Megdöbbentő felmérés készült: a britek még harcolnának, de az olaszok és a németek már odaadnák Ukrajna egy részét az oroszoknak

Közvélemény-kutatások szerint az európaiak többsége támogatja, hogy a ukrajnai konfliktust tárgyalások útján rendezzék, ugyanakkor határozottan elutasítják a jelentős területi vagy biztonsági engedményeket Oroszország számára – írta az Euronews. Ahogy az orosz invázió ötödik évébe lép, Kijevben jelenleg elemzik az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott béketerv legfrissebb, 20 pontos változatát, amelyet eredetileg egy 28 pontos javaslatként terjesztettek elő tavaly novemberben.

Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok széles körű megállapodásra jutott a biztonsági garanciák terén, azonban továbbra is nézeteltérések vannak a területi kérdésekről, ami a terv legérzékenyebb pontja marad. Bár az európai vezetők csak közvetetten vettek részt a dokumentum alakításában, egy friss YouGov-felmérés feltárja, hogyan viszonyulnak az európai polgárok a javaslatokhoz Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban.