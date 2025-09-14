Sztárinfluenszer méltatta Orbán Balázst, amiért helyretette a dolgokat az EU-val és Ukrajnával kapcsolatban

Interjút adott Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Sergio Velasco spanyol politikai elemzőnek. A beszélgetést Mario Nawfal sztárinfluenser ajánlja X-bejegyzésében. Szerinte az eddigi „legkirobbanóbb” („most explosive”) eszmecsere volt az energiaszabotázsról, a NATO eszkalációjáról és arról, amit Orbán Balázs Európa önként választott útjának nevez az összeomlás felé.

Nawfal erősen fogalmazva úgy foglalja össze az interjút:

Magyarország nem hallgat tovább. Ahogy az ukrajnai háború elhúzódik és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadásokba torkollik, Budapest szakít a NATO-val és az EU-val, és megmagyarázza, miért”.

„A kettős állampolgárokat besorozzák, a legfontosabb csővezetékeket lebombázták, és Magyarország szerint Európa vakon halad a stratégiai és gazdasági csőd felé” – írja az influenszer.

Nawfal rámutat, Orbán Balázs az interjúban elmagyarázza, hogy Magyarország miért tekinti terrorcselekménynek a Barátság vezeték bombázását, miért vált Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává, és hogy Donald Trump visszatérése a hatalomba miért lehet az utolsó valódi esély a békére.