LMBTQ-törvény borzolja a kedélyeket Ukrajnában: Zelenszkijék szembeszállnak az egyházakkal

2025. augusztus 11. 15:35

A benyújtott törvénytervezet értelmében akár 8 év börtönbüntetés is kiszabható a szexuális irányultság vagy a nemi identitás intoleranciájából fakadó bűncselekményekre.

2025. augusztus 11. 15:35
null

Az ukrán törvényhozás meg akarja erősíteni az ukrán LMBTQ-közösség jogait – írja az ukrán Pravda. A benyújtott törvénytervezet értelmében akár 8 év börtönbüntetés is kiszabható a szexuális irányultság vagy a nemi identitás intoleranciájából fakadó bűncselekményekre, illetve az erőszakra való nyilvános buzdításért.

A törvényhozás már többször is próbálkozott hasonló törvényt alkotni, azonban az egyházak és a társadalom nyomása miatt végül mindig lekerült a napirendről.

Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat


 

