Megdöbbentő felmérés készült: a britek még harcolnának, de az olaszok és a németek már odaadnák Ukrajna egy részét az oroszoknak

Oroszország Londont vádolja: a Kreml szerint a britek állnak a Putyin elleni támadás mögött
Nem először szabotálná el a békefolyamatot Nagy-Britannia.
Európa kettészakadt: míg London és Varsó továbbra is a teljes győzelemben hisz, addig Berlinben, Párizsban és Rómában már hajlamosak lennének beáldozni Ukrajna egy részét a békéért.
Közvélemény-kutatások szerint az európaiak többsége támogatja, hogy a ukrajnai konfliktust tárgyalások útján rendezzék, ugyanakkor határozottan elutasítják a jelentős területi vagy biztonsági engedményeket Oroszország számára – írta az Euronews. Ahogy az orosz invázió ötödik évébe lép, Kijevben jelenleg elemzik az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott béketerv legfrissebb, 20 pontos változatát, amelyet eredetileg egy 28 pontos javaslatként terjesztettek elő tavaly novemberben.
Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok széles körű megállapodásra jutott a biztonsági garanciák terén, azonban továbbra is nézeteltérések vannak a területi kérdésekről, ami a terv legérzékenyebb pontja marad. Bár az európai vezetők csak közvetetten vettek részt a dokumentum alakításában, egy friss YouGov-felmérés feltárja, hogyan viszonyulnak az európai polgárok a javaslatokhoz Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban.
A válaszadók minden vizsgált országban a legkevésbé elfogadhatónak azt tartják, ha Oroszország megtartja az összes jelenleg ellenőrzése alatt álló ukrán területet – ez Ukrajna területének körülbelül egyötödét jelenti. A második legelutasítottabb lépés, ha Ukrajnát köteleznék hadseregének 600 ezer fős korlátozására. Emellett erőteljesen ellenzik azt is, hogy Ukrajna kimaradjon a NATO-ból. Mindhárom engedményt – területi veszteségek, haderőcsökkentés és NATO-tagság tilalma – a legmarkánsabban a britek utasítják el.
Ezzel szemben Olaszország mutatja a legnagyobb nyitottságot a területi kompromisszumokra.
Az olaszok csak enyhén ellenzik, hogy Oroszország megtartsa az összes megszállt területet, és ők az egyetlen nemzet a felmérésben, ahol elfogadhatónak tartják, hogy Ukrajna a háború lezárása érdekében átadja a Donbaszt Oroszországnak.
A közvélemény megosztott abban, hogy Európának addig kell-e támogatnia Ukrajnát, amíg Oroszország teljesen ki nem vonul, vagy inkább egy olyan békemegállapodást kell-e elősegíteni, amelyben Oroszország megtarthat bizonyos területeket.
A britek és a lengyelek többsége az előbbit részesíti előnyben, míg
Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a válaszadók többsége elfogadná a területi engedményekkel járó békét is.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP
