LMBTQ-törvény borzolja a kedélyeket Ukrajnában: Zelenszkijék szembeszállnak az egyházakkal

Az ukrán törvényhozás meg akarja erősíteni az ukrán LMBTQ-közösség jogait – írja az ukrán Pravda. A benyújtott törvénytervezet értelmében akár 8 év börtönbüntetés is kiszabható a szexuális irányultság vagy a nemi identitás intoleranciájából fakadó bűncselekményekre, illetve az erőszakra való nyilvános buzdításért.