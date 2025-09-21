Ez igen! Először kezdett, és fantasztikus gólt ollózott új csapatában a magyar támadó (VIDEÓ)

A liga honlapja szerint az augusztus végén igazolt csatár a második meccsét játszotta a Pogonban, először volt kezdő, és a 82. percig volt a pályán.

A 24. percben tíz méterről, ollózó mozdulattal szerezte meg első gólját a lengyel élvonalban.

Molnár Rajmund világbajnok csapattársa, a kedden igazolt francia Benjamin Mendy nem volt tagja a meccskeretnek.