Megkötötték az üzletet: még jobban elárasztja a világot az ukrán csirke, az Európai Bizottság is rábólintott

És hogy mit jelent mindez a gyakorlatban?

Azt, hogy a legnagyobb ukrán baromfifeldolgozó fogja ellenőrzi az UVESA alapvető működését és irányítását.

A tranzakció már le is zárult: készpénzben csengették ki a részvényenként 225 eurós fix vételárat.

A VG megjegyzi, hogy az MHP vezető nemzetközi agráripari csoportként több mint 80 országba szállít csirkehúst és egyéb csirke alapú élelmiszereket, így az Európai Unióba, az Egyesült Királyságba és Ázsiába is. Az MHP leányvállalatán, a Perutnina Ptuj-n keresztül ráadásul egy szlovák vállalatot is birtokol.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP