Így robban miszlikbe egy aláaknázott híd Ukrajnában: szinte semmi nem maradt belőle (VIDEÓ)

Az ukrán védelmi minisztérium közzétett egy videót az X-en, mely egy híd tartópilléreit mutatja, melyekre robbanószerek lettek erősítve. A következő snittben már azt látjuk, amint a fákkal sűrűn szegélyezett híd felrobban és összeomlik.

Az ukrán minisztérium állítása szerint bár az aknákat az oroszok helyezték fel a pillérekre, azokat aztán az ukránok végezték el az orosz csapatok áthaladása közben – erre azonban semmilyen bizonyíték nincs, a homályos és gyenge felbontású felvételen pedig egyáltalán nem látszik, hogy bárki is áthaladna a felrobbanó hídon.

A videó végén még láthatunk pár – már sokkal élesebb és jobb minőségű – felvételt a híd maradványairól. Plusz érdekesség, hogy a helyszínről is mélyen hallgat az ukrán tárca.