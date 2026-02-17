Ft
02. 17.
kedd
Müncheni találkozói végleg lebuktatták Magyar Pétert

2026. február 17. 06:09

A Tisza Párt elnöke csak háborúpárti politikusokkal találkozott a hétvégén.

2026. február 17. 06:09
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap

„Nagy csinnadrattával jelentette be még a múlt héten Magyar Péter, hogy pártja külügyi szakpolitikusával, a Soros-féle globalista intézetektől és a nagytőkétől igazolt Orbán Anitával Münchenbe utazik és a biztonságpolitikai fórum keretében több miniszterelnökkel is tárgyalást folytat. A lista igencsak »impozánsra« sikeredett és mindent megmutat arról, hogy a Tisza kikkel és hogyan képzeli el a magyar külpolitikát.

A sor Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel kezdődött, akinek Ukrajnát támogató és háborúpárti kijelentéseire már fel sem kapjuk a fejünket, olyan sok van belőlük. Az egyik legkirívóbb mégiscsak az volt, amikor tavaly ősszel arról beszélt, hogy Ukrajna 2-3 évig még biztosan tudja folytatni a harcot Oroszország ellen, de a konfliktus akár évtizedekig is elhúzódhat. Tusk ezzel áttételesen azt is elismerte, hogy ő akár ilyen időtávon is hajlandó lenne finanszírozni Kijevet. És az ő külügyminisztere volt az, aki korábban támogatta azt a felvetést, hogy az ukránok semmisítsék meg a Magyarország olajellátását biztosító Barátság vezetéket.

A lengyel vezetés tehát tőről metszett háborúpárti és Ukrajnát feltétlenül, a végsőkig támogató politikát folytat, Magyar Pétert ugyanakkor ez nem zavarta.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Búvár Kund
2026. február 17. 07:42
Cseh atkáék még legalább beszélni magyar.... 😁
Búvár Kund
2026. február 17. 07:40 Szerkesztve
Hogy is mondta Orbán Anita " Tegnap éjjel érkeztünk haza Péterről Németországban" 😁😁😁😂🤣😂
Toma78
2026. február 17. 07:21 Szerkesztve
Tusknak bemutatták a személyzetet... Az inast a vécés bácsit meg a konyhalányt .. 🤣 Igazi nyomoronc bohócok a pukedli hol maradt kutyák? Ezek akarnak egy Trumpal tárgyalni? Ott mit csinálnátok inasok térdre rogynátok?! Döbbenet, hogy a szekta ezeknek mindent elnéz! Nézzetek már körbe nyomorultak kiket akartatok hatalomhoz segíteni? Ki lesz a következő Messiás Fekete Pákó? Igaz akkor nevét kellene változtatni Fekete Péterre... Csak, hogy maradjon a sorminta....🖕😁🖕
recipp
2026. február 17. 07:09 Szerkesztve
És a következő nemzedékeknek kell majd elszámolniuk azzal, hogy Magyarország kormány- ellenes-álellenzéki Tisza pártja is rendszeresen Ukrajna támogatása ellen foglal állást a nemzetközi fórumokon és folyamatosan akadályozza, hogy Európa segítséget nyújtson az oroszok által elpusztítani szándékozott országnak. A megszállás és gyilkolás elleni fellépés erkölcsi kérdés, nem lehet politikataktikai kérdéssé degradálni. Mi mit gondolunk arról az országról, amely 56-ban azért állt az oroszok pártjára, mert hatalmi, belpolitikai szempontból ez volt az érdeke. Árulónak gondoljuk, a legpocsékabb nemzetnek.
