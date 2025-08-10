Fico rámutatott a Nyugat és a kijevi vezetés szerepére az ukrán háborúban, kioktatást kapott cserébe

Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
Az ukrán külügyminisztérium szerint a szlovák kormányfő „soha nem értette az orosz invázió okait”.
Fico kijelentése arról, hogy „a Nyugat Ukrajnát használja Oroszország gyengítésére”, azt mutatja, hogy soha nem értette az orosz invázió okait – idézi az ukrán külügyminisztérium közleményét az Interfax.
Az ukrán külügyminisztérium augusztus 10-én arra reagálva tett ki egy közleményt, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban olyan kijelentést tett, hogy
a Nyugat Ukrajnát arra használta fel, hogy meggyengítse Oroszországot, de kudarcot vallott, és ezért most Ukrajnának kell drágán megfizetnie”.
Fico azt is állította, hogy akárhogy alakul az augusztus 15-i tárgyalás Trump és Putyin között, Ukrajna úgyis szenvedni fog. A szlovák miniszterelnök ezt követően az ukrán vezetőség felelősségét hangsúlyozta – feltehetően ez verhette ki a biztosítékot a külügyminisztériumban –, mert szerinte hibát követtek el, hogy engedtek a Nyugat győzködésének.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
A Külügyminisztérium közleményében azt írja:
„Sajnálatos, hogy egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, amely hősiesen küzd nap mint nap az orosz agresszió ellen, és egész Európa biztonsága érdekében megfékezi azt a saját földjén.”
Nyitókép: AFP