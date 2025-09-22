Tízezrek ünnepelték Lengyelországban a magyart, akinek Budapestről is üzentek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar válogatott Molnár Rajmund gyönyörű, ollózós gólja ellenére a Pogon Szczecin házigazdaként 4–3-ra kikapott a Lechia Gdansktól a lengyel labdarúgó-bajnokság vasárnapi fordulójában. A 23 éves játékos a lefújást követően úgy nyilatkozott, a szurkolók eufóriája a találata után mindenképpen vele marad, fantasztikus pillanat volt, és azon fog dolgozni, hogy a jövőben még többször legyen eredményes új együttesében – utalva arra, hogy a több mint 20 ezres stadion publikuma egy emberként skandálta a nevét az akrobatikus megmozdulása után.

Molnár Rajmund az idényt az MTK-ban kezdte, majd Lengyelországban, a Pogon Szczecinben folytatta / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A fiatal támadó az idényt még az MTK-ban kezdte, nem is akárhogyan: 5 NB I-es meccsen 5 gólt szerzett. Triplázott

a DVTK ellen, de

a Ferencváros és

a Győr kapuját is bevette.

Ezek után vette meg a játékjogát a Pogon Szczecin, a Transfermarkt szerint 1,5 millió euróért. A Korona Kilence ellen még csak 20, vasárnap pedig 82 percet töltött a pályán, de a Szczecin mindkétszer kikapott – mutat rá a Magyar Nemzet.