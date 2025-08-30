Ft
Itt a bejelentés: eladta külföldre a magyar válogatottba behívott csatárát az MTK

2025. augusztus 30. 17:18

Az MTK Budapest eladta Molnár Rajmundot a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinnek.

2025. augusztus 30. 17:18
null

Az MTK Budapest a hivatalos honlapján bejelentette, hogy eladta Lengyelországba a magyar válogatott friss keretébe behívott Molnár Rajmundot, de nem a Cracoviának, amely néhány nappal ezelőtt még vezette a játékosért folyó versenyfutást, hanem a Pogon Szczecinnek.

A kék-fehérek weboldala azt írja, 

a szélső iránt jelentős érdeklődés volt az elmúlt időszakban, a Pogon Szczecin pedig olyan ajánlatot tett, amely mind a két fél, az MTK Budapest és a játékos igényeinek is megfelelt.

A támadó az elmúlt két évben 58 tétmérkőzésen 18 gólt és 10 gólpasszt jegyzett az MTK-ban. A mostani idényben öt bajnoki meccsen ötször talált be (a DVTK ellen mesterhármast ért el, és rúgott egy gólt a Ferencvárosnak is), ezzel vezeti az NB I góllövőlistáját.

Molnár három plusz egy éves szerződést kötött a Pogonnal, amely az előző idényben a negyedik helyen végzett a lengyel bajnokságban, jelenleg pedig a 12. helyen áll.

Nyitókép: pogonszczecin.pl

