„Tisztelt Magyar Péter Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy megbízható forrásból származó információim szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó MBH Bank Nyrt. jelenleg pénzügyi tanácsadó munkakör betöltésére keres munkavállalót. Úgy vélem, amikor Ön korábban próbálkozott, az intézmény humánerőforrás-kapacitása telített lehetett, ezért a most megnyílt pozíció bizonyos szempontból ritka lehetőségnek tekinthető.

Álláspontom szerint a pozíció megpályázásához volt felesége támogatása nélkül is elegendő esély kínálkozik. Megjegyzem, a hivatalos álláshirdetésben a bennfentes kereskedelem területén szerzett tapasztalat nem szerepel előnyként; ezért szakmai önéletrajzában e körülmény részletezése mellőzhető.