vezeték barátság kőolaj MOL

Friss értesülés: megtörte a csendet a MOL, így érinti az energiaellátást a Barátság vezeték megtámadása

2025. augusztus 22. 10:58

Az olajvállalat röviden és tömören fogalmazott.

2025. augusztus 22. 10:58
null

Megszólalt a MOL a Világgazdaságnak a Barátság kőolaj vezetéket ért ukrán támadás kapcsán.

Mint ismert, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszerei a Brjanszki területen lévő Unecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást csütörtök este. Az elmúlt két hétben ez volt a harmadik támadás a vezeték ellen.

A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak hazánk kőolaj ellátására. Az olajvállalat a megkeresésre csak annyit reagált, hogy a 

régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

A helyreállítási munkálatok így vélhetően ezúttal sem vesznek igénybe pár napnál többet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

Szerintem
2025. augusztus 22. 12:09
Ha nem lesz olaj, ukiszopó balfasz libsiket fogunk be a kocsijaink elé.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. augusztus 22. 12:07
Kibaszott tiszafostos szólt már a haverjainak, hogy ezt ne csinálják? Vagy inkább bátorítja is őket?
Válasz erre
2
0
andris-923
•••
2025. augusztus 22. 11:57 Szerkesztve
Úgy tudom 60 napra elegendő stratégiai tartalékunk van ha nem jönne egy csepp sem
Válasz erre
2
0
kbexxx
•••
2025. augusztus 22. 11:46 Szerkesztve
Itt lenne az alkalom hogy hivatkozva a szállítás technikai le állitása miatt a stratégiai készletek védelmében vissza tartjuk az Ukrajna ellátását Ehez nemzetközi jogunk van.! Nincs olyan megálapodás hogy 1 ország belső tartalék védelmében annak ellenére is köteles a szerződést betartani. Ami ha jól tudom? Vissmajor Valószínűleg kijózanitóan hatna a jövőre nézve.!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!