Pokoli hangulat várható: telt ház lesz Portugália ellen a Puskás Arénában

Azonban csak a legszerencsésebb szurkolók juthattak belépőhöz, ugyanis az MLSZ kedd délután kettő órakor közölte:

minden jegy elfogyott.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők folyamán még Örményországgal és Írországgal csap majd össze. A selejtező csoport első helyezettje egyenes ágon az amerikai vb-re, még a második a pótselejtezőkre kvalifikálja majd magát. Hazánk válogatottjának a Football Meets Data X oldal számításai szerint egyébként 24 százalék esélye van a csoport első és 51 a második helyének megkaparintására.

🚨 Our first stab at WC 2026 - European qualifiers.



Probabilities for:

🔹 direct qualification (winning the qual. group)

🔹 play-off (PO) - by finishing 2nd or through UNL

🔹 elimination after group stage of qualifiers



Teams are ordered by:

🔹 Top 12 by chances to qualify… pic.twitter.com/KRsCDQkDGV — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 2, 2025

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

