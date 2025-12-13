A MOL hazánk egyik legnagyobb adományozója a kultúra, az oktatás, a sport, az egészségügy és a szociális ügyek területén

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
A MOL életében a társadalmi felelősségvállalás kiemelt terület. Vallják: felelős vállalatként vissza kell forgatni a bevételek egy részét olyan területekre, amelyek közvetlen profit helyett értéket teremtenek. „A szponzoráció elsősorban a márkaépítést és az üzleti célok támogatását szolgálja, a mecenatúrában viszont konkrét ellenszolgáltatás nélkül támogatjuk a kultúrát, az oktatást, a sportot, az egészségügyet és a szociális ügyeket” – közölték lapunkkal.
A cégcsoport 2006-ban hozta létre az Új Európa Alapítványt, amely később MOL Alapítvány néven végezte munkáját. Ez a szervezet adott keretet az olajvállalat több társadalmi felelősségvállalási programjának: pályázati formában kezdeményezéseket indított többek között a tehetségtámogatás, a gyerekgyógyítás és a szociális ügyek területén is.
2021 júliusában pedig létrejött a vállalat és az állam közfeladatokat ellátó közös vagyonkezelő alapítványa, a MOL – Új Európa Alapítvány, hogy továbbvigye a korábbi programokat, megerősítse a fenntartható működést, és biztosítsa a társadalmi hatás hosszú távú fenntartását. A tehetségtámogatás, a sport, a kultúra, a szociális ügyek és a fenntarthatóság terén száll be fejlesztésekbe, indít pályázatokat.
Elindult a Határtalan nyár 2025 rendezvénysorozat, amelynek részeként fél év alatt száz fesztivál több mint egymillió látogatót vonzott. A közép-európai léptékben egyedülálló kezdeményezés változatos tematikájú magyarországi és külhoni kulturális eseményeket támogatott. A szervezet fenntarthatósági programja, a Zöld Oázis pályázat olyan kezdeményezéseket támogat Magyarországon, amelyek helyi igényekre nyújtanak megoldást, és a közösség élhető és zöld környezetének kialakítását, valamint fenntartását tűzik ki célként. Az alapítvány számára kiemelt terület a sport is, hiszen segítséget nyújt a tehetségek felfedezésében, fejlesztésében, a kiemelkedő edzők és tanárok tevékenységét pedig a Mester-M díjjal ismeri el.
A Kozma Imre Gyermekgyógyító Program pályázatán idén a 100 millió forint támogatást sikerült a legjobb helyre küldeni: krónikus beteg és fogyatékossággal élő, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek rehabilitációját segítő, művészeti és élményterápiás programok részesülnek támogatásban.
A MOL az évek során – más projektjei támogatása mellett – napelemes fejlesztésekkel segítette a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet a fenntartható működésben. 2023-ban a csepeli szociális és fejlesztési központ tetejére 94 napelemet telepített, egy nagy teljesítményű, hálózatra visszatápláló rendszert alakítva ki. Ennek köszönhetően az intézmény éves áramköltsége jelentősen csökkent, a megtakarított összeget a segélyszervezet a rászoruló családok támogatására fordíthatta.
A vállalat évek óta segíti a Baptista Szeretetszolgálat országos Cipősdoboz-akcióját, amelynek célja, hogy minél több rászoruló gyermek karácsonyát tegye szebbé, idén pedig kiemelt partnerként segíti a kezdeményezést. „A Cipősdoboz-akció azért különösen fontos számunkra, mert nemcsak az ajándékokról szól, hanem arról a közösségi összefogásról is, amely képes valódi változást hozni. Büszkék vagyunk arra, hogy idén nemcsak gyűjtéssel járulunk hozzá a kezdeményezéshez, hanem stratégiai partnerként is szerepet vállalunk a kampányban” – hangsúlyozta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója a november végi nyitóeseményen.
A cégcsoport kiemelten kezeli az edukációt és az érzékenyítés támogatását is. A MOL és az Együtt az Autistákért Alapítvány közötti együttműködés tartós kezdeményezéssé nőtte ki magát, a közös cél az esélyegyenlőség és az elfogadás erősítése. Április elején a MOL Campus tornya kékbe borul: a jól ismert, kék szíves #éniskékvagyok kampányban az elfogadás fontosságára hívják fel a figyelmet az autizmus világnapján, s a MOL ott áll támogatóként az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrum és az Auttalent tehetségtámogató program mögött is.
Több mint fél évtizedes együttműködés köti össze a MOL-t a Vigyél Haza! Alapítvánnyal, amely a kóbor állatok megmentésére és gondozására fókuszál. A kooperáció eredményeként a társaság 350 töltőállomásán helyezett el ingyenes mikrocsip-leolvasót, amely lehetővé teszi az elkóborolt állatok gyors hazajuttatását. Az utóbbi években e kezdeményezésnek köszönhetően több ezer kutya került vissza a gazdájához.
Az olajvállalat ezenkívül lehetőséget ad a munkavállalóknak, hogy ötleteikkel segítsék a karitatív tevékenységet. 2016 óta évente rendeznek belső önkéntes ötletpályázatot, a nyertes projektet szakmai zsűri választja ki, amelynek a megvalósításához a vállalat egy meghatározott keretösszeg erejéig anyagi támogatást nyújt.
A MOL-csoport a MOHU visszaváltási rendszerével is segít a rászorulókon. A napi 6-10 millió visszaváltott palack árát az emberek jótékony célra adományozhatják, hiszen a REpont automatáknál egyik lehetőségként a visszaváltott palackok után a pénzvisszafizetés helyett az adományozás is választható, ez esetben a visszaváltási díjat a MOHU a jelenlegi kedvezményezett segélyszervezeteknek utalja ki.
Az italcsomagolás kötelező visszaváltási rendszerében július óta közel 100 millió forint gyűlt össze rászoruló családoknak.
A korábbi időszakban a gyermekgyógyászati intézetek kaptak több száz millió forintos támogatást a visszaváltásnak köszönhetően.
Az ünnepek közeledtével a MOHU mindenkit arra biztat, hogy visszaváltáskor ajánlja fel jótékony célra a palackok után járó összeget. A palackvisszaváltás során felajánlott adományok az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó gyermekfejlesztő programját támogatják, országszerte csaknem ezer hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását segítik így. Támogatást kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, amely hazánkban tizenöt játszóteret, valamint átmeneti otthonokat üzemeltet nehéz helyzetbe került családoknak. A közhasznú szervezet célja, hogy biztonságos, fejlesztő környezetet teremtsen a rászoruló gyerekeknek és családoknak. A Magyar Vöröskereszt a felajánlott összegekből szintén rászoruló családokat segít országszerte. Többek között az első gyermeküket váró fiatal anyákat segíti Baba Pakk csomagokkal, valamint gyermektáboroztatást, illetve az egészséges életmódra, pénzügyi alapismeretekre és közösségi együttműködésre vonatkozó képzések szervezését is támogatja.
