Fico kijelentése arról, hogy „a Nyugat Ukrajnát használja Oroszország gyengítésére”, azt mutatja, hogy soha nem értette az orosz invázió okait – idézi az ukrán külügyminisztérium közleményét az Interfax.

Az ukrán külügyminisztérium augusztus 10-én arra reagálva tett ki egy közleményt, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban olyan kijelentést tett, hogy

a Nyugat Ukrajnát arra használta fel, hogy meggyengítse Oroszországot, de kudarcot vallott, és ezért most Ukrajnának kell drágán megfizetnie”.

Fico azt is állította, hogy akárhogy alakul az augusztus 15-i tárgyalás Trump és Putyin között, Ukrajna úgyis szenvedni fog. A szlovák miniszterelnök ezt követően az ukrán vezetőség felelősségét hangsúlyozta – feltehetően ez verhette ki a biztosítékot a külügyminisztériumban –, mert szerinte hibát követtek el, hogy engedtek a Nyugat győzködésének.