Lángokban a budakeszi munkásszálló: halottak, súlyos sérültek

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán adta hírül, hogy tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcai Sport hotel tetején. Posztjában megemlítette, hogy friss információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak.

Mint fogalmazott Győri, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját.”