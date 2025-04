Megrohanják a hoteleket húsvétkor a magyarok – ezek a legkedveltebb célpontok

A húsvéti hosszú hétvégét a fürdővárosokban töltik el a legtöbben – számol be a Világgazdaság. A húsvét előtti utolsó napokban a Szallas.hu belföldi kínálatának már csak 12 százaléka foglalható a hosszú hétvégére.

Az apartmanok és a hotelek közel azonos arányban vonzzák a vendégeket: az előbbiek a foglalások 29, az utóbbiak a 27 százalékát adják, vendégházat az utazók 24, panziót 15 százaléka választott, míg az egyéb szállástípusok – például hostelek kempingek – a foglalások 5 százalékát teszik ki.

A foglalások 38 százaléka két éjszakára, 34 százaléka háromra, minden ötödik egy éjre szól. A húsvétra érkező belföldi foglalások 48 százaléka legfeljebb 70 ezer forint értékű.

A vendégek 38 százaléka 70 és 170 ezer forint között költött szállásra, míg 14 százalékuk 170 ezer forint feletti összegért foglalt.

Áprilisban eddig az online fizetések összértékének 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

Minden ötödik szálláskereső az Észak-Alföld térségbe foglalt, a Balaton a második helyen áll 16 százalékos részesedéssel, míg Észak-Magyarország a harmadik helyet szerezte meg a foglalások 15 százalékával. A legnépszerűbb úti célok listáját ezúttal is a fürdővárosok vezetik. A legtöbben Egerbe, Gyulára és Nyíregyházára készülnek. A Balatonon Siófok és Balatonfüred is a legkeresettebb belföldi desztinációk között szerepel.

A toplistán ott van még Miskolc, Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Budapest és Zalakaros is

– vagyis a vendégek továbbra is szívesen választanak olyan helyeket, ahol a pihenés mellett élményfürdők, kirándulóhelyek és városi programok is elérhetők. Az elmúlt évek trendjei alapján az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős.

Sok szálláshelyen tojáskeresés és hagyományőrző programok várják a vendégeket, de a locsolkodás sem marad el. Lesz, ahol bűvész, máshol ismert előadó gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról.