Robert Fico közlemény Ukrajna Oroszország

Fico rámutatott a Nyugat és a kijevi vezetés szerepére az ukrán háborúban, kioktatást kapott cserébe

2025. augusztus 10. 15:36

Az ukrán külügyminisztérium szerint a szlovák kormányfő „soha nem értette az orosz invázió okait”.

2025. augusztus 10. 15:36
null

Fico kijelentése arról, hogy „a Nyugat Ukrajnát használja Oroszország gyengítésére”, azt mutatja, hogy soha nem értette az orosz invázió okait – idézi az ukrán külügyminisztérium közleményét az Interfax.

Az ukrán külügyminisztérium augusztus 10-én arra reagálva tett ki egy közleményt, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban olyan kijelentést tett, hogy 

a Nyugat Ukrajnát arra használta fel, hogy meggyengítse Oroszországot, de kudarcot vallott, és ezért most Ukrajnának kell drágán megfizetnie”.

 Fico azt is állította, hogy akárhogy alakul az augusztus 15-i tárgyalás Trump és Putyin között, Ukrajna úgyis szenvedni fog. A szlovák miniszterelnök ezt követően az ukrán vezetőség felelősségét hangsúlyozta – feltehetően ez verhette ki a biztosítékot a külügyminisztériumban –, mert szerinte hibát követtek el, hogy engedtek a Nyugat győzködésének.

A Külügyminisztérium közleményében azt írja:

„Sajnálatos, hogy egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, amely hősiesen küzd nap mint nap az orosz agresszió ellen, és egész Európa biztonsága érdekében megfékezi azt a saját földjén.”

Nyitókép: AFP
 

vamonos
2025. augusztus 10. 18:18
Az ukránok addig védik Európát, amíg sikerül belerángatni egy háborúba. Kösz, minket inkább ne védjenek, rajtuk kívül senki nem fenyeget bennünket.
faramuci
2025. augusztus 10. 17:58
"a szlovák kormányfő „soha nem értette az orosz invázió okait” Mindenki pontosan érti....amerikai bíztatásra és pénzből,náci és nacionalista köntösben nekirontottatok az orosz kisebbségnek,abban a biztos tudatban hogy ezt egy atomhatalom nem fogja hagyni.🙄
kir2vik
2025. augusztus 10. 17:47
Mandiner, tényleg muszáj a mocskot hagyni az oldalon? Gyilkos, perverz, közönséges alakok dáridója.
mnmn
2025. augusztus 10. 17:43
Vance bejelentette hogy az USA leáll az ukik finanszírozásával, az EU vehet tőlük fegyvert, de ők nem adnak többet. A tegnapi találkozón valószínűleg az EU-s balfaszok ötleteltek a határok sérthetetlenségéről, a Trump-Putyin találkozó miatt és most az amik behúzzák a kéziféket.
