Ez a nap is elérkezett: a NATO-tagsággal zsarolnák Magyarországot – egyetlen döntést követelnek

Megérkezett az első súlyos fenyegetés: Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Alexander Baunow szerint súlyos következményekkel kellene számolnia Magyarországnak, amiért Orbán Viktor Moszkvába látogatott, Thomas Mayer pedig kihagyná az országot az Európai Egyesült Államokból.
Alexander Baunow, a Carnegie Russia Eurasia Center vezető elemzője szerint súlyos következményekkel kellene számolnia Magyarországnak, amiért Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába látogatott, és meghívta Vlagyimir Putyint Budapestre.
A Die Welt cikke alapján Baunow azt követeli, hogy
akár a NATO védelmének felfüggesztésével is rá kell bírni Magyarországot arra, hogy kövesse az Európai Unió többi tagállamának példáját.
Eközben a Der Standardban megjelent véleménycikk szerzője, Thomas Mayer sürgeti Franciaországot és Németországot, hogy Ursula von der Leyennel együttműködve hirdessék meg az „Európai Egyesült Államok” létrehozását, amelyből – álláspontja szerint – Magyarországnak ki kellene maradnia.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.