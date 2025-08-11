Ft
Tusk leadta a vészjelzést: Európának fel kell készülnie arra, hogy megtámadhatják

2025. augusztus 11. 14:36

A lengyel miniszterelnök szerint az európai partnerek és „remélhetőleg az egész NATO számára” világos kell, hogy legyen: az országhatárokat „nem lehet erőszakkal megváltoztatni”.

2025. augusztus 11. 14:36
null

Függetlenül attól, hogyan alakul az ukrajnai forgatókönyv, a Nyugatnak készülnie kell egy keletről érkező esetleges agresszióra – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban rendezett sajtóértekezletén.

Függetlenül az ukrajnai forgatókönyvtől, Lengyelországnak, a NATO-nak és az Európai Uniónak közösen készen kell állnia a keleti irányból érkező esetleges fenyegetésekre vagy agresszív lépésekre”

– fogalmazott Tusk. Hozzátette: Lengyelország már évek óta óva inti a többi országot Oroszországtól.

A kormányfő utalt az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös vasárnapi nyilatkozatára, amelyet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre bejelentett találkozója kapcsán adtak ki. A nyilatkozat szerint az ukrajnai béke elérésének útja „Ukrajna nélkül nem dönthető el”, és érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor.

Tusk úgy vélte: a dokumentumban foglalt közös álláspont „határozottan mutatja, hogy Európa egységes marad a közelgő tárgyalások és ezek kívánt eredménye ügyében”. Az európai partnerek és „remélhetőleg az egész NATO számára” világos kell, hogy legyen: az országhatárokat „nem lehet erőszakkal megváltoztatni”,

az európai országok nem egyeznek bele olyan orosz feltételekbe, amelyek „egyszerűen csak Ukrajna területeinek elfoglalását jelentenék” – húzta alá a lengyel kormányfő.

Lengyelország történelmi tapasztalatára utalva fontosnak nevezte Ukrajna részvételét a béketárgyalásokon, a „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül” elv tiszteletben tartását.

A kormányfő a Nitro-Chem robbanóanyag-gyártó üzembe látogatott el Bydgoszczban. Ebben az összefüggésben a sajtókonferencián arról a célkitűzésről beszélt, hogy a lengyel hadsereg minél nagyobb mértékben hazai cégeknél szerezzen be védelmi felszerelést. Bejelentette: idén Lengyelországban 30 ezer darab 155 milliméteres lövedéket gyártanak, két éven belül ezt a volument évi 200 ezerre növelnék.

(MTI)

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

