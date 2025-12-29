Kiderült az örök élet titka: ma már versenyfutás zajlik az egészségben eltöltött évekért

„A hosszú élet titka: whisky, szivar és semmi sport!” – a legendás „életvezetési tanács” a 91 évet megélt Winston Churchilltől származik. A brit miniszterelnök köztudottan nem volt híve az egészséges életmódnak egy olyan történelmi korban, amikor a társadalom számára értelemszerűen nem a tudatos táplálkozás vagy a testmozgás volt a prioritás. Ma viszont az egészséges életmód, annak nyomán pedig a hosszú élet minden korábbinál nagyobb figyelmet kap, olyannyira, hogy ez külön iparággá vált. A longevity összetett fogalom, magában foglalja az élettartam meghosszabbítására, az egészséges életévek növelésére, valamint az öregedési folyamatok lassítására-visszafordítására irányuló törekvéseket.

Fotó: Melea Hotel

Egyre hosszabb élettartam

Napjainkban soha nem látott erőfeszítés zajlik az élet határainak kiterjesztéséért. Tavaly csaknem hatezer longevity témájú tanulmány jelent meg a PubMed nemzetközi orvosi adatbázis szerint, ami ötször több, mint két évtizeddel ezelőtt. 120-150 év – jelen állás szerint ez lehet az emberi élet maximuma.