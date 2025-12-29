Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai egyesült államok vlagyimir putyin nato magyarország következmény orbán viktor

Ez a nap is elérkezett: a NATO-tagsággal zsarolnák Magyarországot – egyetlen döntést követelnek

2025. december 29. 10:43

Alexander Baunow szerint súlyos következményekkel kellene számolnia Magyarországnak, amiért Orbán Viktor Moszkvába látogatott, Thomas Mayer pedig kihagyná az országot az Európai Egyesült Államokból.

2025. december 29. 10:43
null

Alexander Baunow, a Carnegie Russia Eurasia Center vezető elemzője szerint súlyos következményekkel kellene számolnia Magyarországnak, amiért Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába látogatott, és meghívta Vlagyimir Putyint Budapestre.

A Die Welt cikke alapján Baunow azt követeli, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

akár a NATO védelmének felfüggesztésével is rá kell bírni Magyarországot arra, hogy kövesse az Európai Unió többi tagállamának példáját.

Eközben a Der Standardban megjelent véleménycikk szerzője, Thomas Mayer sürgeti Franciaországot és Németországot, hogy Ursula von der Leyennel együttműködve hirdessék meg az „Európai Egyesült Államok” létrehozását, amelyből – álláspontja szerint – Magyarországnak ki kellene maradnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. december 29. 11:52
Egyetértek, szerintem is ke kell maradnunk az EEÁ-ból.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. december 29. 11:49
Egyetértek, szerintem is ke kell maradnunk az EEÁ-ból.
Válasz erre
1
0
Julismama2
2025. december 29. 11:48
YÓ.
Válasz erre
0
0
simakutya
2025. december 29. 11:44
Aztán ezt hogyan valósítanák meg?Ilyen manőverek hogy átalakulunk Egyesült Államokká ilyenek biztosan nincsenek az alapszerződésben. Ahhoz előbb be kellene dönteni az uniót.Csak akkor ki fogja kifizetni a tartozom cetliket ami marad utána? Libsi firkász túlszívta magát a hétvégén egy homipartin,ami éppenséggel egyezik a londoniak elképzelésével.Erről lehet szó,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!