Tusk leadta a vészjelzést: Európának fel kell készülnie arra, hogy megtámadhatják

Tusk úgy vélte: a dokumentumban foglalt közös álláspont „határozottan mutatja, hogy Európa egységes marad a közelgő tárgyalások és ezek kívánt eredménye ügyében”. Az európai partnerek és „remélhetőleg az egész NATO számára” világos kell, hogy legyen: az országhatárokat „nem lehet erőszakkal megváltoztatni”,

az európai országok nem egyeznek bele olyan orosz feltételekbe, amelyek „egyszerűen csak Ukrajna területeinek elfoglalását jelentenék” – húzta alá a lengyel kormányfő.

Lengyelország történelmi tapasztalatára utalva fontosnak nevezte Ukrajna részvételét a béketárgyalásokon, a „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül” elv tiszteletben tartását.

A kormányfő a Nitro-Chem robbanóanyag-gyártó üzembe látogatott el Bydgoszczban. Ebben az összefüggésben a sajtókonferencián arról a célkitűzésről beszélt, hogy a lengyel hadsereg minél nagyobb mértékben hazai cégeknél szerezzen be védelmi felszerelést. Bejelentette: idén Lengyelországban 30 ezer darab 155 milliméteres lövedéket gyártanak, két éven belül ezt a volument évi 200 ezerre növelnék.

(MTI)

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP