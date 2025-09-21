Ez igen! Először kezdett, és fantasztikus gólt ollózott új csapatában a magyar támadó (VIDEÓ)

„Bocsi, csak én vagyok” – Kapás Boglárka aranyos üzenettel köszöntötte a történelmet író magyar sportolót (VIDEÓ)
A válogatott Molnár Rajmund gólja ellenére a Pogon Szczecin házigazdaként 4–3-ra kikapott a Lechia Gdansktól a lengyel labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján.
A liga honlapja szerint az augusztus végén igazolt csatár a második meccsét játszotta a Pogonban, először volt kezdő, és a 82. percig volt a pályán.
A 24. percben tíz méterről, ollózó mozdulattal szerezte meg első gólját a lengyel élvonalban.
Molnár Rajmund világbajnok csapattársa, a kedden igazolt francia Benjamin Mendy nem volt tagja a meccskeretnek.
A Pogon kilenc forduló után három győzelemmel, egy döntetlennel és öt vereséggel a tabella 12. helyén áll.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Pogon Szczecin