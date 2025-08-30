Itt a bejelentés: eladta külföldre a magyar válogatottba behívott csatárát az MTK

A kék-fehérek weboldala azt írja,

a szélső iránt jelentős érdeklődés volt az elmúlt időszakban, a Pogon Szczecin pedig olyan ajánlatot tett, amely mind a két fél, az MTK Budapest és a játékos igényeinek is megfelelt.

A támadó az elmúlt két évben 58 tétmérkőzésen 18 gólt és 10 gólpasszt jegyzett az MTK-ban. A mostani idényben öt bajnoki meccsen ötször talált be (a DVTK ellen mesterhármast ért el, és rúgott egy gólt a Ferencvárosnak is), ezzel vezeti az NB I góllövőlistáját.

Molnár három plusz egy éves szerződést kötött a Pogonnal, amely az előző idényben a negyedik helyen végzett a lengyel bajnokságban, jelenleg pedig a 12. helyen áll.

Rajmund Molnar został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



Węgier związał się z naszym klubem trzyletnią umową, z opcją jej przedłużenia o kolejny rok. Do Dumy Pomorza trafia na zasadzie transferu definitywnego z MTK Budapeszt.



Szczegóły 👉 https://t.co/E0DUFSfJul



Witamy w… pic.twitter.com/ZarFYEIkB5 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 30, 2025

Nyitókép: pogonszczecin.pl