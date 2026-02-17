Filmszerű jelenetek az utcán: a TEK a nyílt színen kapcsolta le a főnököt – zsebében másfél kiló tömény amfetaminnal császkált

Magyar-lengyel nyomozók együtt csaptak le arra a kábítószert előállító bandára, amelynek több tagja a budapesti éjszakában árusított illegális szereket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 16 kilogramm kábítószert foglalt le, az ügynek 18 gyanúsítottja van.

A KR NNI kedden közölte a police.hu oldalon, hogy az ügyben még tavaly indult eljárás, miután olyan információk jutottak a nyomozók birtokába, hogy a főváros egyik népszerű szórakozóhelyén drogot árusítanak.