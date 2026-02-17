„Alap, hogy van drog a buliban!” – Magyar Péter ukránpárti hívei a Tisza vezér drogos bulijáról

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A Tisza Párt miskolci fórumán jártunk. Riportunk.
Megkezdődött Magyar Péter országjárása. Stábunknak több sem kellett a nyomába eredtünk.
A Tisza Párt miskolci szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószer is volt.
Továbbá az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós közös EU-s hitelfelvételről és a háborúról kérdeztük a Tisza Párt szimpatizánsait.
