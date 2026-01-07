Ft
orosz-ukrán háború

Megdöbbentő felmérés készült: a britek még harcolnának, de az olaszok és a németek már odaadnák Ukrajna egy részét az oroszoknak

2026. január 07. 11:13

Európa kettészakadt: míg London és Varsó továbbra is a teljes győzelemben hisz, addig Berlinben, Párizsban és Rómában már hajlamosak lennének beáldozni Ukrajna egy részét a békéért.

2026. január 07. 11:13


Közvélemény-kutatások szerint az európaiak többsége támogatja, hogy a ukrajnai konfliktust tárgyalások útján rendezzék, ugyanakkor határozottan elutasítják a jelentős területi vagy biztonsági engedményeket Oroszország számára – írta az Euronews. Ahogy az orosz invázió ötödik évébe lép, Kijevben jelenleg elemzik az Egyesült Államok közvetítésével kidolgozott béketerv legfrissebb, 20 pontos változatát, amelyet eredetileg egy 28 pontos javaslatként terjesztettek elő tavaly novemberben. 

Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok széles körű megállapodásra jutott a biztonsági garanciák terén, azonban továbbra is nézeteltérések vannak a területi kérdésekről, ami a terv legérzékenyebb pontja marad. Bár az európai vezetők csak közvetetten vettek részt a dokumentum alakításában, egy friss YouGov-felmérés feltárja, hogyan viszonyulnak az európai polgárok a javaslatokhoz Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban.

A válaszadók minden vizsgált országban a legkevésbé elfogadhatónak azt tartják, ha Oroszország megtartja az összes jelenleg ellenőrzése alatt álló ukrán területet – ez Ukrajna területének körülbelül egyötödét jelenti. A második legelutasítottabb lépés, ha Ukrajnát köteleznék hadseregének 600 ezer fős korlátozására. Emellett erőteljesen ellenzik azt is, hogy Ukrajna kimaradjon a NATO-ból. Mindhárom engedményt – területi veszteségek, haderőcsökkentés és NATO-tagság tilalma – a legmarkánsabban a britek utasítják el. 

Ezzel szemben Olaszország mutatja a legnagyobb nyitottságot a területi kompromisszumokra.

Az olaszok csak enyhén ellenzik, hogy Oroszország megtartsa az összes megszállt területet, és ők az egyetlen nemzet a felmérésben, ahol elfogadhatónak tartják, hogy Ukrajna a háború lezárása érdekében átadja a Donbaszt Oroszországnak.

A közvélemény megosztott abban, hogy Európának addig kell-e támogatnia Ukrajnát, amíg Oroszország teljesen ki nem vonul, vagy inkább egy olyan békemegállapodást kell-e elősegíteni, amelyben Oroszország megtarthat bizonyos területeket.

A britek és a lengyelek többsége az előbbit részesíti előnyben, míg

Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a válaszadók többsége elfogadná a területi engedményekkel járó békét is.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

tapir32
2026. január 07. 12:30
Ha másokat kérdeznek, más eredményre jutnak. Kevesebben támogatnák a háborút és többen a békét. A háború folytatása mellett állni erkölcstelen.
ezredes-2
2026. január 07. 12:10
Hogyan, is mondja a nagy klasszikus? Hülye angolok-angol hülyék. Pedig, ez igy sommás és nem igaz. Többször jártam angliában és nem ilyennek ismertem meg az "átlag" angolt. Megjegyzem, a skótok butábbak(benyomásaim szerint). De, az az agymosás, amit a The Guardian, a The Times és a The Sun zúdit rájuk, nos ugyanaz, mint nálunk az rtl! PROLI képző. Már, John Major óta zajlik a titkosszolgálataik által generált OROSZ fóbia keltése, a lengyelekről, pedig ne beszéljünk! Nemcsak Tusk és sikorski miatt! Mindenki látja, hogy az intellektus, az erősen kérdéses arrafelé...
gyzoltan-2
2026. január 07. 11:50
"-már hajlamosak lennének beáldozni Ukrajna egy részét a békéért." Itt mindenki megvan őrülve?! Itt mindenki elvesztette a józan eszét?! Biztos az, hogy a kérdéses területek Ukrajnát illetik?! -avagy annak idején netán "Trianon" módjára történt a határkijelölés..!?! A Magyar Apostoli Királyságot ugyanezen elvek, módszerek mentén szétdúlták, felszámolták! Most a németekkel történt leszámolás után, immár Oroszországra került a sor, és nem lesznek a gátlástalanságukban megállítva..! Közben, mintegy mellékszálként, Európa is a sakterkés alá került, a hódító, országrabló, erőszakoló "migránsokon" keresztül..! Anglia, Franciaország, Németország, Svédország, stb, stb, csak soroljátok őket.., miközben New York polgármestere a Koránra esküszik..! -tán csak nem Londont irigyelték meg?! Kétségbeesett messzeségbe került a ma történéseinek a valós megítélése! -melyet a hamis, hazug, meghamisított történelmünk, az eltérített emberiség tett lehetővé! -csak csendesen szemlélem a kínlódásotokat..!
tasijani22000
2026. január 07. 11:43
A britek harcolnának... No miért IS? Mert még az EU-nak sem tagjai! Viszont van az országon belül egy pici kis ország. A neve London City. Ott ülnek Nagy Britannia TULAJDONOSAI és azok AKARJÁK UKRAJNÁT! EZÉRT: blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/
