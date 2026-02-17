„Nagy csinnadrattával jelentette be még a múlt héten Magyar Péter, hogy pártja külügyi szakpolitikusával, a Soros-féle globalista intézetektől és a nagytőkétől igazolt Orbán Anitával Münchenbe utazik és a biztonságpolitikai fórum keretében több miniszterelnökkel is tárgyalást folytat. A lista igencsak »impozánsra« sikeredett és mindent megmutat arról, hogy a Tisza kikkel és hogyan képzeli el a magyar külpolitikát.

A sor Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel kezdődött, akinek Ukrajnát támogató és háborúpárti kijelentéseire már fel sem kapjuk a fejünket, olyan sok van belőlük. Az egyik legkirívóbb mégiscsak az volt, amikor tavaly ősszel arról beszélt, hogy Ukrajna 2-3 évig még biztosan tudja folytatni a harcot Oroszország ellen, de a konfliktus akár évtizedekig is elhúzódhat. Tusk ezzel áttételesen azt is elismerte, hogy ő akár ilyen időtávon is hajlandó lenne finanszírozni Kijevet. És az ő külügyminisztere volt az, aki korábban támogatta azt a felvetést, hogy az ukránok semmisítsék meg a Magyarország olajellátását biztosító Barátság vezetéket.