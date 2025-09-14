Orosz–ukrán háború: hatásos trükköt lepleztek le az ukránok az orosz drónokkal szemben
A vezérkari főnök kiemelte, hogy Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során.
„Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” – vélekedik Mario Nawfal.
Interjút adott Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Sergio Velasco spanyol politikai elemzőnek. A beszélgetést Mario Nawfal sztárinfluenser ajánlja X-bejegyzésében. Szerinte az eddigi „legkirobbanóbb” („most explosive”) eszmecsere volt az energiaszabotázsról, a NATO eszkalációjáról és arról, amit Orbán Balázs Európa önként választott útjának nevez az összeomlás felé.
Nawfal erősen fogalmazva úgy foglalja össze az interjút:
Magyarország nem hallgat tovább. Ahogy az ukrajnai háború elhúzódik és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadásokba torkollik, Budapest szakít a NATO-val és az EU-val, és megmagyarázza, miért”.
„A kettős állampolgárokat besorozzák, a legfontosabb csővezetékeket lebombázták, és Magyarország szerint Európa vakon halad a stratégiai és gazdasági csőd felé” – írja az influenszer.
Nawfal rámutat, Orbán Balázs az interjúban elmagyarázza, hogy Magyarország miért tekinti terrorcselekménynek a Barátság vezeték bombázását, miért vált Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává, és hogy Donald Trump visszatérése a hatalomba miért lehet az utolsó valódi esély a békére.
A fegyverként használt migrációtól a kudarcba fulladt zöld politikákig és a más véleményen lévő nemzetek cenzúrájáig – ez nem csak Magyarországot érinti. Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés”
– fogalmazott a sztárinfluenszer.
Nawfal megjelölte a szerinte legfontosabb részleteket az interjúba. Ezek között olyanok vannak, mint amikor Orbán Balázs kifejti
Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs