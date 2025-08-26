Marco Rossi meghúzta a váratlant: négy újonc a magyar válogatott keretében!

Marco Rossi a megszokottnál bővebb, 27 fős keretet hirdetett a szeptemberi vb-selejtezőkre, hogy a magyar válogatott minden eshetőségre felkészült legyen a világbajnoki kvalifikáció első két megmérettetésén – olvasható a honi szövetség hivatalos honlapján.

„A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. Az NB I-ben azonban több ígéretes játékost is láttunk, és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak – beszélt a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – A múltban azt tapasztaltuk, hogy hiába volt valaki jobb játékos a másiknál, ha nem volt formában, akkor nem ő volt nagyobb segítségünkre, hanem az, aki jó formában volt. Szóval mi magunk is próbálunk tanulni a korábbi döntéseinkből.

Ezúttal négy újonc van a keretben. Tóth Barna csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik, jó formában van, így hasznunkra lehet, ha Varga Barnabást pótolni kell, ráadásul a tizenhatoson belül mindig veszélyes a Paksban. Molnár Rajmund nagyon jól kezdte a szezont, tehetséges szélső, akit jól ismerünk, és akinek nagy jövője lehet a válogatottban. Lukács Dániel esetében a gyorsaságát emelném ki, őt egyébként még abból az időből ismerem, amikor a Honvédban játszott. Ötvös Bencét már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikailag is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.”

Bekerült a keretbe a ferencvárosi Gruber Zsombor is, aki eddig egyszer szerepelt a nemzeti csapatban.

Az elmúlt időszakban rendszeresen meghívót kapó játékosok közül ezúttal kimaradt

Balogh Botond (Parma),

Nikitscher Tamás (Real Valladolid),

Csoboth Kevin (St. Gallen),

Nagy Ádám (Spezia) és

Gazdag Dániel (Columbus Crew) is.

A magyar válogatott jövő hétfőn (szeptember 1.) kezdi meg a felkészülést Telkiben az első két világbajnoki selejtezőre. Az írekkel szeptember 6-án, idegenben csapnak össze a mieink, míg a portugálok elleni mérkőzésre három nappal később, szeptember 9-én hazai pályán, a telt házas Puskás Arénában kerül sor.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencváros)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

TÁMADÓK: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)

Megvan az írek kerete is Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a magyarok és az örmények elleni világbajnoki selejtezőkre készülő 23 fős keretét, amelybe hat játékos került be az angol élvonalból. Az ír szövetség honlapjának keddi híre szerint az izlandi szakember együttesének magját a szigetországban játszó labdarúgók alkotják, az angol másod- és a skót első osztályt is többen képviselik. Ezek alól a két kivétel az AS Romában légióskodó Evan Ferguson, valamint a holland AZ Alkmaar csatára, Troy Parrott. A keretben ott van a korábban a magyar válogatottal is szóba hozott Sammie Szmodics. MTI

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert