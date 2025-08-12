Pokoli hangulat várható: telt ház lesz Portugália ellen a Puskás Arénában

„Sosem hibázom” – nagyot fordult a világ a könyörtelen Szoboszlai Dominikkal
A pályán és azon kívül is lubickol a különböző szerepekben.
Kevesebb mint négy óra alatt elkelt az összes jegy.
Kedd délelőtt 10 órakor vette kezdetét a jegyelővétel a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 9-i, portugálok elleni vb-selejtező mérkőzésére.
Azonban csak a legszerencsésebb szurkolók juthattak belépőhöz, ugyanis az MLSZ kedd délután kettő órakor közölte:
minden jegy elfogyott.
A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők folyamán még Örményországgal és Írországgal csap majd össze. A selejtező csoport első helyezettje egyenes ágon az amerikai vb-re, még a második a pótselejtezőkre kvalifikálja majd magát. Hazánk válogatottjának a Football Meets Data X oldal számításai szerint egyébként 24 százalék esélye van a csoport első és 51 a második helyének megkaparintására.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
