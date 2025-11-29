Bemutatták a kézis lányok, milyen a magyar úthenger: szabályosan felőrölték az ellenfelüket a vb-n

Nyögvenyelős volt, de megvan: a magyar válogatott győzelemmel rajtolt a világbajnokságon
Szenegál szívós ellenfélnek bizonyult, de a végére csak kinyílt az olló.
A magyarok harmadik ellenfele hétfőn a vb-újonc Svájc lesz.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 47-13-ra legyőzte Iránt szombaton a csoportkör második fordulójában, ezzel középdöntőbe jutott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.
A magyarok harmadik ellenfele hétfőn 20.30-tól a vb-újonc Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.
Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:
Magyarország-Irán 47-13 (27-7)
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt