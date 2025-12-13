A MOL hazánk egyik legnagyobb adományozója a kultúra, az oktatás, a sport, az egészségügy és a szociális ügyek területén

2021 júliusában pedig létrejött a vállalat és az állam közfeladatokat ellátó közös vagyonkezelő alapítványa, a MOL – Új Európa Alapítvány, hogy továbbvigye a korábbi programokat, megerősítse a fenntartható működést, és biztosítsa a társadalmi hatás hosszú távú fenntartását. A tehetségtámogatás, a sport, a kultúra, a szociális ügyek és a fenntarthatóság terén száll be fejlesztésekbe, indít pályázatokat.

Elindult a Határtalan nyár 2025 rendezvénysorozat, amelynek részeként fél év alatt száz fesztivál több mint egymillió látogatót vonzott. A közép-európai léptékben egyedülálló kezdeményezés változatos tematikájú magyarországi és külhoni kulturális eseményeket támogatott. A szervezet fenntarthatósági programja, a Zöld Oázis pályázat olyan kezdeményezéseket támogat Magyarországon, amelyek helyi igényekre nyújtanak megoldást, és a közösség élhető és zöld környezetének kialakítását, valamint fenntartását tűzik ki célként. Az alapítvány számára kiemelt terület a sport is, hiszen segítséget nyújt a tehetségek felfedezésében, fejlesztésében, a kiemelkedő edzők és tanárok tevékenységét pedig a Mester-M díjjal ismeri el.

A Kozma Imre Gyermekgyógyító Program pályázatán idén a 100 millió forint támogatást sikerült a legjobb helyre küldeni: krónikus beteg és fogyatékossággal élő, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek rehabilitációját segítő, művészeti és élményterápiás programok részesülnek támogatásban.