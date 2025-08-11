Ft
üzlet Ukrajna Európai Bizottság élelmiszer csirkehús

Megkötötték az üzletet: még jobban elárasztja a világot az ukrán csirke, az Európai Bizottság is rábólintott

2025. augusztus 11. 10:09

Elsöprő többséget vásárolt az ukrán baromfi-feldolgozó egy meghatározó élelmiszeripari vállalatban.

2025. augusztus 11. 10:09
Ukrajna legnagyobb baromfi-feldolgozója, az MHP kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be januárban a sertés- és baromfihússzektorban érdekelt élelmiszeripari vállalat, a spanyol UVESA Group megvételére, melyben többségi (50,01 százalékos) minimális részesedést akart magának tudni.

Mint a Világgazdaság írja az Euromeatnews alapján, végül

az ukrán MHP részesedése több mint 92 százalékos lett a meghatározó élelmiszeripari vállalatban.

Az elsöprő ukrán siker garantált: Ukrajna, Spanyolország, Szaúd-Arábia, Szerbia, Montenegró és Koszovó hatóságai már jóváhagyták a megállapodást, ráadásul az Európai Bizottság is hozzájárult a tranzakcióhoz.

Ezt is ajánljuk a témában

És hogy mit jelent mindez a gyakorlatban?

Azt, hogy a legnagyobb ukrán baromfifeldolgozó fogja ellenőrzi az UVESA alapvető működését és irányítását.

A tranzakció már le is zárult: készpénzben csengették ki a részvényenként 225 eurós fix vételárat.

A VG megjegyzi, hogy az MHP vezető nemzetközi agráripari csoportként több mint 80 országba szállít csirkehúst és egyéb csirke alapú élelmiszereket, így az Európai Unióba, az Egyesült Királyságba és Ázsiába is.  Az MHP leányvállalatán, a Perutnina Ptuj-n keresztül ráadásul egy szlovák vállalatot is birtokol.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

savrena
2025. augusztus 11. 12:09
Szomszéd parasztgazdaság évente egszer levágja a tojóit. Eddig is bevásároltunk náluk, ezután még többet.
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. augusztus 11. 12:03
Az EU-n kívüli ukránok megvehették a spanyol UVESA Groupot, az EU tag magyar cég nem vehette meg a TALGO-t.
Válasz erre
3
1
Fehér Agyar
2025. augusztus 11. 12:02
Magasabb fokozatra kapcsolják a modern kori népirtást
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. augusztus 11. 12:01
Talgót nem vesznek a hidalgótól? Neki odaadnák!
Válasz erre
2
0
