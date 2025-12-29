Kiderült az örök élet titka: ma már versenyfutás zajlik az egészségben eltöltött évekért

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Vége a mítoszoknak: a hosszú élet nem szerencse kérdése, hanem stratégia. Egyre többen döntenek úgy, hogy a hagyományos wellness helyett a tudatos öregedéslassításba fektetnek, és a trend már Magyarországot is elérte.
„A hosszú élet titka: whisky, szivar és semmi sport!” – a legendás „életvezetési tanács” a 91 évet megélt Winston Churchilltől származik. A brit miniszterelnök köztudottan nem volt híve az egészséges életmódnak egy olyan történelmi korban, amikor a társadalom számára értelemszerűen nem a tudatos táplálkozás vagy a testmozgás volt a prioritás. Ma viszont az egészséges életmód, annak nyomán pedig a hosszú élet minden korábbinál nagyobb figyelmet kap, olyannyira, hogy ez külön iparággá vált. A longevity összetett fogalom, magában foglalja az élettartam meghosszabbítására, az egészséges életévek növelésére, valamint az öregedési folyamatok lassítására-visszafordítására irányuló törekvéseket.
Napjainkban soha nem látott erőfeszítés zajlik az élet határainak kiterjesztéséért. Tavaly csaknem hatezer longevity témájú tanulmány jelent meg a PubMed nemzetközi orvosi adatbázis szerint, ami ötször több, mint két évtizeddel ezelőtt. 120-150 év – jelen állás szerint ez lehet az emberi élet maximuma.
Az egyre hosszabb élettartam jelentősen átalakítja a gazdaságot és szociális rendszert; e ténnyel a Világgazdasági Fórum jelentése is foglalkozott, amely a hosszabb életünk finanszírozási kihívásaira összpontosított. Ebben felhívták a figyelmet többek között arra, hogy a politikai döntéshozóknak, egészségügyi rendszereknek elő kell segíteniük a minőségi egészségértést, továbbá széles körű hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokhoz, s mindenekelőtt szükség van a szűrővizsgálatok számának növelésére.
Ugyanis bár
egyre tovább élünk, a fő kérdés már az, hogy meddig maradunk egészségesek.
A várható élethossz az utóbbi hetven évben átlagosan 55 százalékkal, 47-ről 73 évre emelkedett, és a becslések alapján 2050-re a 60 év felettiek száma több mint kétszeresére, 2,1 milliárdra fog nőni. A teljes élettartam növekedése azonban nem jelenti az egészségben eltöltött évek számának emelkedését: ahogy a 2025-ös UniCredit Longevity Economic Forumon elhangzott, 2050-re az átlagos élethossz Európában várhatóan 4,5 évvel nő, az egészségben eltöltött élettartam viszont csak 2,6 évvel, 67,4 évre emelkedik.
Vége annak a mítosznak, hogy a hosszú élet csupán genetikai lottó – helyette már egyfajta stratégia, sőt privilégiumokért folyó verseny zajlik, amelyek lehetővé teszik a korai diagnózist, az esetleges kedvezőtlen folyamatok leállítását, valamint a károsodások visszafordítását.
A The Future Laboratory tanácsadó cég jelentése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy a legjobb befektetés az invesztálás önmagunkba és az életminőségünkbe – a trend a kereskedelmet is befolyásolja. A szervezet szerint az egészségmegőrzést szolgáló longevityszektor globális értéke – márciusi becslések alapján – év végére elérheti az 560 milliárd eurót.
A longevity a turizmust is radikálisan átformálja: a Condé Nast Traveler, az egyik vezető nemzetközi utazási kiadvány szerint a wellness az utazás egyik leggyorsabban növekvő szegmense, értéke 2027-re várhatóan meghaladja az 1,4 billió dollárt. S az előrejelzések szerint a wellness-szállodák jelentős része koncepciót fog váltani: a jövőben a longevity határozza meg a profiljukat.
A wellnessről, vagyis a gyakorlatilag hozzáadott érték nélküli, múló élvezetet nyújtó koncepcióról egy hosszú távú, személyre szabott egészségügyi stratégiára térünk át”
– magyarázta az El País lapnak Vicente Mera, a spanyolországi Alicantéban, a Földközi-tenger partján működő, longevityszentélynek számító SHA luxusklinika vezetője.
Hazánkban is kiemelt turisztikai termék az egészségturizmus, és két szegmensét különböztetjük meg. A gyógy- és egészségturizmus a fizikum helyreállítását, a wellnessturizmus a prevenciót, rekreációt és élményszerzést szolgálja. Itthon a tavaly megnyílt sárvári Melea – The Health Concept az első olyan szálloda, amely a holisztikus egészségmegőrzést és életminőség-javítást helyezi középpontba, s ennek részeként prevenciófókuszú programokat, köztük számos orvosi szolgáltatást kínál. Alig több mint másfél éves működése után már figyelemre méltó nemzetközi elismerésben is részesült az ősszel: nemrég a szállodaipar Oscar-gálájaként számontartott World Luxury Hotel Awardson vehettek át elismeréseket a képviselői.
„Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a longevityfókuszú kikapcsolódás iránt, a vendégek szeretnék valódi értékkel megtölteni a pihenésüket. Ez a filozófia már Magyarországon is kezd teret nyerni” – mondja a Mandinernek Szilasi Cintia, a Melea cluster sales vision developere. Nagy Gergő belgyógyász szakorvos, a hotel medical spa részlegének menedzsere hozzáteszi, a Meleában integrált egészségügyi felmérés alapján a szakemberekből – többek közt holisztikus szemléletű belgyógyászból, gyógytornászból, személyi edzőből, dietetikusból – álló csapat személyre szabva meghatározza az egyéni céloknak és szükségleteknek megfelelő program elemeit, mindezt úgy, hogy bevonja a vendéget is a folyamatba, hogy megértse, pontosan mi miért történik vele. A programok három nagy csoportba sorolhatók: a mentálisegészség-megőrzésre, a testtömeg-optimalizálásra és az általános prevencióra irányulnak. Ezeken belül pedig például felső vezetőknek szóló általános stresszoldással, trauma- vagy gyászfeldolgozással is foglalkoznak, az életmódváltást segítik elő, illetve személyre szabott genetikai vizsgálatok alapján kiszűrik a civilizációs betegségekre hajlamosító tényezőket. Alkalmaznak hagyományos orvosi vizsgálatokat is, mint az ekg vagy laborvizsgálat, s a tervek közt szerepel, hogy a műtéti eljárásokon áteső vendégek rehabilitációját is elősegítik.
Mint megtudjuk, nagyjából fele-fele arányban érkeznek külföldi – elsősorban nyugat-európai és amerikai – és magyar vendégek a Meleába, tehát elmondható, hogy a hazai lakosság is nyitott az új típusú pihenésre. Ennek ellenére általánosan megállapítható, hogy a hazai vendégkör számára a wellnessélmény sok esetben még mindig elsősorban a bőséges vacsorákkal és a jóllakottan történő fürdőzéssel azonos. Szilasi Cintia arra is rámutat: a longevitykoncepciójú szállodákról sokak fejében az él, hogy a vendégek igen merev böjt- és diétaprogramokon vesznek részt orvosi felügyelet mellett. Ma már azonban számos olyan egészségmegőrző turisztikai intézmény működik világszerte, amelyre korántsem jellemző a szigorúság. „Fontosnak tartjuk, hogy mi is megértessük a vendégeinkkel: a longevityszemléletű protokoll nem kellemetlen, és korántsem fogcsikorgatással, éhezéssel járó szenvedést jelent. Küzdünk a prekoncepciókkal, például azzal, hogy a magyarok jelentős része sajnos az egészéges étel hallatán még mindig a salátaevésre és az erősen kompromisszumos, élvezeti érték nélküli étkezésre asszociál. Pedig erről szó sincs, a legújabb konyhatechnológiával készült, tápláló és egészséges ételeket kínálunk, amelyeknél nem kell lemondani az ízélményről sem” – hangsúlyozza. Nagy Gergő hozzáteszi, edukációs missziónak tekintik, hogy megmutassák,
igenis lehet preventív szemlélettel, egészségesen élvezni a pihenést.
A szakember szerint a szolgáltatásokkal kapcsolatban is szükség van a szemléletváltásra, hiszen olyan diagnosztikai eljárásokról van szó, amelyek nem járnak kellemetlenséggel, közben pedig rengeteg információt árulnak el az egészségi állapotról.
A kék zónák azok a földrajzi területek, ahol a világon a legmagasabb az egészséges idős emberek száma. Dan Buettner amerikai longevitykutató és író ezekben a régiókban tanulmányozta az öregedés és a hosszú élettartam titkait több mint egy évtizeden keresztül. Öt olyan térséget azonosított, ahol az emberek kiemelkedően magas életkort érnek meg: Szardínia (Olaszország), Okinava (Japán), Loma Linda (USA), a Nicoya-félsziget (Costa Rica) és Ikaria (Görögország). S hogy mi jellemzi az itteni lakosok életmódját? A természetes mozgásformák, a növényi alapú étrend mérsékelt mennyiségű állati fehérjével, a célok szem előtt tartása, közösségi kapcsolatok, a stresszkezelés, valamint a társas étkezések során elfogyasztott alkohol kis mennyisége.
