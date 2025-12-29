Ft
12. 29.
hétfő
élettartam winston churchill melea hotel hosszú élet egészséges életmód hotel

Kiderült az örök élet titka: ma már versenyfutás zajlik az egészségben eltöltött évekért

2025. december 29. 12:05

Vége a mítoszoknak: a hosszú élet nem szerencse kérdése, hanem stratégia. Egyre többen döntenek úgy, hogy a hagyományos wellness helyett a tudatos öregedéslassításba fektetnek, és a trend már Magyarországot is elérte.

2025. december 29. 12:05
null
Szalai Laura
Szalai Laura

„A hosszú élet titka: whisky, szivar és semmi sport!” – a legendás „életvezetési tanács” a 91 évet megélt Winston Churchilltől származik. A brit miniszterelnök köztudottan nem volt híve az egészséges életmódnak egy olyan történelmi korban, amikor a társadalom számára értelemszerűen nem a tudatos táplálkozás vagy a testmozgás volt a prioritás. Ma viszont az egészséges életmód, annak nyomán pedig a hosszú élet minden korábbinál nagyobb figyelmet kap, olyannyira, hogy ez külön iparággá vált. A longevity összetett fogalom, magában foglalja az élettartam meghosszabbítására, az egészséges életévek növelésére, valamint az öregedési folyamatok lassítására-visszafordítására irányuló törekvéseket. 

Fotó: Melea Hotel

Egyre hosszabb élettartam 

Napjainkban soha nem látott erőfeszítés zajlik az élet határainak kiterjesztéséért. Tavaly csaknem hatezer longevity témájú tanulmány jelent meg a PubMed nemzetközi orvosi adatbázis szerint, ami ötször több, mint két évtizeddel ezelőtt. 120-150 év – jelen állás szerint ez lehet az emberi élet maximuma. 

Az egyre hosszabb élettartam jelentősen átalakítja a gazdaságot és szociális rendszert; e ténnyel a Világgazdasági Fórum jelentése is foglalkozott, amely a hosszabb életünk finanszírozási kihívásaira összpontosított. Ebben felhívták a figyelmet többek között arra, hogy a politikai döntéshozóknak, egészségügyi rendszereknek elő kell segíteniük a minőségi egészségértést, továbbá széles körű hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokhoz, s mindenekelőtt szükség van a szűrővizsgálatok számának növelésére. 

Fotó: Melea Hotel

Ugyanis bár 

egyre tovább élünk, a fő kérdés már az, hogy meddig maradunk egészségesek. 

A várható élethossz az utóbbi hetven évben átlagosan 55 százalékkal, 47-ről 73 évre emelkedett, és a becslések alapján 2050-re a 60 év felettiek száma több mint kétszeresére, 2,1 milliárdra fog nőni. A teljes élettartam növekedése azonban nem jelenti az egészségben eltöltött évek számának emelkedését: ahogy a 2025-ös UniCredit Longevity Economic Forumon elhangzott, 2050-re az átlagos élethossz Európában várhatóan 4,5 évvel nő, az egészségben eltöltött élettartam viszont csak 2,6 évvel, 67,4 évre emelkedik. 

Átalakul a wellnessturizmus 

Vége annak a mítosznak, hogy a hosszú élet csupán genetikai lottó – helyette már egyfajta stratégia, sőt privilégiumokért folyó verseny zajlik, amelyek lehetővé teszik a korai diagnózist, az esetleges kedvezőtlen folyamatok leállítását, valamint a károsodások visszafordítását. 

Fotó: Melea Hotel

A The Future Laboratory tanácsadó cég jelentése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy a legjobb befektetés az invesztálás önmagunkba és az életminőségünkbe – a trend a kereskedelmet is befolyásolja. A szervezet szerint az egészségmegőrzést szolgáló longevityszektor globális értéke – márciusi becslések alapján – év végére elérheti az 560 milliárd eurót. 

A longevity a turizmust is radikálisan átformálja: a Condé Nast Traveler, az egyik vezető nemzetközi utazási kiadvány szerint a wellness az utazás egyik leggyorsabban növekvő szegmense, értéke 2027-re várhatóan meghaladja az 1,4 billió dollárt. S az előrejelzések szerint a wellness-szállodák jelentős része koncepciót fog váltani: a jövőben a longevity határozza meg a profiljukat. 

A wellnessről, vagyis a gyakorlatilag hozzáadott érték nélküli, múló élvezetet nyújtó koncepcióról egy hosszú távú, személyre szabott egészségügyi stratégiára térünk át”

 – magyarázta az El País lapnak Vicente Mera, a spanyolországi Alicantéban, a Földközi-tenger partján működő, longevityszentélynek számító SHA luxusklinika vezetője. 

Fotó: Melea Hotel

Hazánkban is kiemelt turisztikai termék az egészségturizmus, és két szegmensét különböztetjük meg. A gyógy- és egészségturizmus a fizikum helyreállítását, a wellnessturizmus a prevenciót, rekreációt és élményszerzést szolgálja. Itthon a tavaly megnyílt sárvári Melea – The Health Concept az első olyan szálloda, amely a holisztikus egészségmegőrzést és életminőség-javítást helyezi középpontba, s ennek részeként prevenciófókuszú programokat, köztük számos orvosi szolgáltatást kínál. Alig több mint másfél éves működése után már figyelemre méltó nemzetközi elismerésben is részesült az ősszel: nemrég a szállodaipar Oscar-gálájaként számontartott World Luxury Hotel Awardson vehettek át elismeréseket a képviselői. 

