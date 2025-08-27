Eladja a válogatottba is behívott kulcsemberét az MTK, külföldi topcsapattól kaphat érte hét számjegyű összeget

A Nemzeti Sport információi szerint a 22 éves szélsőt a pillanatnyilag a lengyel élvonal harmadik helyén álló KS Cracovia szemelte ki magának, a patinás krakkói együttes egymillió euró körüli összeget sem sajnálna a játékosért.

Emellett a szintén az Ekstraklasában érdekelt Pogon Szczecin, valamint a 11-szeres dán bajnok Bröndby érdeklődéséről is írnak, de mivel ők a konkrét ajánlatig nem jutottak el, jelen állás szerint az ötszörös lengyel bajnok Cracovia tűnik a befutónak.

Molnár korábban a portugál rekordbajnok Benfica utánpótlásában is megfordult, az MTK-nál 2023 óta 58 tétmérkőzésen 18 gólt és 10 gólpasszt jegyzett. A mostani NB I-es kiírásban öt forduló után öt találattal vezeti a bajnokság góllövőlistáját, a DVTK elleni emlékezetes kiütés során egy félidő leforgása alatt lőtt mesterhármast.