Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
MBH Bank Nyrt kapacitás Magyar Péter humánerőforrás Mészáros Lőrinc

Nyílt tájékoztatás Magyar Péter részére

2025. augusztus 11. 14:12

A most megnyílt pozíció bizonyos szempontból ritka lehetőségnek tekinthető.

2025. augusztus 11. 14:12
null
Nyerges Csenge
Facebook

„Tisztelt Magyar Péter Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy megbízható forrásból származó információim szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó MBH Bank Nyrt. jelenleg pénzügyi tanácsadó munkakör betöltésére keres munkavállalót. Úgy vélem, amikor Ön korábban próbálkozott, az intézmény humánerőforrás-kapacitása telített lehetett, ezért a most megnyílt pozíció bizonyos szempontból ritka lehetőségnek tekinthető.

Álláspontom szerint a pozíció megpályázásához volt felesége támogatása nélkül is elegendő esély kínálkozik. Megjegyzem, a hivatalos álláshirdetésben a bennfentes kereskedelem területén szerzett tapasztalat nem szerepel előnyként; ezért szakmai önéletrajzában e körülmény részletezése mellőzhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezek fényében nem merült fel Önben, hogy ezúttal ne politikai közszereplőként, hanem álláskeresőként nyújtsa be jelentkezését? Bár a kiválasztási folyamat kedvező kimenetele továbbra sem tűnik kiemelkedően valószínűnek, a próbálkozás jogát senki nem vitathatja.

A munkakör sikeres elnyerése esetén reálisnak tartom, hogy a miniszterelnöki beszédek alkalmával akár a második sorban kapjon helyet. Ennek esélyét növelheti politikai közösségünk keresztényi megbocsátásra épülő hagyománya, amely vélhetően az Ön korábbi »lázadó« megnyilvánulásait is képes kompenzálni. Ez különösen indokolt, tekintettel arra, hogy Ön korábban a tapskultúra iránt kiemelkedő elkötelezettséget tanúsított.”

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 14:28
Csenge Drága! Magyar 🐒🐒🐒 Péter a nőktől fél. Korábbi állásait a volt felesége intézte. A legújabb párja Szabó Ilike, az Aldi árufeltöltője volt. A TISZA pártja bukásra áll! Valami más munkakört ajánlj neki!
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. augusztus 11. 14:27
Touché! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Marhagulya
2025. augusztus 11. 14:27
Jó:)
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 11. 14:21
Hehe.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!