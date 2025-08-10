Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Már Trump is Ukrajna feldarabolásáról beszél: küszöbön a Trump–Putyin-megállapodás
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
Alaszkára azonban senki nem tippelt, holott kézenfekvő megoldás. A lap azt írja, Putyin nyilvánosan az Egyesült Arab Emírségeket javasolta. Néhány lehetséges helyszín, például Róma, problémásnak bizonyulhatott volna, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, mert állítólag részt vett ukrán gyermekek elrablásában a háború alatt. Az Egyesült Államok azonban nem tagja a bíróságnak, így Alaszka nem okoz gondot.
Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.
Jurij Uszakov, a Kreml tisztviselője a TASZSZ-nak azt mondta, teljesen logikusnak tűnik, hogy a delegációjuk egyszerűen átrepüljön a Bering-szoroson. Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
