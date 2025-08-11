Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Robert Fico retorika vélemény

Fico visszavágott az ukránoknak: ezt kívánja Zelenszkijéknek

2025. augusztus 11. 13:41

A szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háború „eltorzította a szólásszabadságot az Európai Unióban”.

2025. augusztus 11. 13:41

„Egy szuverén ország miniszterelnökeként kiállok a szólásszabadság és a másfajta vélemény jogáért, még akkor is, ha ez feszültséget kelt az EU-s kollégáimban és a szomszédos Ukrajnában. Még akkor is, ha szuverén véleményem az ukrajnai katonai konfliktusról majdnem az életembe került” – fogalmazott Robert Fico, miután az ukrán külügy bírálta őt korábbi nyilatkozata miatt.

A Denník N beszámolója szerint a szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háború „eltorzította a szólásszabadságot az Európai Unióban”. Hozzátette, minden, a kötelező állásponttól eltérő véleményt éles kritika és elítélés ér, még akkor is, ha az objektív információkon alapul. A szlovák kormányfő közölte, azonnali és igazságos békét kíván Ukrajnának, valamint „a szlávok értelmetlen gyilkolásának beszüntetését”.

A Mandiner beszámolt róla: Fico korábban azt állította, hogy akárhogy alakul az augusztus 15-i tárgyalás Trump és Putyin között, Ukrajna úgyis szenvedni fog. A szlovák miniszterelnök ezt követően az ukrán vezetőség felelősségét hangsúlyozta – feltehetően ez verhette ki a biztosítékot a külügyminisztériumban –, mert szerinte hibát követtek el, hogy engedtek a Nyugat győzködésének. Az ukrán külügy ezt követően úgy reagált: „Sajnálatos, hogy egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, amely hősiesen küzd nap mint nap az orosz agresszió ellen, és egész Európa biztonsága érdekében megfékezi azt a saját földjén.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. augusztus 11. 14:26
Ukrajna nem az Európa népeinek biztonságáért harcol, annyira nem, hogy jelen pillanatban a migránsokon kívül az ukránok jelentik a legnagyobb biztonsági kockázatot minden európai nemzet számára. Az ukránok balekok a nagyhatalmak kezében, és ezt az ukrán nacionalisták az Azov támogatásával és Zelenszkij vezetésével bevállalták. Az irányítóikat egyáltalán nem érdekli az ukránok szenvedése, és ugyanúgy nem tesznek ez ellen semmit, mint ahogy a palesztinok is közösséget vállaltak a Hamasz terroristákkal. Erre mondják, hogy aki hülye haljon meg, de ne rántson magával ártatlanokat.
Válasz erre
2
0
Kanmacska
2025. augusztus 11. 13:57
Akad még olyan marha, aki elhiszi, hogy Ukrajna Európa biztonságáért harcol? Ukrajna multinacionális cégek hasznáért harcol, Európa népeinek jóléte ellenében!
Válasz erre
6
1
egyszeri
2025. augusztus 11. 13:52
"Az ukrán külügy...: „Sajnálatos, hogy egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben.." Mi köze Ukrajnának az EU-hoz és bármelyik tagállamához? Kérdezem én. Csináljanak rendet, saját portájukon! Belevitték Ukrajnát egy eleve vesztes háborúba és annak, másokkal fizettetnék meg az árát!
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!