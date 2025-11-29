Ft
Magyarország világbajnokság Svájc vb Irán kézilabda-világbajnokság kézilabda

Bemutatták a kézis lányok, milyen a magyar úthenger: szabályosan felőrölték az ellenfelüket a vb-n

2025. november 29. 22:52

A magyarok harmadik ellenfele hétfőn a vb-újonc Svájc lesz.

2025. november 29. 22:52
null

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 47-13-ra legyőzte Iránt szombaton a csoportkör második fordulójában, ezzel középdöntőbe jutott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

A magyarok harmadik ellenfele hétfőn 20.30-tól a vb-újonc Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Magyarország-Irán 47-13 (27-7)

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

csandala
2025. november 29. 23:53
Szép volt csajok! Ezt a meccset látva felmerült bennem, igazából talán nem is a tudás dönt, ki lesz a legjobb, vagy a legjobbak között, hanem a pillanatnyi idegállapot, a taktikai felkészültség, meg - ha ezek megvannak - a szerencse is, ami rendszerint a felkészültebbek, a minden szempontból fittebbek mellé áll, és persze nem utolsó sorban az önbizalom. A közvetítő mondta, hogy egy játékos kivételével a lányok érdekeltek valamelyik nemzetközi kupában, ez is számíthat a továbbiakban, mindenesetre ez korábban még nem volt így.
Válasz erre
0
0
europész
2025. november 29. 23:36
Jo volt nezni a lanyaink jatekat. Az iraniakat talan a fejukon hordott fekete rongy akadalyozhatta a jatekban.Meg jo,hogy a fekete szemeteszsakot nem adtak rajuk.
Válasz erre
0
0