Orvoscsapat a szállodában 

„Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a longevityfókuszú kikapcsolódás iránt, a vendégek szeretnék valódi értékkel megtölteni a pihenésüket. Ez a filozófia már Magyarországon is kezd teret nyerni” – mondja a Mandinernek Szilasi Cintia, a Melea cluster sales vision developere. Nagy Gergő belgyógyász szakorvos, a hotel medical spa részlegének menedzsere hozzáteszi, a Meleában integrált egészségügyi felmérés alapján a szakemberekből – többek közt holisztikus szemléletű belgyógyászból, gyógytornászból, személyi edzőből, dietetikusból – álló csapat személyre szabva meghatározza az egyéni céloknak és szükségleteknek megfelelő program elemeit, mindezt úgy, hogy bevonja a vendéget is a folyamatba, hogy megértse, pontosan mi miért történik vele. A programok három nagy csoportba sorolhatók: a mentálisegészség-megőrzésre, a testtömeg-optimalizálásra és az általános prevencióra irányulnak. Ezeken belül pedig például felső vezetőknek szóló általános stresszoldással, trauma- vagy gyászfeldolgozással is foglalkoznak, az életmódváltást segítik elő, illetve személyre szabott genetikai vizsgálatok alapján kiszűrik a civilizációs betegségekre hajlamosító tényezőket. Alkalmaznak hagyományos orvosi vizsgálatokat is, mint az ekg vagy laborvizsgálat, s a tervek közt szerepel, hogy a műtéti eljárásokon áteső vendégek rehabilitációját is elősegítik. 

Fotó: Melea Hotel

Mint megtudjuk, nagyjából fele-fele arányban érkeznek külföldi – elsősorban nyugat-európai és amerikai – és magyar vendégek a Meleába, tehát elmondható, hogy a hazai lakosság is nyitott az új típusú pihenésre. Ennek ellenére általánosan megállapítható, hogy a hazai vendégkör számára a wellnessélmény sok esetben még mindig elsősorban a bőséges vacsorákkal és a jóllakottan történő fürdőzéssel azonos. Szilasi Cintia arra is rámutat: a longevitykoncepciójú szállodákról sokak fejében az él, hogy a vendégek igen merev böjt- és diétaprogramokon vesznek részt orvosi felügyelet mellett. Ma már azonban számos olyan egészségmegőrző turisztikai intézmény működik világszerte, amelyre korántsem jellemző a szigorúság. „Fontosnak tartjuk, hogy mi is megértessük a vendégeinkkel: a longevityszemléletű protokoll nem kellemetlen, és korántsem fogcsikorgatással, éhezéssel járó szenvedést jelent. Küzdünk a prekoncepciókkal, például azzal, hogy a magyarok jelentős része sajnos az egészéges étel hallatán még mindig a salátaevésre és az erősen kompromisszumos, élvezeti érték nélküli étkezésre asszociál. Pedig erről szó sincs, a legújabb konyhatechnológiával készült, tápláló és egészséges ételeket kínálunk, amelyeknél nem kell lemondani az ízélményről sem” – hangsúlyozza. Nagy Gergő hozzáteszi, edukációs missziónak tekintik, hogy megmutassák, 

igenis lehet preventív szemlélettel, egészségesen élvezni a pihenést. 

A szakember szerint a szolgáltatásokkal kapcsolatban is szükség van a szemléletváltásra, hiszen olyan diagnosztikai eljárásokról van szó, amelyek nem járnak kellemetlenséggel, közben pedig rengeteg információt árulnak el az egészségi állapotról.

Fotó: Melea Hotel

A titokzatos kék zónák 

A kék zónák azok a földrajzi területek, ahol a világon a legmagasabb az egészséges idős emberek száma. Dan Buettner amerikai longevitykutató és író ezekben a régiókban tanulmányozta az öregedés és a hosszú élettartam titkait több mint egy évtizeden keresztül. Öt olyan térséget azonosított, ahol az emberek kiemelkedően magas életkort érnek meg: Szardínia (Olaszország), Okinava (Japán), Loma Linda (USA), a Nicoya-félsziget (Costa Rica) és Ikaria (Görögország). S hogy mi jellemzi az itteni lakosok életmódját? A természetes mozgásformák, a növényi alapú étrend mérsékelt mennyiségű állati fehérjével, a célok szem előtt tartása, közösségi kapcsolatok, a stresszkezelés, valamint a társas étkezések során elfogyasztott alkohol kis mennyisége.

Nyitókép: Shutterstock

 

 

balbako_
2025. december 29. 14:05
Nagyban befolyásolja az egészséget az életmód is, de örök élet nincs és amit elfogyasztunk egyre szennyezettebb és egyre jobban árt az egészségnek. Gyerekkoromban még ehettem igazi zöldséget, gyümölcsöt húst amit nem nem szennyeztek ipari anyagokkal. Az ivóvízben nem voltak műanyag részecskék, gyógyszer maradékok, stb. A cél helyes, de megvalósítani nem lehet!
bagoly-29
•••
2025. december 29. 14:03 Szerkesztve
Elmultam 86, különöseb egészségkárosodási tüneteim sincsenek, befogadóképes s alkotóképes is vagyok még, de nem szeretnék 120 évig élni. Látom képeken, videón, tv-ben a 100 éven felülieket, nos nem kívánkozom hozzájuk tartozni. Pláne azok közé akik már jórészt magatehetetlenek, kiszolgáltatottak. Rendkívül megalázó lehet. Egy dolog az, hogy nem akar az ember mindent megtenni s másik az, hogy már nem képes rá! S ez már nem egy kellemes érzés. De hát vannak akik ezt máskép gondolják, mivel még nem tapasztalták meg.
Búvár Kund
2025. december 29. 13:54
Kiderült az örök élet ritka! 😁 Már csak az ingyen sör titka kellene... 😁
frankie-bunn
2025. december 29. 12:33
igen ,kb 2000 éve kiderült.....
