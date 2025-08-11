Bajba került Tusk: kínos dolgokra költötték a lengyel Covid-támogatásokat

Donald Tusk koalíciója kapkodóban van, miután egy rosszul megválasztott átláthatósági kampány során kiderült, hogy Lengyelország régóta várt EU Covid-mentőalapjának egy részét meglepő projektekre, köztük egy swingerklubra, egy szoláriummal rendelkező pizzériára és egy vodkabár-láncra költötték.

A felháborodás azután tört ki, hogy a kormány interaktív online térképeket tett közzé a támogatásban részesülőkről a nyitottság érdekében: erre azonnal le is csapott az ellenzéki, jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) párt.

A világjárvány által sújtott szállodák, éttermek és kulturális helyszínek újjáélesztésére szánt 1,2 milliárd złoty (282,3 millió euró) program jachtokat, egy szoláriumokat létesítő pizzériát, és egy széles körben elterjedt esetben egy dél-lengyelországi vállalkozást is finanszírozott, amely egy szexklub címére volt bejegyezve.

A PiS, amely 2023-as hatalomvesztése óta minden lehetőséget megragad a lendület visszanyerésére, a vitát a Tusk-korszakbeli haverkodás és pazarlás bizonyítékaként mutatta be.

„Az egyik legnagyobb botrány 1989 óta”

– fogalmazott Tobiasz Bocheński, a PiS európai parlamenti képviselője, szombaton a miniszterelnöki hivatal előtt egy fiktív „Hering- és Vodkaminisztérium” feliratú táblájával tüntetett – utalva az egyik támogatásban részesülőre. A párt parlamenti ellenőrzéseket és ügyészi beadványokat ígért minden „láncszem, minden függőségi és döntéshozatali lánc” felderítésére.

Az 1,2 milliárd zloty értékű HoReCa program része annak a 254 milliárd zlotynak (59,8 milliárd euró), amelyet Lengyelország az EU Nemzeti Helyreállítási Tervéből fizet ki. Brüsszel a PiS kormányzása alatt a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztotta az alapokat, és azok felszabadítása Tusk 2023-as választási kampányának központi ígérete volt. A HoReCa-tőkét azért hozták létre, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások diverzifikálásában, hogy túlélhessenek egy újabb válságot.

A mostani botrányok nyomán Tusk miniszterelnök „zéró toleranciát” ígért az uniós források visszaélésével szemben.

„Túl sok erőfeszítést fektettünk e milliárdok felszabadításába ahhoz, hogy bárki elpazarolhassa őket” – mondta Tusk szombaton az X-en, és megfogadta, hogy „bárki, aki hibázott, szembesülni fog a következményekkel, függetlenül pozíciójától vagy párthovatartozásától”. Az ügyészek előzetes vizsgálatokat indítottak, és a pénzügyi minisztérium szerint az ellenőrzés szeptember végére hoz kezdeti eredményeket.

Fotó: AFP/ WOJTEK RADWANSKI