Friss értesülés: megtörte a csendet a MOL, így érinti az energiaellátást a Barátság vezeték megtámadása

Mint ismert, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszerei a Brjanszki területen lévő Unecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást csütörtök este. Az elmúlt két hétben ez volt a harmadik támadás a vezeték ellen.

A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak hazánk kőolaj ellátására. Az olajvállalat a megkeresésre csak annyit reagált, hogy a

régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

A helyreállítási munkálatok így vélhetően ezúttal sem vesznek igénybe pár napnál többet.