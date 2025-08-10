Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Alaszkára azonban senki nem tippelt, holott kézenfekvő megoldás. A lap azt írja, Putyin nyilvánosan az Egyesült Arab Emírségeket javasolta. Néhány lehetséges helyszín, például Róma, problémásnak bizonyulhatott volna, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, mert állítólag részt vett ukrán gyermekek elrablásában a háború alatt. Az Egyesült Államok azonban nem tagja a bíróságnak, így Alaszka nem okoz gondot.