Így robban miszlikbe egy aláaknázott híd Ukrajnában: szinte semmi nem maradt belőle (VIDEÓ)

Megkötötték az üzletet: még jobban elárasztja a világot az ukrán csirke, az Európai Bizottság is rábólintott
Elsöprő többséget vásárolt az ukrán baromfi-feldolgozó egy meghatározó élelmiszeripari vállalatban.
Az ukránok meredek sztorit tálaltak a látványos videó mellé.
Az ukrán védelmi minisztérium közzétett egy videót az X-en, mely egy híd tartópilléreit mutatja, melyekre robbanószerek lettek erősítve. A következő snittben már azt látjuk, amint a fákkal sűrűn szegélyezett híd felrobban és összeomlik.
Az ukrán minisztérium állítása szerint bár az aknákat az oroszok helyezték fel a pillérekre, azokat aztán az ukránok végezték el az orosz csapatok áthaladása közben – erre azonban semmilyen bizonyíték nincs, a homályos és gyenge felbontású felvételen pedig egyáltalán nem látszik, hogy bárki is áthaladna a felrobbanó hídon.
A videó végén még láthatunk pár – már sokkal élesebb és jobb minőségű – felvételt a híd maradványairól. Plusz érdekesség, hogy a helyszínről is mélyen hallgat az ukrán tárca.
A videót kiszúró Portfolio idézi az ukrán tárca álláspontját, mely szerint „TM-62-es aknákat rögzítettek a híd oszlopaihoz”, a felvételen pedig „a 3. ukrán dandár drónkezelői belevezetnek egy drónt”.
Nyitókép: Képernyőfotó/X