Fico visszavágott az ukránoknak: ezt kívánja Zelenszkijéknek

„Egy szuverén ország miniszterelnökeként kiállok a szólásszabadság és a másfajta vélemény jogáért, még akkor is, ha ez feszültséget kelt az EU-s kollégáimban és a szomszédos Ukrajnában. Még akkor is, ha szuverén véleményem az ukrajnai katonai konfliktusról majdnem az életembe került” – fogalmazott Robert Fico, miután az ukrán külügy bírálta őt korábbi nyilatkozata miatt.

A Denník N beszámolója szerint a szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háború „eltorzította a szólásszabadságot az Európai Unióban”. Hozzátette, minden, a kötelező állásponttól eltérő véleményt éles kritika és elítélés ér, még akkor is, ha az objektív információkon alapul. A szlovák kormányfő közölte, azonnali és igazságos békét kíván Ukrajnának, valamint „a szlávok értelmetlen gyilkolásának beszüntetését”.

A Mandiner beszámolt róla: Fico korábban azt állította, hogy akárhogy alakul az augusztus 15-i tárgyalás Trump és Putyin között, Ukrajna úgyis szenvedni fog. A szlovák miniszterelnök ezt követően az ukrán vezetőség felelősségét hangsúlyozta – feltehetően ez verhette ki a biztosítékot a külügyminisztériumban –, mert szerinte hibát követtek el, hogy engedtek a Nyugat győzködésének. Az ukrán külügy ezt követően úgy reagált: „Sajnálatos, hogy egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, amely hősiesen küzd nap mint nap az orosz agresszió ellen, és egész Európa biztonsága érdekében megfékezi azt a saját földjén.”