magyar energiapiaci szakember úgy érezhette magát, mint egy sakkozó, akinek egyik pillanatról a másikra lesöpörték a bábuinak a felét.

Bár Magyarország ezt a vészhelyzetet is kezelni tudta, nem kellett sokáig várni a következőre. 2025 augusztusában ukrán katonai csapás érte a Druzsba-vezetékhez kapcsolódó infrastruktúrát. A támadás után az olajszállítás ismét leállt, Magyarország külügyminisztere pedig felháborodottan jelentette ki: ez közvetlen támadás hazánk energiaellátása ellen.  

Az első támadást ráadásul két másik is követte. Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz-ukrán békefolyamatban komoly eredményeket elérő amerikai elnök figyelmét is felhívta arra, hogy országunk energiaellátását komolyan veszélyeztetik az ukrán fél lépései. Beszámolók szerint Donald Trump is elítélte a támadást.  

Nagy Dávid

Facebook

Idézőjel

A „Magyar”, aki kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket

Ő a mi energiaügyi miniszterjelöltünk.

Ukrajna az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes (szándékosan vagy hanyagságból) kimozdítani a magyar és szlovák energiaellátást a kényes egyensúlyából. Ezek a lépések meglehetősen érthetetlenek egy olyan országtól, mely egy gazdasági közösségbe szeretne tartozni velünk és Szlovákiával is.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. augusztus 24. 14:13
Na akkor ennyit a NATO 5-ös cikkelyéről. Ha az oroszok megtámadják a balti államokat, remélem, mi is pontosan ugyanígy fordulunk félre.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 24. 13:52
"2024 végén Ukrajna hagyta lejárni a hosszú évekig érvényben lévő orosz–ukrán gáztranzit-szerződést. Ez volt az a vezeték, amelyen keresztül 2019 és 2024 között több mint 16 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra. " Nem, 2021 januárja után először elvétve, majd 2023-tól egyáltalán nem érkezett onnan földgáz. transparency.entsog.eu/#/points/data?from=2020-10-01&points=ua-tso-0001itp-10006exit%2Chu-tso-0001itp-10006entry%2Cua-tso-0001itp-00095exit%2Chu-tso-0001itp-00095entry
Válasz erre
0
0
alenka
2025. augusztus 24. 13:46
Szantofer cunci: minden olajfinomító, tehát a szlovák és magyar is az orosz olaj feldolgozására volt tervezve. Nem lehet pikk- pakk " megműteni" !....persze, felesleges idő pocsékolás, sok ideg és pénz!...nincs értelme, kell az orosz kőolaj és kész!...amennyiben neked ez nem tetszik, húzhatsz ukiiiikiiikriiiijniii - ba!....esetleg onnan szivárogtál be?...az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj vesztes!.... Putin, előre!
Válasz erre
2
0
szantofer
•••
2025. augusztus 24. 13:28 Szerkesztve
Három éve tudjuk hogy ez "benne van a pakliban". Mit tett a magyar kormány az elmúlt három évben azért, hogy leválhassunk az orosz kőolajról? A finomítók átalakításának költségeit a MOL egy éves nyeresége simán kifutja, (kifutná) és akkor még nem beszéltünk arról hogy ennek 50%-át átvállalná az EU. Csak hát Putyin szorítása nem enged. Mellesleg az ukránok részéről a dolog teljesen érthető. A háborús logika ugyanis "kicsit" más mint a békebeli.
Válasz erre
0
4
