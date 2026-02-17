Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tisza párt mandiner buli Magyar Péter

„Alap, hogy van drog a buliban!” – Magyar Péter ukránpárti hívei a Tisza vezér drogos bulijáról

2026. február 17. 07:28

A Tisza Párt miskolci fórumán jártunk. Riportunk.

2026. február 17. 07:28
null

Megkezdődött Magyar Péter országjárása. Stábunknak több sem kellett a nyomába eredtünk. 

 A Tisza Párt miskolci szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószer is volt.

Továbbá az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós közös EU-s hitelfelvételről és a háborúról kérdeztük a Tisza Párt szimpatizánsait. 

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

chief Bromden
2026. február 17. 08:35
Szegény szőke folyót is lejáratták. Alap lenne egy névváltoztatás is. Legyen mondjuk, Kanális.
akyokushinkaimestere
2026. február 17. 08:34
tapir32 2026. február 17. 08:18 A drogozás semmilyen indokkal sem elfogadható!" Na ne beszélj faszságot nyugger "A morfintapaszról amit nemsokára megtapasztalsz kérd ki a véleményét a gödi gyár dolgozóitől.
Ekrü123
•••
2026. február 17. 08:31 Szerkesztve
dundi-fan3 2026. február 17. 07:59 Úgy látom, elevenedbe talált amit mondtam...XDDD Szar lehet úgy védeni valakit, hogy közben szégyenkezel miatta. Márpedig a nyilatkozóknak a szégyen ott ül az arcán... És ha már a kemény mag szégyenkezik, az a Tiszának a hattyúhalála....
21 gramm
•••
2026. február 17. 08:30 Szerkesztve
Korlátolt, buta emberek sajnos. Saját gyerekeik, unokáik jövőjét sem féltik. Odadobnák a gyűlöletükért.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!