Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
Ő a mi energiaügyi miniszterjelöltünk.
„Energiaügyi miniszterjelöltünk, aki egy héten belül kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket, ezzel egymagában többet téve a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt: Robert Brovgyi, közismertebb nevén a »Magyar«, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka.”
Fotó: Nagy Dávid Facebook-oldala