Orbán Balázs csővezeték Ukrajna migráció

Sztárinfluenszer méltatta Orbán Balázst, amiért helyretette a dolgokat az EU-val és Ukrajnával kapcsolatban

2025. szeptember 14. 17:20

„Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” – vélekedik Mario Nawfal.

2025. szeptember 14. 17:20
null

Interjút adott Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Sergio Velasco spanyol politikai elemzőnek. A beszélgetést Mario Nawfal sztárinfluenser ajánlja X-bejegyzésében. Szerinte az eddigi „legkirobbanóbb” („most explosive”) eszmecsere volt az energiaszabotázsról, a NATO eszkalációjáról és arról, amit Orbán Balázs Európa önként választott útjának nevez az összeomlás felé.

Nawfal erősen fogalmazva úgy foglalja össze az interjút: 

Magyarország nem hallgat tovább. Ahogy az ukrajnai háború elhúzódik és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadásokba torkollik, Budapest szakít a NATO-val és az EU-val, és megmagyarázza, miért”.

„A kettős állampolgárokat besorozzák, a legfontosabb csővezetékeket lebombázták, és Magyarország szerint Európa vakon halad a stratégiai és gazdasági csőd felé” – írja az influenszer.

Nawfal rámutat, Orbán Balázs az interjúban elmagyarázza, hogy Magyarország miért tekinti terrorcselekménynek a Barátság vezeték bombázását, miért vált Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává, és hogy Donald Trump visszatérése a hatalomba miért lehet az utolsó valódi esély a békére.

A fegyverként használt migrációtól a kudarcba fulladt zöld politikákig és a más véleményen lévő nemzetek cenzúrájáig – ez nem csak Magyarországot érinti. Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” 

– fogalmazott a sztárinfluenszer.

Nawfal megjelölte a szerinte legfontosabb részleteket az interjúba. Ezek között olyanok vannak, mint amikor Orbán Balázs kifejti

  • 150 ezer magyart fosztottak meg kulturális jogaiktól Ukrajnában
  • kettős állampolgárokat katonai szolgálatra kényszerítenek több száz kilométerre az otthonuktól
  • miért mondja Magyarország, hogy a háború soha nem fog megoldódni a csatatéren?
  • hogyan változtatta a Nyugat Ukrajnát a Moszkva elleni proxyháború színterévé?
  • Trump elnökként még a kitörése előtt véget vetett volna a háborúnak
  • a gázvezeték elleni támadást terrorcselekménynek minősítették Magyarország ellen
  • a magyar családok nem hajlandók magasabb árakat fizetni mások háborújáért
  • Oroszország és Ukrajna egyaránt a háborút szorgalmazza, miközben békepropagandát terjeszt
  • Európa a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált
  • a migrációval kapcsolatban kompromisszumot nem ismerő Patrióták Európáért mozgalom egyre erősödik.
     

Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs

 

orokkuruc-2
2025. szeptember 14. 18:48
Ez a sorfas bizony a legnagyobb melegbarna a pöce tetején!
vamonos-4
2025. szeptember 14. 18:09
Helyretette= jon mar a blokkolt EU penz? nem nem szamlazzak a napi 1 millio euro buntetest? de kinyomoztak a magyarok, mi tortent az allitolag halalra vert karpataljai magyarral? nem raijesztettek a magyarok Ukrajnara, hogy ne tamadjak a vezetekunket? nem Igy "teszi helyre" a dolgokat a fidesz meg az Orbanbalazs
somfas
2025. szeptember 14. 18:09
Ez a szuper Mario tök ismeretlen... Kb úgy tök, mint a suvenír doctorunk lefelenőtt hajú feje...
