Friss értesülés: megtörte a csendet a MOL, így érinti az energiaellátást a Barátság vezeték megtámadása

Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a magyar miniszterelnök.
Az olajvállalat röviden és tömören fogalmazott.
Megszólalt a MOL a Világgazdaságnak a Barátság kőolaj vezetéket ért ukrán támadás kapcsán.
Mint ismert, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszerei a Brjanszki területen lévő Unecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást csütörtök este. Az elmúlt két hétben ez volt a harmadik támadás a vezeték ellen.
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak hazánk kőolaj ellátására. Az olajvállalat a megkeresésre csak annyit reagált, hogy a
régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.
A helyreállítási munkálatok így vélhetően ezúttal sem vesznek igénybe pár napnál többet.
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
