Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ekstraklasa Molnár Rajmund Lengyelország Pogon Szczecin

Ezt nem lehet elégszer visszanézni: piszkosul nagy magyar ollózást csodálnak Lengyelországban! (VIDEÓ)

2025. december 19. 18:23

Egy magyar találat nyerte el a legszebb gól díját a lengyel élvonalban. Molnár Rajmund kezdésként akkorát ollózott, hogy azóta is mutogatják az Ekstraklasában.

2025. december 19. 18:23
null

Molnár Rajmund Lechia Gdansk ellen lőtt gólját választották meg a 2025-ös év legszebb találatának Lengyelországban. Az MTK-tól nyár végén a Pogon Szczecin csapatához szerződő 23 éves támadó a gdanskiak ellen volt először kezdő az Ekstraklasában, és egyből szenzációs mozdulattal hálálta meg a bizalmat: a 24. percben csapattársa, Sam Greenwood beadását fantasztikus ollózással vágta be a tizenegyespont mellől.  

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
Sam Greenwood Molnár Rajmund
Nagy páros a Pogonban: Sam Greenwood és Molnár Rajmund nagyon érzi egymást a pályán / Fotó: Facebook/Pogon Szczecin

Ezt is ajánljuk a témában

Molnár jó játéka válogatott meghívót is ért

Molnár nemcsak a Lechia ellen alkotott maradandót: a Csakfoci emlékeztet rá, hogy a támadó eddig tíz bajnokin lépett pályára a 18 forduló után a 10. helyen álló Szczecinben, a Zaglebie Lubin elleni 5-1-es siker során duplázott, 

akkor a forduló játékosának is megválasztották.

A fiatal csatárt jó teljesítménye nyomán Marco Rossi is behívta a válogatottba ősszel, de a vb-selejtezőkön nem lépett pályára. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Facebook/Pogon Szczecin)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. december 19. 18:52
Hajrá MTK!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!