Ezt nem lehet elégszer visszanézni: piszkosul nagy magyar ollózást csodálnak Lengyelországban! (VIDEÓ)

Ez igen! Először kezdett, és fantasztikus gólt ollózott új csapatában a magyar támadó (VIDEÓ)
Lehet, hogy ezzel a találattal bejátszotta magát a kezdőcsapatba.
Egy magyar találat nyerte el a legszebb gól díját a lengyel élvonalban. Molnár Rajmund kezdésként akkorát ollózott, hogy azóta is mutogatják az Ekstraklasában.
Molnár Rajmund Lechia Gdansk ellen lőtt gólját választották meg a 2025-ös év legszebb találatának Lengyelországban. Az MTK-tól nyár végén a Pogon Szczecin csapatához szerződő 23 éves támadó a gdanskiak ellen volt először kezdő az Ekstraklasában, és egyből szenzációs mozdulattal hálálta meg a bizalmat: a 24. percben csapattársa, Sam Greenwood beadását fantasztikus ollózással vágta be a tizenegyespont mellől.
Ezt is ajánljuk a témában
Lehet, hogy ezzel a találattal bejátszotta magát a kezdőcsapatba.
Molnár nemcsak a Lechia ellen alkotott maradandót: a Csakfoci emlékeztet rá, hogy a támadó eddig tíz bajnokin lépett pályára a 18 forduló után a 10. helyen álló Szczecinben, a Zaglebie Lubin elleni 5-1-es siker során duplázott,
akkor a forduló játékosának is megválasztották.
A fiatal csatárt jó teljesítménye nyomán Marco Rossi is behívta a válogatottba ősszel, de a vb-selejtezőkön nem lépett pályára.
Ezt is ajánljuk a témában
Fantasztikus pillanat volt.
(Nyitókép: Facebook/Pogon Szczecin)