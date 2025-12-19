Ezt nem lehet elégszer visszanézni: piszkosul nagy magyar ollózást csodálnak Lengyelországban! (VIDEÓ)

Molnár jó játéka válogatott meghívót is ért

Molnár nemcsak a Lechia ellen alkotott maradandót: a Csakfoci emlékeztet rá, hogy a támadó eddig tíz bajnokin lépett pályára a 18 forduló után a 10. helyen álló Szczecinben, a Zaglebie Lubin elleni 5-1-es siker során duplázott,

akkor a forduló játékosának is megválasztották.

A fiatal csatárt jó teljesítménye nyomán Marco Rossi is behívta a válogatottba ősszel, de a vb-selejtezőkön nem lépett pályára.