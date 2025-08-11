Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború orosz Ukrajna hadsereg

Újabb jelentés érkezett: megállíthatatlanul nyomulnak előre az oroszok

2025. augusztus 11. 14:13

Több száz ukrán drón és több mint 1300 ukrán katona esett áldozatul az új hadműveletnek.

2025. augusztus 11. 14:13
null

Elfoglalta az orosz hadsereg Lunacsarszke települést a donyecki régióban, miközben több mint 300 repülőgép típusú ukrán drónt semmisítettek meg, közülük kilencet Moszkva körzetében – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni,

a különleges hadművelet övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat gyártó és tároló létesítményeket, valamint több lőszerraktárt, húsz páncélozott harcjárművet, amerikai HIMARS sorozatvetők hét rakétáját, továbbá 312 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztikai szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 39 500 katonai járművet veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Tulában egy polgári üzemet ért találat következtében két ember életét vesztette, három pedig megsebesült, a Nyizsnyij Novgorod régiójához tartozó Arzamaszból pedig egy halottról és két sebesültről érkezett jelentés.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illusztráció (a kép egy korábbi orosz dróntámadáskor készült a donyecki régióban). Fotó: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
•••
2025. augusztus 11. 14:31 Szerkesztve
A kényszersorozott ukránok nagyon hatékonyan védekeznek. Mert hozzájuk jobban eljutottak a hírek mint az évek óta a fronton levökhöz.
Válasz erre
0
0
grenki-2
•••
2025. augusztus 11. 14:25 Szerkesztve
Kb minden héten van egy ilyen cikk a Mandineren. Nem írnátok legközelebb akkor az orosz-ukrán háborúról ha végre már győztek az oroszok??!!! Mert ezzel a "megállíthatatlanul nyomulnak előre"-vel már tele a padlás...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!