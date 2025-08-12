Ft
mérkőzés labdarúgas jegyelővétel selejtező Magyarország vb Portugália Puskás aréna

Pokoli hangulat várható: telt ház lesz Portugália ellen a Puskás Arénában

2025. augusztus 12. 14:39

Kevesebb mint négy óra alatt elkelt az összes jegy.

2025. augusztus 12. 14:39
null

Kedd délelőtt 10 órakor vette kezdetét a jegyelővétel a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 9-i, portugálok elleni vb-selejtező mérkőzésére.

Azonban csak a legszerencsésebb szurkolók juthattak belépőhöz, ugyanis az MLSZ kedd délután kettő órakor közölte:

minden jegy elfogyott.

 

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők folyamán még Örményországgal és Írországgal csap majd össze. A selejtező csoport első helyezettje egyenes ágon az amerikai vb-re, még a második a pótselejtezőkre kvalifikálja majd magát. Hazánk válogatottjának a Football Meets Data X oldal számításai szerint egyébként 24 százalék esélye van a csoport első és 51 a második helyének megkaparintására.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

