Tízezrek ünnepelték Lengyelországban a magyart, akinek Budapestről is üzentek

„Míg az első félidőben az ilyen eseteket még lefújta a játékvezető, itt már nem tette.”
Az MTK korábbi játékosa szerint a Pogon Szczecin szurkolóinak eufóriája a gólja után mindenképpen vele marad, fantasztikus pillanat volt. Molnár Rajmund nevét megismerték a lengyelek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar válogatott Molnár Rajmund gyönyörű, ollózós gólja ellenére a Pogon Szczecin házigazdaként 4–3-ra kikapott a Lechia Gdansktól a lengyel labdarúgó-bajnokság vasárnapi fordulójában. A 23 éves játékos a lefújást követően úgy nyilatkozott, a szurkolók eufóriája a találata után mindenképpen vele marad, fantasztikus pillanat volt, és azon fog dolgozni, hogy a jövőben még többször legyen eredményes új együttesében – utalva arra, hogy a több mint 20 ezres stadion publikuma egy emberként skandálta a nevét az akrobatikus megmozdulása után.
A fiatal támadó az idényt még az MTK-ban kezdte, nem is akárhogyan: 5 NB I-es meccsen 5 gólt szerzett. Triplázott
Ezek után vette meg a játékjogát a Pogon Szczecin, a Transfermarkt szerint 1,5 millió euróért. A Korona Kilence ellen még csak 20, vasárnap pedig 82 percet töltött a pályán, de a Szczecin mindkétszer kikapott – mutat rá a Magyar Nemzet.
Előző klubja, az MTK ugyanakkor értékes három pontot szerzett a Zalaegerszeg ellen a magyar első osztályban, ráadásul egy másik Molnár, Ádin góljának köszönhetően, aki neki is üzent az NSO Tv kamerája előtt. „Nagyon szép gól volt, gratuláltam neki, és innen is üzenném, hogy még sok ilyet! A meccs után egyébként ő is egyből írt üzenetet nekem.”
Visszatérve Molnár Rajmundra, Marco Rossi, a mieink szövetségi kapitánya meghívta a szeptemberi vb-selejtezőkre, ám az írek (2–2) és a portugálok ellen (2–3) sem kapott szerepet, miközben a szövetségi kapitány több újoncot is bevetett. Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása miatt azonban megnőtt az esélye annak, hogy az örmények elleni októberi hazai találkozón pályára lépjen.
Nyitókép: Facebook / Pogon Szczecin
