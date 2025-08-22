Ft
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
csővezeték Robert Brovgyi energiaügyi miniszterjelölt Nagy Dávid

A „Magyar”, aki kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket

2025. augusztus 22. 19:21

Ő a mi energiaügyi miniszterjelöltünk.

2025. augusztus 22. 19:21
Robert Brovgyi-ukrán katona, ő lőtte ki a Barátság gázvezetéket Nagy Dávid szerint
Nagy Dávid
Facebook

„Energiaügyi miniszterjelöltünk, aki egy héten belül kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket, ezzel egymagában többet téve a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt: Robert Brovgyi, közismertebb nevén a »Magyar«, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka.”

Fotó: Nagy Dávid Facebook-oldala

Hohokam
2025. augusztus 22. 21:09
És ki az a fasz, aki ettől most elélvez?
bohana
2025. augusztus 22. 20:54 Szerkesztve
Ezek után nem csodálkoznék, ha ebbe benne lenne a keze néhány magyarországi hazaárulónak is. Akik mostanában gyakran járnak Ukrajnában és ukrán kémekkel tartják a kapcsolatot. Ezért már úgy húsz év kiosztható.
szilvarozsa
2025. augusztus 22. 20:43 Szerkesztve
Tiszások, balfaszok. Ezek vagytok ti.
bohana
2025. augusztus 22. 20:41 Szerkesztve
Magyarnak magyar, azt látom rajta. De akkor hazaáruló. Ha a saját hazája ellen cselekszik.
