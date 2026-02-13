Lángokban a budakeszi munkásszálló: halottak, súlyos sérültek

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt.
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán adta hírül, hogy tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcai Sport hotel tetején. Posztjában megemlítette, hogy friss információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak.
Mint fogalmazott Győri, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját.”
Megjegyezte, az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre.
Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt, Győri pedig megígérte, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad.
