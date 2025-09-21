Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ekstraklasa Molnár Rajmund lengyel bajnokság Lengyelország videó Pogon Szczecin

Ez igen! Először kezdett, és fantasztikus gólt ollózott új csapatában a magyar támadó (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 17:55

A válogatott Molnár Rajmund gólja ellenére a Pogon Szczecin házigazdaként 4–3-ra kikapott a Lechia Gdansktól a lengyel labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján.

2025. szeptember 21. 17:55
null

A liga honlapja szerint az augusztus végén igazolt csatár a második meccsét játszotta a Pogonban, először volt kezdő, és a 82. percig volt a pályán. 

A 24. percben tíz méterről, ollózó mozdulattal szerezte meg első gólját a lengyel élvonalban.

Pogoń Szczecin 1-0 Lechia Gdańsk - Rajmund Molnár great goal 24' (Ekstraklasa)
byu/4gjdtokurwa insoccer

 

Molnár Rajmund világbajnok csapattársa, a kedden igazolt francia Benjamin Mendy nem volt tagja a meccskeretnek.

A Pogon kilenc forduló után három győzelemmel, egy döntetlennel és öt vereséggel a tabella 12. helyén áll.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Pogon Szczecin

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!