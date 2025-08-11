Ft
08. 11.
hétfő
Ukrajna robbantás híd hídrobbantás

Így robban miszlikbe egy aláaknázott híd Ukrajnában: szinte semmi nem maradt belőle (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 11:17

Az ukránok meredek sztorit tálaltak a látványos videó mellé.

2025. augusztus 11. 11:17
null

Az ukrán védelmi minisztérium közzétett egy videót az X-en, mely egy híd tartópilléreit mutatja, melyekre robbanószerek lettek erősítve. A következő snittben már azt látjuk, amint a fákkal sűrűn szegélyezett híd felrobban és összeomlik.

Az ukrán minisztérium állítása szerint bár az aknákat az oroszok helyezték fel a pillérekre, azokat aztán az ukránok végezték el az orosz csapatok áthaladása közben – erre azonban semmilyen bizonyíték nincs, a homályos és gyenge felbontású felvételen pedig egyáltalán nem látszik, hogy bárki is áthaladna a felrobbanó hídon. 

A videó végén még láthatunk pár – már sokkal élesebb és jobb minőségű – felvételt a híd maradványairól. Plusz érdekesség, hogy a helyszínről is mélyen hallgat az ukrán tárca.

A videót kiszúró Portfolio idézi az ukrán tárca álláspontját, mely szerint „TM-62-es aknákat rögzítettek a híd oszlopaihoz”, a felvételen pedig „a 3. ukrán dandár drónkezelői belevezetnek egy drónt”.

Nyitókép: Képernyőfotó/X

 

Az ukik szokás szerint ordasul hazudnak. Próbálják a lakosságban és a leharcolt, fogyatkozó katonákban tartani a lelket.
