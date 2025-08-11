Hát ez bizony pech: Magyar Péter nem kellett Mészáros Lőrincnek se (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke csak egy rövid választ tudott adni.
„Tisztelt Magyar Péter Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy megbízható forrásból származó információim szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó MBH Bank Nyrt. jelenleg pénzügyi tanácsadó munkakör betöltésére keres munkavállalót. Úgy vélem, amikor Ön korábban próbálkozott, az intézmény humánerőforrás-kapacitása telített lehetett, ezért a most megnyílt pozíció bizonyos szempontból ritka lehetőségnek tekinthető.
Álláspontom szerint a pozíció megpályázásához volt felesége támogatása nélkül is elegendő esély kínálkozik. Megjegyzem, a hivatalos álláshirdetésben a bennfentes kereskedelem területén szerzett tapasztalat nem szerepel előnyként; ezért szakmai önéletrajzában e körülmény részletezése mellőzhető.
Mindezek fényében nem merült fel Önben, hogy ezúttal ne politikai közszereplőként, hanem álláskeresőként nyújtsa be jelentkezését? Bár a kiválasztási folyamat kedvező kimenetele továbbra sem tűnik kiemelkedően valószínűnek, a próbálkozás jogát senki nem vitathatja.
A munkakör sikeres elnyerése esetén reálisnak tartom, hogy a miniszterelnöki beszédek alkalmával akár a második sorban kapjon helyet. Ennek esélyét növelheti politikai közösségünk keresztényi megbocsátásra épülő hagyománya, amely vélhetően az Ön korábbi »lázadó« megnyilvánulásait is képes kompenzálni. Ez különösen indokolt, tekintettel arra, hogy Ön korábban a tapskultúra iránt kiemelkedő elkötelezettséget tanúsított.”
Nyitókép: Képernyőfotó