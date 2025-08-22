Odaszólt a DK-nak a Kutyapárt listavezetője

Nagy Dávid, aki jövőre Varju László egyik kihívója lesz Újpesten, többek között kijelentette, hogy a szavazóik 2022-ben is átszavaztak az esélyes jelöltre egyéniben, de azt is megtanulták, hogy az MKKP-nek elsősorban a listás mandátum a fontos.