Megkötötték az üzletet: még jobban elárasztja a világot az ukrán csirke, az Európai Bizottság is rábólintott

Agyrém: Brüsszel Ukrajnára bízná Európa élelmiszerellátását – az új ciklus legnagyobb vesztesei a gazdák lennének
Elsöprő többséget vásárolt az ukrán baromfi-feldolgozó egy meghatározó élelmiszeripari vállalatban.
Ukrajna legnagyobb baromfi-feldolgozója, az MHP kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be januárban a sertés- és baromfihússzektorban érdekelt élelmiszeripari vállalat, a spanyol UVESA Group megvételére, melyben többségi (50,01 százalékos) minimális részesedést akart magának tudni.
Mint a Világgazdaság írja az Euromeatnews alapján, végül
az ukrán MHP részesedése több mint 92 százalékos lett a meghatározó élelmiszeripari vállalatban.
Az elsöprő ukrán siker garantált: Ukrajna, Spanyolország, Szaúd-Arábia, Szerbia, Montenegró és Koszovó hatóságai már jóváhagyták a megállapodást, ráadásul az Európai Bizottság is hozzájárult a tranzakcióhoz.
A tervezet a jelenlegi formájában nemcsak Magyarország, hanem más tagállamok szerint is elfogadhatatlan.
És hogy mit jelent mindez a gyakorlatban?
Azt, hogy a legnagyobb ukrán baromfifeldolgozó fogja ellenőrzi az UVESA alapvető működését és irányítását.
A tranzakció már le is zárult: készpénzben csengették ki a részvényenként 225 eurós fix vételárat.
A VG megjegyzi, hogy az MHP vezető nemzetközi agráripari csoportként több mint 80 országba szállít csirkehúst és egyéb csirke alapú élelmiszereket, így az Európai Unióba, az Egyesült Királyságba és Ázsiába is. Az MHP leányvállalatán, a Perutnina Ptuj-n keresztül ráadásul egy szlovák vállalatot is birtokol.
