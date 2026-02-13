Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
budakeszi facebook tűzvész hotel

Lángokban a budakeszi munkásszálló: halottak, súlyos sérültek

2026. február 13. 08:54

Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt.

2026. február 13. 08:54
null

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán adta hírül, hogy tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcai Sport hotel tetején. Posztjában megemlítette, hogy friss információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak.

Mint fogalmazott Győri, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Megjegyezte, az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre.

Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt, Győri pedig megígérte, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad.

Nyitókép: Facebook


 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
röviden
2026. február 13. 09:57
Paranoiás vagyok.
Válasz erre
0
0
soma100
2026. február 13. 09:07
Adjon a Jóisten megnyugvást az elhunytaknak és rokonaiknak!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!