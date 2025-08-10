Ft
Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin

2025. augusztus 10. 09:13

Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.

2025. augusztus 10. 09:13
null

A közelgő Trump-Putyin-csúcstalálkozó kapcsán számos nyitott kérdés van még, az egyikre azonban a Washingon Post megtalálta a választ. Bár nyilván vannak ennél fontosabb elemei is a találkozónak, mégis világszerte találgattak a helyszínről. 

Alaszkára azonban senki nem tippelt, holott kézenfekvő megoldás. A lap azt írja, Putyin nyilvánosan az Egyesült Arab Emírségeket javasolta. Néhány lehetséges helyszín, például Róma, problémásnak bizonyulhatott volna, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, mert állítólag részt vett ukrán gyermekek elrablásában a háború alatt. Az Egyesült Államok azonban nem tagja a bíróságnak, így Alaszka nem okoz gondot.

Jurij Uszakov, a Kreml tisztviselője a TASZSZ-nak azt mondta, teljesen logikusnak tűnik, hogy a delegációjuk egyszerűen átrepüljön a Bering-szoroson. Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.

Nyitókép: AFP

Teréz A Piréz
2025. augusztus 10. 11:30
"Miért éppen Alaszka?" 🙂 Kedvenc sorozatom volt gimis koromban.
cutcopy
2025. augusztus 10. 10:51
"Jurij Uszakov, a Kreml tisztviselője a TASZSZ-nak azt mondta, teljesen logikusnak tűnik, hogy a delegációjuk egyszerűen átrepüljön a Bering-szoroson" Már csak az a röpke nyolc órás repülőút Moszkvától a Bering szorosig..
lacika-985
2025. augusztus 10. 10:25
Meg fognak egyezni és ezen nem fog tudni senki sem változtatni - ez kell a béke érdekéért . A globalista multik nem osztanak nem szoroznak - mindkettejük ellenségei - most eljött a visszavágás pillanata , hülyének kellene lenniük hogy elszalasszák . Ha mégis akkor majd a következő felvonásban Trump Putyin szövetség fogy felvonulni hogy elkergessék a parazita náci globalista multikat . Arról szót sem kell ejteni hogy kettejük mellett /mögött ott lesz a BRICS többi országa ...
megtorlas26
2025. augusztus 10. 10:24
Kar, pedig mar jol beetette a kormanymedia a rofiket hogy a tenyezo UR fogja megrendezni a vilagmegoldo konferenciat
